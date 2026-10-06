Vježbate i pazite na prehranu, ali masnoća oko trbuha i dalje ne nestaje? Neke svakodnevne navike mogu otežati postizanje željenih rezultata, a evo na što posebno treba obratiti pažnju
Ovo su namirnice koje potiču nakupljanje masti oko struka
Vježbate, pazite što jedete, ali tvrdoglavi višak oko struka i dalje ne nestaje? Osim ukupnog kalorijskog unosa, na tjelesnu težinu i raspored masnog tkiva mogu utjecati i hormoni, stres, san te kvaliteta prehrane.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Posebno se ističe visceralna masnoća, odnosno ona koja se nakuplja oko unutarnjih organa. Na njezino nakupljanje mogu utjecati inzulin i kortizol, a određene prehrambene navike mogu dodatno otežati održavanje zdrave tjelesne težine.
Slatkiši i hrana bogata dodanim šećerom
Gazirana pića, industrijski deserti, zaslađeni mliječni proizvodi, pekarski proizvodi i različiti umaci često sadrže velike količine dodanog šećera. Takva hrana može uzrokovati brže promjene razine glukoze u krvi i potaknuti veće lučenje inzulina.
Bijeli kruh i proizvodi od rafiniranog brašna
Bijeli kruh, klasična tjestenina i brojna pekarska peciva imaju manje vlakana od cjelovitih verzija. Zbog toga se ugljikohidrati brže probavljaju, a česta konzumacija takvih namirnica može otežati kontrolu apetita i šećera u krvi.
Previše kofeina, osobito bez hrane
Kava sama po sebi nije neprijatelj vitke linije, ali pretjerivanje s kofeinom može kod nekih ljudi utjecati na razinu hormona stresa. Problem može biti izraženiji ako se više šalica pije ujutro, prije prvog obroka.
Alkohol
Pivo, kokteli i druga alkoholna pića osim alkohola često sadrže i dosta dodatnih kalorija. Organizam pritom prvenstveno razgrađuje alkohol, što može privremeno promijeniti način na koji tijelo koristi druge izvore energije.
Visoko prerađena hrana
Čips, pržena hrana, gotovi obroci i razne industrijske grickalice često kombiniraju mnogo kalorija, soli, šećera i masnoća. Ako ih se jede često, mogu pridonijeti ukupnom energetskom višku i otežati regulaciju tjelesne težine.
Što može pomoći?
Umjesto rigoroznih dijeta, naglasak bi trebao biti na kvalitetnijim i zasitnijim obrocima. Dobru osnovu čine proteini poput jaja, ribe, piletine i mahunarki, zdrave masnoće iz maslinova ulja, avokada i orašastih plodova te dovoljno povrća i drugih izvora vlakana.
Vlakna mogu usporiti probavu i pomoći da se dulje osjećate siti, dok proteini pridonose osjećaju sitosti i lakšem održavanju prehrambenog plana.
Važnu ulogu imaju i navike koje nemaju veze s jelovnikom. Kvalitetan san i upravljanje stresom mogu biti jednako važni za zdrav odnos prema hrani i tjelesnoj težini kao i redovita tjelovježba. Autor izvornog teksta posebno ističe cilj od najmanje sedam sati sna.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+