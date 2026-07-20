Evo kako se mentalno jaki ljudi nose s toksičnim odnosima

Gotovo svatko tijekom života susretne osobu nakon čijeg se društva osjeća iscrpljeno, nesigurno ili krivo, iako ne može jasno objasniti zašto. Takva osoba može biti partner, prijatelj, član obitelji, kolega ili nadređeni.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 Mladi Splićani razvili platformu za bolje mentalno zdravlje: 'U nekoliko klikova do psihologa' | Video: 24sata/Video

Toksičnost nije uvijek lako prepoznati. Odnos može imati lijepe trenutke, zajedničku prošlost i snažnu emocionalnu povezanost, a istodobno biti izvor stalne napetosti. Upravo zato mnogi dugo ostaju u odnosima koji im štete, nadajući se da će se druga osoba promijeniti ili uvjeravajući sebe da pretjeruju.

Foto: 123RF

Mentalna snaga, međutim, ne znači hladnoću, emocionalnu nedostupnost ili potpunu neosjetljivost. Mentalno snažna osoba može biti povrijeđena, razočarana i zbunjena. Razlika je u tome što neće dopustiti da je ti osjećaji trajno zadrže u štetnoj situaciji.

Takvi ljudi razumiju da se tuđe ponašanje ne može uvijek promijeniti, ali da se može odlučiti koliko će mu se prostora dati u vlastitom životu.

Kako prepoznati da odnos možda nije zdrav?

Nije svaki nesporazum dokaz toksičnog odnosa. U zdravim odnosima također postoje sukobi, povremena sebičnost, pogreške i izgovorene riječi zbog kojih poslije žalimo.

Ključna razlika nalazi se u obrascu ponašanja.

U nezdravom odnosu jedna osoba često zanemaruje potrebe druge, odbija preuzeti odgovornost, izvrće događaje, kažnjava šutnjom, koristi osjećaj krivnje ili neprestano pomiče granice. Nakon razgovora problem se rijetko riješi. Umjesto toga, druga strana često ostaje zbunjenija, emocionalno iscrpljenija i nesigurnija u vlastitu procjenu.

Mogući znakovi toksičnog odnosa uključuju:

stalni osjećaj napetosti u prisutnosti određene osobe

strah od njezine reakcije

pretjerano opravdavanje vlastitih odluka

osjećaj da nikada niste dovoljno dobri

česte uvrede prikrivene humorom

umanjivanje vaših osjećaja i iskustava

emocionalne ucjene

potrebu da se stalno ispričavate

ponavljanje istih sukoba bez stvarne promjene

osjećaj olakšanja kada se susret ili razgovor otkaže

Jedan takav trenutak ne mora značiti da je cijeli odnos štetan. No kada se ista dinamika stalno ponavlja, mentalno snažni ljudi ne ignoriraju ono što osjećaju.

1. Jasno određuju što više neće tolerirati

Granice nisu prijetnje, kazne ni pokušaji upravljanja tuđim ponašanjem. One predstavljaju odluku o tome kako ćemo reagirati kada se prema nama postupa na neprihvatljiv način.

Mentalno snažna osoba neće nužno reći: 'Moraš se prestati tako ponašati.' Umjesto toga može poručiti: 'Neću nastaviti ovaj razgovor ako me vrijeđaš.'

Razlika je važna. Prva rečenica pokušava kontrolirati drugu osobu, dok druga određuje vlastito ponašanje.

Zdrava granica može zvučati ovako:

- O ovoj temi možemo razgovarati, ali ne dok vičeš.

- Ne želim da komentiraš moj izgled.

- Neću odgovarati na poslovne poruke kasno navečer.

- Ako ponovno podijeliš moje privatne informacije, prestat ću ti ih povjeravati.

- Ne mogu ti posuđivati novac.

Postavljanje granice samo je prvi korak. Prava snaga pokazuje se u dosljednosti. Ako osoba svaki put popusti čim naiđe na ljutnju, pritisak ili uvjeravanje, druga će strana brzo naučiti da granica zapravo ne postoji.

Zbog toga mentalno snažni ljudi ne objašnjavaju svoju odluku beskonačno. Daju jasno objašnjenje, ali ne ulaze u raspravu u kojoj moraju dokazivati da imaju pravo zaštititi sebe.

Foto: 123RF

2. Prihvaćaju da ne mogu spasiti osobu koja se ne želi mijenjati

Jedna od najtežih lekcija u toksičnim odnosima jest spoznaja da ljubav, strpljenje i razumijevanje nisu uvijek dovoljni.

Možemo nekome objasniti da nas njegovo ponašanje povrjeđuje. Možemo ponuditi razgovor, podršku i novu priliku. Međutim, ne možemo umjesto te osobe priznati problem, preuzeti odgovornost i ustrajati u promjeni.

