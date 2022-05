S pravim osvjetljenjem spavaća soba postaje prava oaza mira

Jennifer Johnson, izvršna direktorica The Light Centera, kaže kako studije pokazuju da moramo posvetiti veliku pozornost osvjetljenju spavaće sobe jer ono uvelike utječe na spavanje.

Srećom, stručnjaci za rasvjetu razmišljaju o tome kako riješiti ove probleme. Evo nekoliko njihovih savjeta za odabir pravih vrsta osvjetljenja.

Kakvo svjetlo zapravo trebate?

Sheva Knopfler, suosnivačica i kreativna direktorica Lights.com, preporučuje da razmislite o funkciji kada se bavite rasvjetom spavaće sobe.

- Trebate li rasvjetu za radni stol? Možda rasvjetu oko ogledala? Ili usmjerenu svjetlost unutar vašeg ormara? - kaže Knopfler i nastavlja da je 'uvijek potrebno postaviti više rasvjetnih tijela čija uloga će biti postizanje potrebnog osvjetljenja za zadatak koji upravo obavljate'.

Ne zaboravite odrediti prioritete - vaša spavaća soba je prvenstveno mjesto odmora.

- Najbolje ideje za rasvjetu spavaće sobe uvijek bi trebale započeti sa zadovoljavanjem potrebe za udobnošću i opuštanjem - kaže Joel Worthington, predsjednik tvrtke Mr. Electric.

Slojevi svjetlosti

- Kada je u pitanju osvjetljenje spavaće sobe, važno je da svjetla rasporedite u slojeve. Trebali biste imati glavni izvor svjetla, kao što je luster, a zatim akcentnu rasvjetu u dijelovima sobe u kojima vam najviše treba, na primjer uz krevet kako bi lampa osvjetljavala knjigu koju čitate - kaže Knopfler.

Izmjerite temperaturu

Knopfler kaže da topla ili neutralna jačina žarulje stvara umirujuću, ali funkcionalnu spavaću sobu. Osim toga, sva svjetla trebaju imati istu ili sličnu jačinu kako bi se izbjeglo sukobljavanje dva ili više izvora svjetla. Ona preporučuje temperaturu boje između 2700 i 3000K, raspon koji se često povezuje sa žaruljama sa žarnom niti.

Worthington preporučuje toplije ili mekše žarulje, jer se niže temperature mogu očitati kao dnevno svjetlo ili osjećati hladno ili kliničko.

- Ne omekšavajte ili mijenjajte boju svjetla lampe prevlačenjem tkanine preko abažura. Mogli biste započeti požar. Umjesto toga upotrijebite slabije žarulje u lampama - kaže Worthington.

Uzmite u obzir glavno svjetlo

Uzmite u obzir visinu stropa. Za nižu visinu (2,4 metra ili niže) vjerojatno će biti potreban ugradbeni nosač stropne lampe, dok visina od 2,7 metara ili više vjerojatno može izdržati polu-ugradbeni nosač lustera. Viši ili zasvođeni stropovi nude najviše mogućnosti - možete razmisliti o dekorativnim lusterima ili drugim većim visećim osvjetljenjem.

Prije nego što krenete s instalacijom, razmislite o stropnim ventilatorima. Worthington ih smatra obaveznim. Ako se odlučite za jedan, to će utjecati na druge izbore rasvjete u spavaćoj sobi.

Osmislite noćnu rasvjetu

- Vaša noćna lampa je 'radni konj' rasvjete u spavaćoj sobi. To je svjetlo koje pališ kad se spremaš za spavanje i kad ustaješ ujutro. To je svjetlo na koje računate kad se probudite usred noći. To je vjerojatno i vaša omiljena lampa za čitanje - kaže Worthington.

Ako imate prostora za noćni ormarić, postoji veliki izbor noćnih lampi, s jačim ili slabijim osvjetljenjem, s umjerenim snopom svjetlosti, božurima ili bez njih.

Ne zaboravite prigušivače svjetla

Stručnjaci za rasvjetu slažu se: prigušivači, bilo da su na prekidačima ili kontrolirani putem aplikacija, ključni su kod opremanja spavaće sobe, piše Family Handyman.

- Kontrolirajte svako svjetlo koliko god možete. Svjetlo bez kontrole ili prigušivača je poput glazbe bez kontrole glasnoće - kaže Johnson.

- Spavaća soba bi trebala biti koliko mirna, toliko i funkcionalna... Možete u potpunosti prilagoditi koliko vam je svjetla potrebno. Ne samo da je ovo korisno za stropnu rasvjetu, već bi i akcentna rasvjeta trebala biti prigušena po vašoj želji - kaže Knopfler.

Razmislite o ugođaju koji želite postići

- Postavljanje svjetlosne trake iza uzglavlja kreveta mogla bi biti najveća promjena koja je i najisplativija - kaže Johnson.

Jednostavni setovi LED rasvjete na traci imaju mogućnost podešavanja boje i jačine svjetla.

