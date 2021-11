Osjećaj krivnje u vezama je prilično čest, u nekim kulturma i vjerskim zajednicama ljudi će ga osjetiti već i ako se ne ponašaju na određeni način. Važno je osvijestiti i prepoznati da vam netko nameće osjećaj krivnje i njime manipulira, jer to određuje naše ponašanje i bitno utječe na odnos.

Na portalu Your Tango, licencirana hipnoterapeutkinja Keya Murthy navela je 10 znakova koji mogu ukazivati na to da kod vas postoji osjećaj krivnje potaknut od partnera:

1. Uvijek se osjećate loše

Ako vaš partner često ističe kako ne radite naporno kao on, ili kao njegovi roditelji, prijatelji, bilo da vas kritizira zbog ponašanja na poslu, ili kod kuće, to vam nameće osjećaj krivnje s kojim vas potiče da preuzmete više od onoga što iste trebali u vašoj vezi.

2. Muči vas krivnja iz prošlosti

Ako vaš partner stalno spominje prošlost kako bi vas kontrolirao, to je nešto što može izazvati vrlo snažan osjećaj krivnje.

3. Toliko se osjećate krivim da zaboavljate koliko ste sjajni

Podsjeća li vas vaš partner stalno na usluge koje vam je učinio u prošlosti? Možda je bila i samo jedna, ali je on od toga stvorio takvu priču da više ne dižete glavu i radite sve što je potrebno da biste ju nekako uzvratili.

4. Emocionalni manipulatori koriste osjećaje protiv vas

Neki su partneri svladali lažiranje emocija, bilo da se radi o ljutnji ili tuzi, ali vam neće izravno reći što im je potrebno. I onda trčite naokolo pokušavajući shvatiti što ih zapravo muči i kako to riješiti. To su veliki manipulatori, koji na pitanje što im je uvijek kažu 'ništa', ili šute, da bi vas natjerali da preskočite planinu da biste im ugodili.

5. Koriste izbjegavanje sukoba protiv vas

U vašoj vezi tiha misa ponekad može jako dugo trajati, a to partner radi kako bi vas natjerao da postanete spremni na vječne usluge. Krivnja je jaka emocija u ljudskoj psihi i takva razdoblja šutnje mogu dovesti do najvišeg oblika tog osjećaja. Jednostavno ćete zapeti u toj emociji jer nemate ništa osim onoga što osjećate u sebi - uglavnom zbunjenost i krivnju.

6. Osjećaj krivnje u odnosima uključuje preuzimanje autoriteta

Partneri nerijetko preuzimaju ulogu roditelja koji iskazuje neodobravanje kao roditelj i stalno vas prate, tako da vam hladan osjećaj krivnje 'sjedi' na ramenima - uvijek vam se obraćaju određenim tonom, gledaju na prijekoran način...

7. Govore vam da ste im nešto 'dužni'

Oblik izravnog nametanja osjećaja krivnje koji se rijetko događa, ali se ipak događa kad vam partner izravno kaže da mu nešto dugujete. .

8. Upuštaju se u pasivno-agresivno ponašanje

Kada partner ne želi nešto izravno tražiti jer nije 'takav', ali će vam reći kako netko drugi radi nešto za svog partnera, a on to - eto - ne traži od vas. To je oblik pasivno-agresivnog nametanje krivnje.

9. Oni stalno pate u odnosu u kojem je teško

Kada vaš partner omalovažava vaše napore kako biste učinili više za njega, to je još jedan način na koji vam pokušava nametnuti krivnju. Ali će vam povremeno reći 'Stalo mi je do tebe', 'Znam da možeš učiniti više/bolje', ili 'To je za tvoje dobro'.

10. Konstantno poricanje njihovih postupaka

Stalno poricanje je još jedan oblik nametanja osjećaja krivnje. Ovo je zlostavljanje koje provode veliki manipulatori u vezi i možda najokrutniji oblik nametanja osjećaja krivnje. Oni nešto rade i tako uvjerljivo poriču da to rade, da se s vremenom počnete pitati jeste li poludjeli.

Utjecaj osjećaja krivnje u odnosima

Kad se dugo mučite s osjećajem krivnje, možda ćete prestati vjerovati svom partneru i osjećati se kao da stalno hodate po 'ljuskama jaja' u vašem odnosu. Ljudi kojima često nabijaju osjećaj krivnje mogu se osjećati omalovaženima, možda ćete imati osjećaj da partner ima 'špijune' među vašim bliskim prijateljima i osjećati strah čak i kad on nije u blizini.

Možda i uspijevate ispunjavati zahtjeve partnera, ali se gubi vaša povezanost, a ljutnja i zamjeranje su iz dana u dan sve veći. Jedan od mogućih odgovora je da i sami pokušate izazvati osjećaj krivnje kod partnera, što može dovesti do toga da to postane pravilo u vašoj vezi, u kojoj se ni vi ni partner nećete dobro osjećati. Dugoročni osjećaji ogorčenosti na kraju mogu biti previše za oboje.

Ovakvo ponašanje utječe i na vaše emocionalno, fizičko i mentalno zdravlje.

Kako se nositi s osjećajem krivnje?

Najbolje rješenje je izravan razgovor. Možda vaš partner ne zna kako drugačije dobiti ono što želi. Prihvatite njegove emocije i podijelite s partnerom to da se osjećate krivim. Pomozite im da razviju zdraviji način komuniciranja svojih potreba.

No, vrlo je važno da naučite postavljati granice i da ih se dosljedno držite. Dajte do znanja partneru da možete i da ćete učiniti ono što od vas traži, ali samo onoliko koliko možete i kad možete. I držite se onoga što ste rekli.

Ako nastavite bez razgovora, s vremenom ćete početi osjećati krivnju i u drugim odnosima, možda prema djeci, ili članovima obitelji kojoj je stalo do vas.

I imajte na umu: Ako se pokaže da ste učinili sve što ste mogli, a niste se riješili osjećaja krivnje, možda ćete morati potražiti stručnu pomoć kako biste riješili taj problem.