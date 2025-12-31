Obavijesti

GRICKAJTE BEZBRIŽNO

Jedite ih bez krivnje: Ovo su najzdravije grickalice na svijetu

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Praznici su za uživanje, ali previše masnog i slatkog zna ostaviti grižnju savjesti. Zdrave grickalice zadovoljavaju želju za nečim malim i hrskavim za grickanje , a ujedno čuvaju zdravlje i energiju

Praznici su pravo vrijeme za opuštanje, druženje i uživanje u dobroj hrani. I dok je sasvim normalno prepustiti se omiljenim delicijama, previše masnog, slatkog i kaloričnog često nas ostavi tromima i s malo griže savjesti. Zato su zdrave grickalice savršeno rješenje. Utažit će želju za 'nečim malim između obroka', a pritom brinu o vašem tijelu.

Ako ste među onima koji jednostavno ne mogu odoljeti grickanju tijekom praznika, postoji rješenje. Evo tri prijedloga za ukusne i hranjive grickalice koje će vam pomoći da uživate bez krivnje:

1. Mrkva 

Mrkva je lagana, prirodno slatka i hrskava, savršena je kad želite nešto osvježavajuće. Bogata je vlaknima i beta-karotenom koji pomaže koži i očima.

Na prazničnu trpezu možete dodati pečene štapiće od mrkve. Poslužite ih s laganim jogurt-dipom, humusom ili čak s malo maslinovog ulja i začinskog bilja. Ne samo da izgledaju sjajno, već su i praktični za posluživanje. Ova grickalica je dokaz da zdravo može biti i ukusno i zabavno.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

2. Bademi

Bademi možda izgledaju sitno, ali nutritivno su prava bomba. Prepuni su zdravih masti, proteina i vitamina E, što vas drži sitima dulje vrijeme. Idealni su kad poželite 'konkretniju' grickalicu koja daje energiju i zadovoljava apetit.

Važno je samo držati se umjerene količine. Šaka badema dnevno je dovoljno da utaži glad i osigura dozu zdravih nutrijenata. Možete ih jesti same, ali dobro idu i u salate ili uz jogurt za dodatni crunch.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

3. Pečeni slanutak

Ako volite slano i hrskavo, slanutak je pun pogodak. Bogat je biljnim proteinima i vlaknima, a možete ga začiniti po svom ukusu od klasične soli i papra do mediteranskih začina poput timijana, origana ili dimljene paprike.

Ova grickalica je savršena zamjena za industrijski čips. Ukusna, hranjiva i bez osjećaja krivnje. Možete ih pripremiti i unaprijed i držati u staklenci, spremne za brze zalogaje tijekom praznika.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