Mentalno snažni ljudi promatraju postupke, a ne samo obećanja.

Rečenice poput 'Promijenit ću se', 'Nikada više' ili 'Nisam tako mislio' nemaju veliku vrijednost ako se nakon nekoliko dana sve vrati na staro. Stvarna promjena najčešće uključuje preuzimanje odgovornosti bez opravdavanja, iskrenu ispriku, poštovanje dogovorenih granica i drukčije ponašanje tijekom duljeg razdoblja.

Zato mentalno snažna osoba ne ostaje u odnosu samo zbog nečijeg potencijala. Gleda kakav odnos stvarno jest, a ne kakav bi jednoga dana mogao postati.

3. Ne dopuštaju da ih tuđe riječi definiraju

Toksične osobe često pokušavaju izazvati snažnu emocionalnu reakciju. Mogu kritizirati, provocirati, omalovažavati ili napadati upravo ono za što znaju da je drugoj osobi osjetljivo.

Mentalno snažni ljudi ne postaju potpuno imuni na takve riječi, ali ih ne prihvaćaju automatski kao istinu.

Kada im netko kaže da su sebični zato što su odbili uslugu, ne zaključuju odmah da su loši ljudi. Pitaju se jesu li stvarno postupili nepravedno ili je druga osoba samo nezadovoljna zato što prvi put nije dobila ono što želi.

Kada ih netko nazove preosjetljivima, razmatraju situaciju, ali ne odbacuju vlastite osjećaje samo zato što su drugoj strani neugodni.

To ne znači da nikada ne prihvaćaju kritiku. Naprotiv, mentalna snaga uključuje sposobnost da se razmotri neugodan komentar i prizna vlastita pogreška. No jednako tako uključuje prepoznavanje razlike između konstruktivne povratne informacije i ponižavanja.

Konstruktivna kritika govori o konkretnom ponašanju i ostavlja prostor za razgovor. Toksična kritika napada osobnost, stvara sram i često nema drugi cilj osim uspostavljanja nadmoći.

Foto: 123RF

4. Smanjuju kontakt kada potpuni prekid nije moguć

Neke odnose nije jednostavno prekinuti. Osoba s kojom imamo problem može biti član obitelji, kolega, susjed, roditelj zajedničkog djeteta ili netko s kim moramo surađivati.

Mentalno snažni ljudi tada ne razmišljaju samo u krajnostima: ili potpuna bliskost ili potpuni prekid. Umjesto toga biraju razinu kontakta koja im najmanje šteti.

Mogu ograničiti trajanje susreta, razgovarati samo o nužnim temama, izbjegavati dijeljenje osobnih informacija i prestati tražiti emocionalnu podršku od nekoga tko je stalno zloupotrebljava.

Na poslu komunikaciju mogu zadržati na činjenicama, rokovima i zadacima. U obitelji mogu unaprijed odrediti koliko će ostati na okupljanju ili koje teme neće otvarati.

Ovakav pristup ponekad se naziva emocionalnim distanciranjem. Njegov cilj nije kažnjavanje druge osobe, nego smanjenje mogućnosti za manipulaciju i sukob.

Kratki, neutralni odgovori često su učinkovitiji od dugih objašnjenja. Što više detalja dajemo nekome tko ih koristi protiv nas, to više materijala dobiva za novu raspravu.

5. Tijekom sukoba ne reagiraju impulzivno

Toksična dinamika često se hrani snažnim reakcijama. Provokacija izazove ljutnju, ljutnja dovede do nepromišljenih riječi, a zatim se cijela situacija okrene protiv osobe koja je reagirala.

Mentalno snažni ljudi zato pokušavaju napraviti prostor između emocije i reakcije.

To može značiti da neće odgovoriti na poruku istoga trenutka. Prekinut će razgovor, izaći iz prostorije, nekoliko puta duboko udahnuti ili pričekati da se smire prije nego što kažu što misle.

Mogu reći:

'Ne želim razgovarati dok smo oboje uzrujani.'

'Vratit ćemo se na ovu temu kasnije.'

'Čujem što govoriš, ali ne prihvaćam način na koji mi se obraćaš.'

'Neću se raspravljati o tome što sam navodno mislila. Mogu govoriti o onome što sam rekla i učinila.'

Smirenost ne znači slabost. Ona osobi omogućuje da zadrži kontrolu nad vlastitim postupcima i ne napravi nešto zbog čega će poslije osjećati krivnju.

Posebno je važna spoznaja da se svaki sukob ne mora završiti dogovorom. Ponekad je najzdraviji završetak razgovora jednostavna odluka da u njemu više ne sudjelujemo.

