Ovu hranu nikako nemojte podgrijavati, može biti opasna

Gotovo svatko se našao u istoj situaciji. Stojite pred mikrovalnom pećnicom, gledate kako se tanjur okreće i pitate se jesu li jučerašnji ostaci ručka doista sigurni za jelo.

Podgrijavanje hrane čini se bezazlenim. Praktično je, štedi vrijeme i smanjuje bacanje hrane. No znanstvena istraživanja upozoravaju na manje poznatu stranu ove navike: neke namirnice pri ponovnom zagrijavanju prolaze kemijske promjene koje ih mogu pretvoriti iz hranjivog obroka u potencijalnu zdravstvenu prijetnju.

Zabrinjava činjenica da se takva hrana u mnogim kućanstvima podgrijava gotovo svakodnevno.

Špinat: Kada nitrati postaju problem

Lisnato povrće poput špinata prirodno sadrži nitrate. No pri ponovnom zagrijavanju oni se mogu pretvoriti u nitrite, a zatim i u nitrozamine, spojeve koji se povezuju s povećanim rizikom od raka. Jučerašnji umak od špinata možda i nije tako bezazlen kako izgleda.

Nitrati sami po sebi nisu štetni i nalaze se u mnogim vrstama povrća. Problem nastaje kada visoka temperatura potakne njihovu kemijsku transformaciju. Ako se špinat ipak mora podgrijavati, preporučuje se niska temperatura i izbjegavanje mikrovalne pećnice na punoj snazi. Najsigurnija opcija ostaje konzumirati ga svježeg ili hladnog, primjerice u salatama.

Riža: Skrivena prijetnja bakterije Bacillus cereus

Iza tzv. 'sindroma podgrijane riže' stoji bakterija Bacillus cereus, čiji su toksini otporni na toplinu. Za razliku od salmonele ili E. coli, ni kuhanje ni podgrijavanje ne jamče sigurnost ako se riža nepravilno čuva.

Riža ostavljena na sobnoj temperaturi može postati idealno tlo za razvoj toksina. Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti procjenjuje da ova bakterija godišnje uzrokuje oko 63 tisuće slučajeva trovanja hranom, iako se mnogi ne prijavljuju.

Stručnjaci upozoravaju: kuhanu rižu treba ohladiti i spremiti u hladnjak unutar sat vremena te pojesti unutar 24 sata. Ostavljanje riže u kuhalu ili na kuhinjskom pultu satima predstavlja ozbiljan rizik.

Piletina: Neravnomjerno zagrijavanje i bakterije

Piletina je jedna od najčešćih namirnica na jelovnicima diljem svijeta – povoljna, svestrana i bogata proteinima. No upravo ti proteini mijenjaju strukturu tijekom hlađenja i ponovnog zagrijavanja, što može otežati probavu.

Još veći problem su bakterije poput salmonele i kampilobaktera. Mikrovalne pećnice često zagrijavaju neujednačeno, stvarajući 'hladne točke' u kojima bakterije mogu preživjeti. Piletina se mora zagrijati do unutarnje temperature od najmanje 74 °C kako bi bila sigurna za konzumaciju, i to samo jednom.

Gljive: Osjetljiva struktura i brza razgradnja

Gljive sadrže osjetljive proteine koji se nakon kuhanja brzo razgrađuju. Ponovno zagrijavanje može dovesti do stvaranja spojeva koji uzrokuju probavne smetnje i gubitak nutritivne vrijednosti.

Nakon kuhanja gljive bi trebalo brzo ohladiti i spremiti u hladnjak, idealno unutar jednog do dva sata, te pojesti unutar 24 sata. Uostalom, većina se slaže da su gljive najukusnije kada su svježe pripremljene.

Krumpir: Rijedak, ali ozbiljan rizik od botulizma

Iako se čini potpuno bezopasnim, krumpir može postati opasan ako se nepravilno čuva. U anaerobnim uvjetima, poput krumpira umotanog u aluminijsku foliju i ostavljenog na sobnoj temperaturi, može se razviti bakterija Clostridium botulinum, uzročnik botulizma - rijetke, ali potencijalno smrtonosne bolesti.

Zabilježeni su slučajevi trovanja povezani upravo s pečenim krumpirom u foliji. Stručnjaci savjetuju da se kuhani ili pečeni krumpir čuva u hladnjaku, u otvorenoj posudi, te da se podgrijava samo jednom, dok ne bude potpuno vruć.

Kako sigurno uživati u ostacima hrane?

Namirnice s ovog popisa svakodnevno su prisutne u kuhinjama diljem svijeta. Rizici nisu pretjerani. Potvrđeni su istraživanjima i stvarnim slučajevima trovanja hranom, tvrdi msn.com.

Dobra vijest je da se uz pravilno rukovanje ostaci hrane mogu sigurno konzumirati: brzo hlađenje, pravodobno spremanje u hladnjak i temeljito, ali jednokratno podgrijavanje ključ su sigurnosti.

Hoćete li sljedeći put dvaput razmisliti prije nego što ostatke riže stavite u mikrovalnu?