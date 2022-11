Ne odgađajte alarm: Drijemanje vam nosi više štete nego koristi

Na pametnim telefonima još je lakše drijemati nakon zvonjave jer sve što trebate učiniti jest pritisnuti "snooze" odnosno odgodu. Na većini uređaja prema zadanim postavkama alarm se ponavlja nakon 10 minuta. Zazvoni vam budilica, pritisnete 'snooze' i nakon deset minuta vas opet probude. To vam daje prekrasan osjećaj da možete produžiti spavanje.

No ta navika može biti štetna za zdravlje, piše Tips'n'Tricks, navodeći znanstvena istraživanja koja pokazuju da drijemanje nosi više štete nego koristi.

Kvaliteta sna

Drijemanje između alarma djeluje vrlo privlačno. Prekidate dugi, duboki san, nizom kraćih dremuckanja. Umjesto da se probudite, osjećat ćete se pospanije i probudit ćete se umorni. Također, dugoročno ste izloženi povećanom riziku od kardiovaskularnih bolesti ako ne spavate dovoljno ili spavate lošije..

- Dok drijemate, kvaliteta sna nije dovoljno dobra da bi doprinijela oporavku tijela i mozga. To je zato što se vaš san svaki put prekida - objasnila je stručnjakinja za spavanje Alise Coster.

Stoga je bolje da namjestite budilicu na vrijeme kada stvarno morate ustati. Na taj način možete spavati što je duže moguće i uživati ​​u kontinuiranom dubokom snu. Dugoročno, to će omogućiti da se osjećate bolje i svježije. Isplanirajte svaki korak i zauvijek promijenite naviku drijemanja.

1. Dovoljno sna

Potrebe za snom su vrlo individualne. Odraslim ljudima u prosjeku je potrebno sedam do devet sati sna tijekom noći. Idite u krevet na vrijeme kako biste se naspavali do vremena buđenja.

2. Ritam spavanja

Najbolja stvar koju možete učiniti za sebe jest održavati ujednačen ritam spavanja, čak i vikendom. Zato svaku večer idite u krevet u isto vrijeme i svaki dan ustajte u isto vrijeme. Vaše tijelo će se naviknuti na ovaj ritam i probuditi se u vrijeme kada se trebate razbuditi. Ako smatrate da vam ipak treba odgoda nakon alarma, pokušajte otići u krevet pola sata ranije nego što ste navikli, kako bi se tijelo dovoljno naspavalo.

3. Ne držite budilicu na dohvat ruke

Prisilite se na ustajanje tako što ćete budilicu ili telefon staviti na drugu stranu spavaće sobe. Tako morate ustati iz kreveta da biste je isključili, a to će omogućiti i da se razbudite te uplovite u novi dan.

4. Ne zamračujte sobu

Ako vam je tijekom jutra teško ustati iz kreveta jer je u spavaćoj sobi previše mračno, ne navlačite zavjese i ne spuštajte rolete do kraja prije nego što pođete na počinak. Također, pametni telefoni sadrže milijune aplikacija među kojima se mogu pronaći i one koje od vas traže da riješite neku zagonetku i upregnete mozak kako biste mogli isključiti tipku za alarm, a to također podrazumijeva da ćete se lakše razbuditi.

5. Pripremite doručak

Umjesto drijemanja, motivirajte se pripremom ukusnog doručka. Sastojke možete večer prije spremiti u hladnjak i samo podgrijati ujutro, ili pak uživajte u pripremi omiljenog jela. Skuhajte šalicu čaja ili kave i dopustite si trenutak samo za sebe.

6. Zadajte si zadatke

Pobrinite se da doista imate nešto za raditi nakon buđenja, bilo da je riječ o poslu ili vježbanju. To će vas spriječiti da se izležavate i imate dojam kao da na raspolaganju imate dovoljno vremena za sve.