6. Vjeruju svojem pamćenju, osjećajima i opažanjima

U nekim nezdravim odnosima druga osoba sustavno poriče ono što se dogodilo. Tvrdi da nešto nikada nije rekla, da je situacija pogrešno shvaćena ili da je druga strana nestabilna i sklona dramatiziranju.

Nakon dovoljno vremena osoba može početi sumnjati u vlastito pamćenje i prosudbu.

Mentalno snažni ljudi pokušavaju zadržati čvrst oslonac u stvarnosti. Ne znači da vjeruju kako nikada ne mogu pogriješiti, nego da ne odbacuju vlastito iskustvo samo zato što ga netko drugi uporno negira.

U kompliciranim situacijama korisno može biti zapisati što se dogodilo, sačuvati važne poruke ili razgovarati s pouzdanom osobom koja može ponuditi objektivniji pogled.

Pritom nije cilj skupljati dokaze za beskrajnu raspravu. Osoba koja redovito izvrće činjenice vjerojatno neće odjednom priznati istinu samo zato što joj je predočena poruka ili datum događaja.

Bilješke prije svega služe osobi koja se pokušava zaštititi od vlastite zbunjenosti.

Foto: 123RF

7. Ne smatraju svojom dužnošću svima udovoljiti

Osobe koje žele svima biti dobre često su posebno ranjive u toksičnim odnosima. Teško kažu „ne“, osjećaju krivnju kada nekoga razočaraju i preuzimaju odgovornost za tuđe raspoloženje.

Mentalno snažni ljudi razumiju da nečije nezadovoljstvo ne znači nužno da su donijeli pogrešnu odluku.

Druga osoba može biti ljuta zato što je izgubila privilegiju, pristup ili kontrolu koju je prije imala. Može tvrditi da se osoba 'promijenila', postala hladna ili sebična, iako je zapravo samo počela štititi svoje vrijeme i potrebe.

U zdravim odnosima odbijanje se može dočekati s razočaranjem, ali se poštuje. U toksičnim odnosima 'ne' često izaziva kaznu, šutnju, vrijeđanje ili emocionalnu ucjenu.

Mentalno snažna osoba spremna je podnijeti privremenu nelagodu koja dolazi s postavljanjem granice kako bi izbjegla dugotrajno nezadovoljstvo sobom.

Zna da nije odgovorna za reguliranje emocija svake odrasle osobe u svojem okruženju.

8. Ne pokušavaju pobijediti u svakoj raspravi

Kada netko izvrće činjenice ili iznosi nepravedne optužbe, prirodna je potreba braniti se i dokazati istinu. No s nekim ljudima rasprava nikada ne završava jer njezin cilj nije razumijevanje.

Cilj može biti iscrpljivanje, skretanje teme, izazivanje reakcije ili ponovno uspostavljanje kontrole.

Mentalno snažni ljudi zato procjenjuju postoji li uopće mogućnost produktivnog razgovora.

Ako druga osoba sluša, postavlja pitanja i spremna je priznati svoj dio odgovornosti, razgovor ima smisla. Ako prekida, vrijeđa, stalno mijenja temu i odbacuje sve što čuje, nastavak rasprave vjerojatno samo troši energiju.

Odustajanje od beskorisne rasprave nije priznanje poraza. To je odluka da se vlastiti mir ne žrtvuje radi tuđeg odobravanja.

Ne moramo uvjeriti drugu osobu da je naša granica opravdana kako bismo je imali pravo postaviti.

9. Traže podršku prije nego što izgube osjećaj za ono što je normalno

Dug boravak u toksičnom odnosu može promijeniti doživljaj normalnosti. Osoba se može naviknuti na napetost, isprike, poniženja i stalno prilagođavanje.

Zbog toga je podrška drugih iznimno važna.

Mentalno snažni ljudi ne smatraju traženje pomoći znakom slabosti. Razgovor s prijateljem, članom obitelji, savjetnikom ili psihoterapeutom može pomoći u prepoznavanju obrazaca koji iznutra nisu lako vidljivi.

Važno je birati osobu koja će slušati bez osuđivanja i bez automatskog nametanja odluke. Rečenice poput 'Samo otiđi' ponekad zanemaruju emocionalne, financijske, roditeljske i sigurnosne okolnosti zbog kojih izlazak iz odnosa može biti složen.

Dobra podrška pomaže osobi da jasnije vidi situaciju, razmotri mogućnosti i vrati povjerenje u vlastite odluke.

Kada u odnosu postoji prijetnja, zastrašivanje, fizičko nasilje, seksualna prisila, financijska kontrola ili praćenje, prekid odnosa treba pažljivo planirati. U takvim situacijama sigurnost je važnija od potrebe za završnim razgovorom ili objašnjenjem.

