'Pa što ako sam samo trofejna supruga, to mi mogu zamjeriti samo oni koji su ljubomorni!'

Naglasila je da pogrdni naziv koji joj upućuju kad se referiraju na njen raskošni stil života uopće ne doživljava kao uvredu.

U video prilogu u kojem je svojim pratiteljima na TikToku pokazala kako uživa u skupim stvarima sa svojim suprugom, Tammy Smith odgovorila je i ljudima koji ju na društvenim medijima vrijeđaju tvrdnjom da je sa svojim suprugom u braku samo zbog njegovog novca. Sama je izabrala kako će se nazvati: 'Ja sam trofejna supruga', napisala je, poklopivši tako sve zlobnike.

- Nisam djevojka koja chilla, niti se prikazujem kao cool cura, jer ja ne čekam da me netko izabere, zašto bih čekala? Ja sam već izabrana i skupo održavana žena - rekla je. Dodala je kako se nikad neće pretvarati da je nešto drugo osim onoga što jest, kako bi udovoljila svome mužu, niti razumije zašto to neke djevojke čine.

- Muškarci te neće više voljeti zbog pretvaranja - poentirala je.

U video isječku je pokazala neke od njoj najdražih aktivnosti koje je prakticirala sa svojim mužem, od letenja u avionu prve klase, preko večera u restoranima s Michelinovim zvjezdicama, pa do boravka u najboljim hotelima - ništa nije previše dobro za nju.

Nisu samo žene na društvenim mrežama one koje mrze njen luksuzni stil života, muškarci ju često 'poklope' zbog toga što joj je 'sjekira upala u med'. No njoj trolovi ne smetaju, štoviše rekla je da joj nije stalo do toga što bilo koji muškarac osim njenog supruga ima reći o njoj.

- Shvatila sam zašto me svi muškarci koji komentiraju moje videozapise mrze. Oni nisu ja, rekla je u jednom videu, kazavši da joj zavide.

Ljudi su se u komentarima složili da oni koji se nabacuju s pogrdnim izrazima na nju moraju biti ljubomorni, a jedan od komentatora je dodao: 'Muškarci su zastrašeni, plaše vas se'.

- Neki vjerojatno mrze to što oni nisu na mjestu vašeg muža, to je čista ljubomora - napisala je jedna komentatorica, a druga je dodala kako i sama voli visoke standarde i to da ju dobro 'održavaju'.

- Oženio te s razlogom, ne moraš nikome ništa dokazivati - stoji među komentarima, a prenosi The Sun.



