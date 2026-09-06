Ovo ne smijete reći u avionu: Moglo bi vas skupo koštati...

Apsolutno najgore što možete izgovoriti su riječi poput "bomba", "otmica", "terorist" ili "eksploziv". Bez obzira na kontekst ili namjeru, ovakve se izjave shvaćaju kao stvarna prijetnja. Ne postoji "šala o bombi" u zrakoplovstvu. U ožujku 2024. godine, dvije žene na letu iz Delhija za Mumbai izbačene su i pritvorene nakon što su se, unatoč upozorenjima osoblja, šalile o bombi u prtljazi. Njihove riječi izazvale su paniku i kašnjenje leta od dva sata dok se nije proveo potpuni sigurnosni protokol.

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Slični incidenti događaju se diljem svijeta. Jedan putnik na Filipinima uhićen je jer je osoblju rekao da budu oprezni s njegovom torbom jer bi "nešto moglo eksplodirati". Osim uhićenja, suočio se s optužbama prema filipinskom "Zakonu protiv šala o bombama", koji predviđa zatvorsku kaznu do pet godina i novčanu kaznu do 40.000 pesosa. Pravne posljedice ovakvih izjava mogu biti izuzetno ozbiljne, uključujući stavljanje na "no-fly" listu, što znači zabranu letenja.

Zrakoplovne kompanije ne žele riskirati. Odluke se donose brzo, čak i ako su pogrešne. Jedan član kabinskog osoblja ispričao je slučaj putnika koji je izbačen s leta jer je stjuardesi spomenuo kako je noć prije sanjao pad zrakoplova. Iako bizarno, osoblje je to protumačilo kao mogući znak opasnosti i, uz odobrenje kapetana, putnik je morao napustiti zrakoplov. Vremena za istragu na licu mjesta nema; kašnjenja su preskupa, a sigurnost je na prvom mjestu.

Nepoštivanje pravila i autoriteta osoblja

Osim izravnih prijetnji, ozbiljne probleme može izazvati i odbijanje slijeđenja uputa posade. Rečenice poput "Neću se vezati" ili ignoriranje zahtjeva da isključite elektroničke uređaje smatraju se ometanjem službene osobe u obavljanju dužnosti. Kabinsko osoblje ima ovlasti, a kapetan zrakoplova i konačnu riječ o svemu što se događa na letu. Putnik koji uporno odbija suradnju može biti udaljen s leta, a u ekstremnim slučajevima pilot može odlučiti neplanirano sletjeti kako bi problematičnog putnika predao policiji.

Isto vrijedi i za agresivno ponašanje ili prijetnje upućene osoblju ili drugim putnicima. Povišen ton, psovke ili bilo kakve izjave koje se mogu protumačiti kao prijetnja neće se tolerirati. U takvim situacijama vrijedi pravilo nulte tolerancije.

Foto: 123RF

Pitanja i zahtjevi koje je bolje izbjeći

Postoji cijeli niz komentara i pitanja koji, iako nisu ilegalni, pokazuju nepoštovanje i mogu stvoriti neugodnu atmosferu. Iskusno kabinsko osoblje ističe kako su umorni od prastarih "šala".

‌- Svaki dan barem jednom čujemo vic 'Ja ću jaja na oko' dok se putnici ukrcavaju. To je pomalo ponižavajuće i sugerira da nismo ovdje zbog hitnih situacija - kaže jedna stjuardesa s 38 godina iskustva.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Komentari o izgledu ili dobi također su neprimjereni. Pitanja poput "Kada ćete u mirovinu?" ili "Zar niste premladi za ovaj posao?" su nepristojna. S druge strane, osobna pitanja poput "Gdje odsjedate?" ili "Je li ovo vaša uobičajena ruta?" mogu se shvatiti kao sigurnosni rizik i zadiranje u privatnost.

Među najčešće frustracije osoblja spadaju i nerazumni zahtjevi. Tražiti da vam stjuardesa podigne tešku torbu u pretinac iznad glave nije dio njezinog posla. Pravilo je jednostavno: ako ne možete sami podići svoju ručnu prtljagu, onda je ona preteška. Iskusni letači kažu: "Sami ste je donijeli, sami je i podignite."

Također, izbjegavajte tražiti nadogradnju klase zbog izmišljene ozljede ili zato što vam je rođendan. Ta su vremena prošla; raspored sjedenja danas rješavaju isključivo agenti na izlazu za ukrcaj prije polijetanja. Isto tako, nemojte pitati mogu li zadržati let jer vam je veza knap. Zrakoplov neće čekati, a kašnjenje jednog leta uzrokuje domino-efekt u cijelom sustavu. Osoblje će vam rado pomoći informacijama o izlazu za vaš sljedeći let, ali ne mogu zaustaviti vrijeme.





*Uz korištenje AI-ja