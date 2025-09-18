Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
Liječnik upozorava

Ovo jelo izaziva rak jetre: Svi to znaju, a ne slušaju upozorenja

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Ovo jelo izaziva rak jetre: Svi to znaju, a ne slušaju upozorenja
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Problem nije u sirovoj ribi, već u parazitskim crvima koji često žive u njima. Ti su paraziti toliko rasprostranjeni, a jelo toliko popularno, da je razina raka jetre u pokrajini Isaan bizarno visoka

Liječnik u Tajlandu pokrenuo je 2019. kampanju kojom pokušava spriječiti ljude da jedu lokalno jelo koje ih može ubiti. Potaknut smrtnim slučajevima svojih pacijenata, pokušava educirati ljude da postoje ogromne opasnosti od konzumiranja obožavane delikatese koja sadrži sirovu ribu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Moćni limun čisti jetru, pomaže u učenju i štiti od od gripe i prehlade 00:57
Moćni limun čisti jetru, pomaže u učenju i štiti od od gripe i prehlade. Osim toga, limun ubrzava razgradnju masti i snižava masnoću u krvi. | Video: what'supcams/screenshot

Jelo je poznato pod nazivom koi pla, a taj jeftin obrok priprema se mljevenjem sirove ribe i miješanjem sa začinima i limunovim sokom te je osobito popularno u najsiromašnijoj regiji Tajlanda, Isaanu. Jedu ga milijuni ljudi, a dokazano je kako može imati smrtonosnu nuspojavu - može uzrokovati pojavu raka jetre kod onih koji ga jedu.

VRIJEDNA NAMIRNICA Čisti crijeva kao usisavač, a stoji manje od eura: Jedite ga svaki dan za savršenu probavu
Čisti crijeva kao usisavač, a stoji manje od eura: Jedite ga svaki dan za savršenu probavu



Problem nije u sirovoj ribi, već u parazitskim crvima koji često žive u njima. Ti su paraziti toliko rasprostranjeni, a jelo toliko popularno, da je razina raka jetre u pokrajini Isaan bizarno visoka. U stvari, odgovorna je za oko 50 posto svih malignih oboljenja muškaraca u Isaanu, u usporedbi s pojavnosti raka jetre u svijetu kod muškaraca - koja iznosi 10 posto.

Nakon što su oba roditelja Narong Khuntikeoa umrli od raka žučnog kanala koji je službeno poznat kao kolangiokarcinom, on je odlučio posvetiti se medicini i usavršiti svoje vještine kirurga specijaliziranog za jetru. Sada je on na misiji upozoravanja ljudi na opasnost jela koi pla te organizira liječničke i znanstvene timove koji obilaze sela s ultrazvukom te testiraju lokalce na tragove bolesti.

Human Liver in Hands – Healthcare and Organ Health Concept
Foto: 123RF



Riba od koje se spravlja koi pla lovi se u Mekongu, gdje je rak jetre rasprostranjen. Budući da se riba jede sirova, to znači da svaki put kad ju jedu lokalci gomilaju količinu parazita koji značajno povećava nastanak karcinoma jetre. Narong često susreće ljude koji jedu to jelo od djetinjstva, no nikad nisu kod liječnika pregledali stanje svoje jetre. Mnogi uopće nisu upućeni u opasnosti tog parazita, a ljudi koji umiru zbog njega su često tiho i čine to daleko od svih, u svoja četiri zida, pisao je IFLScience. Zato Narong pokušava doprijeti do što je više ljudi moguće.

TU SU I ZDRAVIJE ZAMJENE Ovih 15 namirnica trebate izbjegavati nakon 50. godine
Ovih 15 namirnica trebate izbjegavati nakon 50. godine



Međutim, nije lako uvjeriti ljude da se podvrgnu testovima, kao što ih nije lako uvjeriti da ih njihovo voljeno jelo sasvim sigurno ubija ili im barem krati život za desetljeće do dva. Tradicionalno se odupiru promjenama, kao i jednostavnom načinu zaštite svog zdravlja - kuhanjem ribe, što dokazano ubija parazite, no i uništava toliko poznat okus. Kako je Bloomberg pisao, upravo su zbog sličnih bolesti koje su specifične za azijsko podneblje farmaceutske kompanije počele raditi posebno dizajnirane lijekove samo za područje Azije, među kojima je i lijek za ovaj parazit. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Muškarac vam šalje ovakve poruke? To znači da je zaljubljen
NEMOJTE IH IGNORIRATI

Muškarac vam šalje ovakve poruke? To znači da je zaljubljen

Kada nam se netko sviđa pokazat ćemo to na više načina. Netko će se koristiti govorom tijela, a nekom oči pokazuju emocije. Osjećaje muškarca možete 'pročitati' iz njihovih poruka koje vam šalju
Dnevni horoskop za četvrtak 18. rujna: Vage izvedite partnera, Vodenjacima treba nježnosti
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za četvrtak 18. rujna: Vage izvedite partnera, Vodenjacima treba nježnosti

Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 18. rujna i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
FOTO Bila je medicinska sestra, a sad radi u industriji za odrasle: 'Svi uzdišu za mnom!'
OSJEĆA SE MOĆNO

FOTO Bila je medicinska sestra, a sad radi u industriji za odrasle: 'Svi uzdišu za mnom!'

Brooksie Brooks, napustila je uredski posao i zakoračila u svijet Babestationa. Tamo je pronašla potpunu kontrolu, osjeća se moćno, samouvjereno i seksi. Nova karijera joj je donijela financijsku slobodu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025