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Ovo su namirnice koje potiču nakupljanje masti oko struka

Piše Goran Ivanović,
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Ovo su namirnice koje potiču nakupljanje masti oko struka
Foto: Dreamstime
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Vježbate i pazite na prehranu, ali masnoća oko trbuha i dalje ne nestaje? Neke svakodnevne navike mogu otežati postizanje željenih rezultata, a evo na što posebno treba obratiti pažnju

Admiral

Vježbate, pazite što jedete, ali tvrdoglavi višak oko struka i dalje ne nestaje? Osim ukupnog kalorijskog unosa, na tjelesnu težinu i raspored masnog tkiva mogu utjecati i hormoni, stres, san te kvaliteta prehrane.

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Kilogrami 01:26
Kilogrami | Video: 24sata/pixsell

Posebno se ističe visceralna masnoća, odnosno ona koja se nakuplja oko unutarnjih organa. Na njezino nakupljanje mogu utjecati inzulin i kortizol, a određene prehrambene navike mogu dodatno otežati održavanje zdrave tjelesne težine.

Slatkiši i hrana bogata dodanim šećerom

Gazirana pića, industrijski deserti, zaslađeni mliječni proizvodi, pekarski proizvodi i različiti umaci često sadrže velike količine dodanog šećera. Takva hrana može uzrokovati brže promjene razine glukoze u krvi i potaknuti veće lučenje inzulina.

Bijeli kruh i proizvodi od rafiniranog brašna

Bijeli kruh, klasična tjestenina i brojna pekarska peciva imaju manje vlakana od cjelovitih verzija. Zbog toga se ugljikohidrati brže probavljaju, a česta konzumacija takvih namirnica može otežati kontrolu apetita i šećera u krvi.

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Previše kofeina, osobito bez hrane

Kava sama po sebi nije neprijatelj vitke linije, ali pretjerivanje s kofeinom može kod nekih ljudi utjecati na razinu hormona stresa. Problem može biti izraženiji ako se više šalica pije ujutro, prije prvog obroka.

Tasty cappuccino in cup on wooden table
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Alkohol

Pivo, kokteli i druga alkoholna pića osim alkohola često sadrže i dosta dodatnih kalorija. Organizam pritom prvenstveno razgrađuje alkohol, što može privremeno promijeniti način na koji tijelo koristi druge izvore energije.

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Visoko prerađena hrana

Čips, pržena hrana, gotovi obroci i razne industrijske grickalice često kombiniraju mnogo kalorija, soli, šećera i masnoća. Ako ih se jede često, mogu pridonijeti ukupnom energetskom višku i otežati regulaciju tjelesne težine.

Mix of snacks
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Što može pomoći?

Umjesto rigoroznih dijeta, naglasak bi trebao biti na kvalitetnijim i zasitnijim obrocima. Dobru osnovu čine proteini poput jaja, ribe, piletine i mahunarki, zdrave masnoće iz maslinova ulja, avokada i orašastih plodova te dovoljno povrća i drugih izvora vlakana.

Healthy breakfast variety
Foto: NATASHA BREEN

Vlakna mogu usporiti probavu i pomoći da se dulje osjećate siti, dok proteini pridonose osjećaju sitosti i lakšem održavanju prehrambenog plana.

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Važnu ulogu imaju i navike koje nemaju veze s jelovnikom. Kvalitetan san i upravljanje stresom mogu biti jednako važni za zdrav odnos prema hrani i tjelesnoj težini kao i redovita tjelovježba. Autor izvornog teksta posebno ističe cilj od najmanje sedam sati sna.

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