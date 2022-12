Ovo su najčešći snovi i što svaki od njih znači: Padanje u bezdan, seks, golotinja, bježanje, smrt...

Snovi često otkrivaju ono čime je naša podsvijest preokupirana. Tumačenje snova nije jednostavno, poželjno je scene iz sna povezati sa osjećajima.

Na primjer, ako san u vama izaziva strah, budite se znojni i u grču, potreseni, zapitajte se od čega trenutno strahujete u stvarnom životu. Usredotočite li se na svoje dominantne emocije u snu i u budnom životu, lakše ćete izvući značenje iz snova.

Ovo su najčešći snovi i tumačenja što oni mogu otkriti

Ispadanje zuba

Možda ste preokupirani svojim izgledom ili time što starite, ali možda se radi o tome kako strahujete da ćete postati "nevidljivi" drugim ljudima.

Određene ljude

Oni prikazuju neku od vaših osobina na koju bi trebali obratiti posebnu pažnju, ovisno kakvog čovjeka ste sanjali. Sanjate li određene ljude, to može značiti kako postoje problemi u međuljudskim odnosima koje bi trebali riješiti, a može i ukazivati na to kako ste previše odvojeni od nekog aspekta svoje osobnosti.

Ozljede

Ako ste u snu ranili sami sebe, to može značiti da strahujete kako ćete nekim svojim postupcima zagorčati sami sebi život. Ukoliko vas je ozlijedio netko drugi, tad ste možda preokupirani osjećajem kako ste izolirani od drugih, a vi niste krivi za to. Sanirate li sami sebi rane, to pokazuje kako se oporavljate od toga što vas je netko povrijedio.

Kuću ili određenu sobu

Takav san pokazuje kako se radi o umu sanjara, a ako se sanjaju katovi i različite prostorije, to može pokazivati različite aspekte psihe. Na primjer, snovi o podrumu pokazuju kako vas podsvjesno muči to što ljudi ne prepoznaju koliko ste dobri i važni. Pojavljivanje spavaće sobe u snovima predstavlja zaokupljenost intimnim mislima, osjećajima i sjećanjima.

Hranu

Ona u snovima simbolizira znanje, odnosno ona je prikaz naših misli, razmišljanja. Pokazuje da ste skloni puno razmišljati kao i da ste 'gladni' znanja, razvijanja intelekta, doživljavanja novih i poučnih stvari itd.

Školu

Tu se može raditi o tome kako ste opterećeni učenjem i polaganjem ispita, ali i potrebom da nešto naučite iz trenutnog stanja ili iz prošlosti. To može pokazivati kako osjećate potrebu da preispitate sami sebe i svoj život.

Golotinju

Ukazuje na to da ste iskreni i otvoreni, odnosno kako ste otvoreno nešto rekli ili napravili, ili iskreno pokazali emocije do te mjere da ste se počeli osjećati izloženo i ranjivo.

Seks

Snovi o spolnom odnosu mogu predstavljati ujedinjenje nesvjesnih želja i emocija sa svjesnim priznanjem toga, odnosno potreba da nešto priznate. Može simbolizirati stvaranje novih, intimnih odnosa sa drugima ili sa sobom. Ponekad snovi o seksu jednostavno pokazuju kako čeznete za tim.

Netko vas proganja, a vi bježite

San je neugodan, zastrašujuć ili napet. Takav san pokazuje kako bi trebali obratiti pažnju na nešto u svojem životu. Možda se radi o nečemu što izbjegavate, a zapravo bi se trebali uhvatiti ukoštac s tim i to riješiti.

Padanje

Nekontrolirano padanje bez dolaska do tla simbolizira kako imate manjak kontrole u nekim aspektima života i osjećate potrebu za kontrolom. Može ukazivati i kako se bojite pustiti neke stvari ili ljude iz svojeg života.

Izdaju voljene osobe

To samo pokazuje kako podsvjesno znate da u odnosu s vašim partnerom ne cvjetaju ruže ili nemate povjerenja u njega, osjećate da niste dovoljno bliski, sumnjate da vas vara itd.

Smrt

Snovi o smrti simboliziraju promjenu, pomak od jednog stanja uma u drugo, novi početak. Iako mnogi doživljavaju sanjanje smrti kao nešto zastrašujuće ili negativno, to se obično povezuje s dramatičnim promjenama u životu.

Groblje i mrtvace

Ako sanjate grob ili groblje to može značiti kako ste zabrinuti da je jedan dio vas umro, nestao, da ste se promijenili, a niste zadovoljni s tim. Sanjate li mrtvace, tu se može raditi o tome da ne možete zaboraviti nečiju nedavnu smrt, nekoga poznatog ili nepoznatog.

Zarobljeni ste

To je samo odraz onoga kako se osjećate u životu kao i toga da možda ne možete donositi neke odluke iako bi to željeli. To je možda vezano za posao, ljubav, zdravlje itd.

Izgubljeni ste

To opet pokazuje čime vam je podsvijest zaokupirana - možda ste u velikim problemima koje ne znate kako riješiti ili vam život ne ide smjerom koji ste zamislili i to vam ne da mira.

Razna vozila

Vozila u snu simboliziraju sredstvo kojim proživljavate nešto u stvarnom životu, koliko utjecaja imate na nešto ili prepreke na koje nailazite. Vrsta i veličina vozila šalje različite poruke. Na primjer, velika vozila mogu simbolizirati nešto vezano za crkvu ili tvrtku, ambulantno vozilo ukazuje na potrebu za ozdravljenjem, a policijsko na potrebu za disciplinom.

Bebu

Označava nešto novo u vašem životu. Može predstavljati novu ideju, razvoj u novom smjeru ili potencijal za rast u nekom aspektu vašeg života.

