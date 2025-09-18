Ovo jelo izaziva rak jetre: Svi to znaju, a ne slušaju upozorenja

Liječnik u Tajlandu pokrenuo je 2019. kampanju kojom pokušava spriječiti ljude da jedu lokalno jelo koje ih može ubiti. Potaknut smrtnim slučajevima svojih pacijenata, pokušava educirati ljude da postoje ogromne opasnosti od konzumiranja obožavane delikatese koja sadrži sirovu ribu.

Jelo je poznato pod nazivom koi pla, a taj jeftin obrok priprema se mljevenjem sirove ribe i miješanjem sa začinima i limunovim sokom te je osobito popularno u najsiromašnijoj regiji Tajlanda, Isaanu. Jedu ga milijuni ljudi, a dokazano je kako može imati smrtonosnu nuspojavu - može uzrokovati pojavu raka jetre kod onih koji ga jedu.





Problem nije u sirovoj ribi, već u parazitskim crvima koji često žive u njima. Ti su paraziti toliko rasprostranjeni, a jelo toliko popularno, da je razina raka jetre u pokrajini Isaan bizarno visoka. U stvari, odgovorna je za oko 50 posto svih malignih oboljenja muškaraca u Isaanu, u usporedbi s pojavnosti raka jetre u svijetu kod muškaraca - koja iznosi 10 posto.

Nakon što su oba roditelja Narong Khuntikeoa umrli od raka žučnog kanala koji je službeno poznat kao kolangiokarcinom, on je odlučio posvetiti se medicini i usavršiti svoje vještine kirurga specijaliziranog za jetru. Sada je on na misiji upozoravanja ljudi na opasnost jela koi pla te organizira liječničke i znanstvene timove koji obilaze sela s ultrazvukom te testiraju lokalce na tragove bolesti.

Foto: 123RF





Riba od koje se spravlja koi pla lovi se u Mekongu, gdje je rak jetre rasprostranjen. Budući da se riba jede sirova, to znači da svaki put kad ju jedu lokalci gomilaju količinu parazita koji značajno povećava nastanak karcinoma jetre. Narong često susreće ljude koji jedu to jelo od djetinjstva, no nikad nisu kod liječnika pregledali stanje svoje jetre. Mnogi uopće nisu upućeni u opasnosti tog parazita, a ljudi koji umiru zbog njega su često tiho i čine to daleko od svih, u svoja četiri zida, pisao je IFLScience. Zato Narong pokušava doprijeti do što je više ljudi moguće.





Međutim, nije lako uvjeriti ljude da se podvrgnu testovima, kao što ih nije lako uvjeriti da ih njihovo voljeno jelo sasvim sigurno ubija ili im barem krati život za desetljeće do dva. Tradicionalno se odupiru promjenama, kao i jednostavnom načinu zaštite svog zdravlja - kuhanjem ribe, što dokazano ubija parazite, no i uništava toliko poznat okus. Kako je Bloomberg pisao, upravo su zbog sličnih bolesti koje su specifične za azijsko podneblje farmaceutske kompanije počele raditi posebno dizajnirane lijekove samo za područje Azije, među kojima je i lijek za ovaj parazit.