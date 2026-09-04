Peking nikad bliže! Air China pokrenuo novu liniju iz Zagreba

Na zagrebačku zračnu luku u petak je sletio prvi zrakoplov nacionalnog kineskog prijevoznika Air China na novoj liniji Zagreb-Bukurešt-Peking, koja će prometovati tri puta tjedno tokom cijele godine, istaknuto je na svečanom dočeku leta. Letove iz Zagreba do Pekinga preko Bukurešta Air China će obavljati i zimi, a riječ je o prvom dolasku tog avio prijevoznika u Hrvatsku, kao rezultat suradnje sa Međunarodnom zračnom lukom Zagreb (MZLZ), koja time, kao i Hrvatska dobiva snažnu vezu sa Kinom, kazao je na dočeku leta član uprave MZLZ-a Nicolas Duthilleul.

Ukupno let traje, dodao je, oko 14 sati, s time da je u Bukureštu 'pauza' od oko tri sata zbog goriva i pregleda putnika. Današnjim prvim letom u Zagreb pristiglo je 120 putnika, dok je zrakoplov tipa Airbus 330 kapaciteta oko 240 putnika.

Foto: Josip Škof

Na dočeku leta uz hrvatske bilo je i šest novinara iz Kine, kao i predstavnici turističkih zajednica Zagreba, Zagrebačke županije i Velike Gorice te državni tajnici u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić, direktor Hrvatske turističke zajednice (HTZ) Kristjan Staničić te drugi uzvanici. Uz dobrodošlicu posadi zrakoplova i putnicima na novom letu, Duthilleul je istaknuo i važnost suradnje s Air China za poslovanje Zagrebačke zračne luke Franjo Tuđman.

"Pokretanje ove linije proširuje našu međunarodnu mrežu i pruža novu vezu između Hrvatske i jednog od najdinamičnijih tržišta, Kine, dodatno jačajući i ulogu Zagreba kao međunarodnih vrata prema jugoistočnoj Europi. Takvo postignuće ne bi bilo moguće bez predanosti i suradnje mnogih partnera, od Air China i Veleposlanstvu NR Kine u RH, hrvatske Vlade, ministarstava turizma i sporta te mora, prometa i infrastrukture, do Agencije za civilno zrakoplovstvo, turističkih partnere i drugih", rekao je Duthilleul.

Iznio je i da je zračna luka Zagreb prošle godine imala više od 4,7 milijuna putnika te da su uvjereni kako će s ovom novom rutom proširiti mogućnosti putovanja, a i za kineske putnike se luka pripremila s dodatnim informacijama i signalizacijom na kineskom jeziku na cijelom terminalu.

"Most prijateljstva"

Kineski veleposlanik u Hrvatskoj Qi Qianjin ocijenio jei da to nije samo prvi let u povijesti kinesko-hrvatskih odnosa, već i još jedna povijesna prekretnicu u prijateljskoj suradnji dvije zemlje.

"Kina i Hrvatska ponose se dugom poviješću kulturnih razmjena te gospodarskih i trgovinskih veza, koje datiraju još iz drevnog Puta svile u doba Marka Pola, a sada se to nastavlja i stalnim napretkom u bilateralnim odnosima i plodonosnim rezultatima u suradnji u svim sektorima", rekao je.

Foto: Josip Škof

Uvjeren je da će to pojačati turistički promet između dvije zemlje, ali i smanjiti troškove logistike i poboljšati učinkovitost dostave te je novu liniju označio "mostom prijateljstva".

Državna tajnica u Ministarstvu turizma i sporta Monika Udovičić naglasila je bolju povezanost Kine i Hrvatske. "Nije riječ samo o zrakoplovnoj tvrtki i liniji, nego se i stvara bolja veza između dvije zemlje. Hrvatska nikada nije bila bliže Kini, ali ni Kina nikada nije bila bliže Hrvatskoj. To je korak naprijed prema boljoj povezanosti dvije zemlje, prema jačanju naših odnosa, prijateljstva, ali i poslovanja", poručila je Udovičić.