Foto: 123RF

10. Spremni su prihvatiti da neki odnosi nemaju sretan završetak

Mnogi ostaju u štetnim odnosima zbog zajedničke prošlosti. Prisjećaju se vremena kada je odnos bio bolji, uloženih godina, zajedničkih iskustava i obećanja.

No vrijeme koje smo već uložili ne mora biti razlog da nastavimo ulagati u nešto što nas i dalje povrjeđuje.

Mentalno snažni ljudi dopuštaju sebi tugovanje za odnosom kakav su željeli imati. Mogu istodobno voljeti nekoga i zaključiti da s tom osobom više ne mogu održavati blizak odnos.

Prekid ne mora značiti da je sve prije njega bilo lažno. Može jednostavno značiti da odnos u sadašnjem obliku više nije održiv.

Ponekad se prekida romantična veza. Ponekad dugogodišnje prijateljstvo. Ponekad se s članom obitelji uvodi veća udaljenost. Svaka od tih odluka može izazvati tugu, sumnju i osjećaj krivnje.

Mentalna snaga ne uklanja bol, ali pomaže osobi da ne zamijeni bol zbog odlaska s dokazom da je trebala ostati.

Kako izgleda zdrav prekid kontakta?

Nije svaki odnos potrebno završiti dugim razgovorom. Način prekida ovisi o okolnostima, sigurnosti i ponašanju druge osobe.

U nekim situacijama dovoljna je jasna poruka:

'Ovaj odnos više nije dobar za mene i odlučila sam ga završiti. Ne želim nastavljati raspravu o toj odluci.'

U drugima je prikladnije postupno smanjivanje kontakta. Ako postoji strah od agresivne reakcije, osoba ne duguje drugoj strani susret nasamo niti detaljno objašnjenje.

Nakon prekida korisno je očekivati pokušaje ponovnog uspostavljanja stare dinamike. Mogu se pojaviti isprike, obećanja, pokloni, dramatične poruke, optužbe ili uključivanje zajedničkih poznanika.

U takvim trenucima važno je gledati širu sliku, a ne samo trenutačnu emocionalnu reakciju.

Pitanje nije samo: 'Je li se osoba ispričala?'.

Važnija su pitanja:

Je li preuzela odgovornost bez okrivljavanja drugih?

Razumije li konkretno što je bilo štetno?

Poštuje li moje granice i kada joj se ne sviđaju?

Postoji li dosljedna promjena ponašanja?

Osjećam li se uz tu osobu sigurno i poštovano?

Vraćam li se zato što vidim stvarnu promjenu ili zato što mi je teško podnijeti osjećaj krivnje i samoće?

Što mentalna snaga nije?

Mentalna snaga nije stalna kontrola, niti znači da osoba nikada ne plače, ne sumnja ili ne poželi vratiti se u poznati odnos.

Nije ni potpuno odsustvo suosjećanja. Moguće je razumjeti da je nečije ponašanje povezano s njegovim ranama, nesigurnostima ili prošlošću, a ipak zaključiti da to ponašanje više nećemo prihvaćati. Objašnjenje nije isto što i opravdanje.

Mentalna snaga također ne znači automatski prekid svakog odnosa u kojem se pojavi problem. Zdravi odnosi mogu proći kroz teška razdoblja ako obje strane mogu razgovarati, priznati pogreške i mijenjati ponašanje.

Ključno je postoji li uzajamnost. Jedna osoba ne može sama izgraditi zdrav odnos za dvoje.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Unutarnji mir važniji je od posljednje riječi

Toksični odnosi često stvaraju osjećaj da još samo jedan razgovor može sve razjasniti. Još jedno objašnjenje, još jedan dokaz ili još jedna prilika trebali bi konačno dovesti do razumijevanja.

No ponekad zatvaranje odnosa ne dolazi od druge osobe. Dolazi iz vlastite odluke da više ne sudjelujemo u obrascu koji nas iscrpljuje.

Mentalno snažni ljudi ne pobjeđuju zato što uvijek imaju posljednju riječ. Pobjeđuju onda kada više ne dopuštaju da njihov osjećaj vrijednosti ovisi o osobi koja ih ne želi ili ne može poštovati.

Njihov cilj nije kazniti drugu stranu, dokazati joj da je pogriješila ili izaći iz odnosa bez ijedne emocije. Cilj je ponovno pronaći sebe.

Foto: Pexels

Ponekad to znači ozbiljan razgovor i novu vrstu odnosa. Ponekad ograničavanje kontakta. Ponekad potpuni odlazak.

U svakom slučaju, najvažnija odluka glasi: vlastito mentalno zdravlje, dostojanstvo i sigurnost nisu cijena koju moramo platiti da bismo zadržali nekoga u svojem životu.