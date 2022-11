Ovo je razlog zašto ne bi trebali imati potpuno bijelu kupaonicu

Bijela boja kupaonice je ujedno i najdominantnija boja kupaonice gdje god se nalazili. Ova boja asocira na čistoću i prirodnu svjetlost, pa mnogi misle da je to najbolje rješenje za kupaonicu. No prema dizajneru interijera Phoenix Greyu, to je zapravo jedna od najgorih boja za ovu prostoriju.

POGLEDAJTE VIDEO: Trikovi za čišćenje

U nedavnom TikTok videu, Gray (@mrphoenixgrey) je prošao kroz popis najgorih boja za korištenje u kupaonicama. Iznenađujuće, jarko bijela boja našla se na vrhu liste.

- Hladan ton može učiniti prostor plavim i hladnim, te se negativno reflektirati u ovako intimnom prostoru. Vaše lice neće imati prirodan ton kože - objasnio je. Druge boje na Greyevom popisu uključivale su boju breskve, crnu i zelenu.

Iako je priznao da je boja breskve lijepa nijansa sama po sebi, Gray tvrdi da boja breskve izgleda krajnje neprivlačno i smanjuje ukupnu energiju u prostoru.

Foto: Dreamstime

Iako su crne kupaonice izvrsne za prikrivanje dlaka na podu i drugih nereda, Gray je primijetio da ova nijansa apsorbira svjetlost i otežava precizno nanošenje šminke. Naposljetku, iako je zelena boja u trendu, dizajner tvrdi da je to najgora boja za korištenje u kupaonici. Razlog je taj što ona potpuno mijenja ton kože te neutralizira crvenu u spektru boja.

Mnogo je vlasnika kuća željelo izbjeći nesreće s bojom kupaonice s obzirom da je Greyev video skupio preko 761.100 lajkova u tri dana.

- Dobro je da se ne šminkam u kupaonici - rekla je jedna gledateljica.

Još jedan TikToker predložio da kupaonica bude crne boje, a da za osvjetljenje odaberete prstenasto svjetlo (ring light) da ublažite sve promjene u rasvjeti.

Foto: Fotolia

Naravno, svatko je drugačiji, a ono što nekim vlasnicima odgovara, drugima neće. Stoga obojite kupaonicu u bilo koju nijansu koja vam odgovara — ali se zato našminkajte negdje drugdje, piše Apartment therapy.

Najčitaniji članci