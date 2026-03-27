Pametna tehnologija napaja ruralna područja diljem Europe

Piše Horizon,
Čitanje članka: 4 min
Bolja povezanost aktivno mijenja svakodnevni život u ruralnoj Europi, od sigurnijih vožnji do škole do čišće energije, podipirući tako lokalna gospodarstava i smanjujući emisije

Briga da djeca dođu u školu spremna i na vrijeme može biti stresna. U finskom dijelu Laponije, gdje su zime duge i snježne, a neki učenici prelaze velike udaljenosti autobusom, sve to postaje još teže.

POGLEDAJ VIDEO: Brođanin Damir osmislio je aplikaciju za proslave: 'Otišli su hektolitri kave zbog svega toga'

Pokretanje videa...

Brođanin Damir osmislio je aplikaciju za proslave: 'Otišli su hektolitri kave zbog svega toga' 01:30
Brođanin Damir osmislio je aplikaciju za proslave: 'Otišli su hektolitri kave zbog svega toga' | Video: 24sata/pixsell

U dvjema zajednicama u Laponiji aplikacija za školski prijevoz razvijena u okviru inicijative pod nazivom AURORAL, koju financira EU, pojednostavnila je preuzimanje djece, smanjila jutarnji stres za roditelje i olakšala život vozačima autobusa.

Ta aplikacija priključena je na digitalnu okosnicu koju je razvio tim AURORAL-a. Ta zajednička osnova omogućuje da se sve ruralne usluge, od školskih autobusa do mljekarskih farmi i lokalnih energetskih programa, povežu, sigurno razmjenjuju podatke i rade jedna s drugom, umjesto da svaka zajednica mora zasebno izgraditi vlastiti sustav.

Zahvaljujući aplikaciji Koulukyti roditelji u općinama Kemi i Tornio mogu kratkim pogledom vidjeti jesu li njihova djeca u dobi od 6 do 15 godina sigurno stigla u školu. Vozači autobusa dobivaju obavijesti u stvarnom vremenu da je neko dijete odsutno ili da ga treba preuzeti na drugoj adresi i tako izbjegavaju nepotrebna putovanja.

- Sustav je očito bolji od prethodnih metoda kao što su označivanje prisutnih učenika na papiru ili slanje ranojutarnjih poruka preko WhatsAppa. Roditelji se osjećaju još sigurnije, a prijevoznik točno zna kada njegova odgovornost počinje i kada završava - rekao je Seppo Ahola, voditelj pilot-projekta Laponija.

ZA MANJE ZAGAĐENJA Eko aplikacija susjedima omogućava da pokrenu čistu energiju u svojoj zajednici
Eko aplikacija susjedima omogućava da pokrenu čistu energiju u svojoj zajednici

Sigurnije vožnje do škole u Laponiji

U aplikaciju je upisano oko 90 djece u Kemiju i 120 djece u Torniu, a Ahola se nada da će se projektu pridružiti i druge općine. Osim što je praktičan i siguran, sustav koristi i okolišu. Smanjenjem nepotrebnih putovanja smanjuju se potrošnja energije i emisije.

- Procjenjujemo godišnju uštedu od oko 25 %. Ali izbjeći brigu najveća je korist - rekao je Ahola.

Aplikacija za pametni prijevoz u Laponiji samo je jedan od načina na koji poboljšana povezanost može unaprijediti život u ruralnim područjima. Christoph Hrdinka, austrijski poduzetnik i koordinator AURORAL-a, ističe da u ruralnim područjima postoje brojni problemi kojih nema u velikim gradovima: manjak radnih mjesta, ograničena infrastruktura, slabije razvijen javni prijevoz i sporiji digitalni razvoj.

Poticanje pametnih zajednica na korištenje digitalnih alata za poboljšanje energetskih, vodnih, prometnih i komunikacijskih usluga jedan je od načina za koji se EU nada da će poboljšati svakodnevni život i pritom doprinijeti ostvarenju dugoročnih ciljeva kao što je europski zeleni plan.

POD LJUDSKIM NADZOROM Roboti čiste europsko podmorje
Roboti čiste europsko podmorje

Izgradnja pametnih zajednica na temelju zajedničke tehnologije

Pandemija bolesti COVID-19, u kombinaciji s velikim porastom rada na daljinu, istaknula je potrebu za boljom povezanošću ruralnih područja. Tim AURORAL-a razvio je tehnološko rješenje u obliku pametnih zajednica radi premošćivanja digitalnog jaza između ruralnih i urbanih područja.

Istraživači su osmislili programsku podršku – softver koji povezuje operativne sustave s korisničkim aplikacijama. Zajedno sa sudionicima izradili su poslovne i financijske planove te planove angažmana dionika.

- Ako stvarate pametne zajednice koje se temelje na suradnji, svi će moći koristiti njihove prednosti. To je poput europske suradnje, ali u digitalnom okruženju - rekao je Hrdinka.

Hrdinka, glavni izvršni direktor LuxActivea i neprofitnog istraživačkog centra SWISDATA, živio je u ruralnom području i razumije važnost povezanosti:

- Zahvaljujući toj digitalnoj okosnici ruralne zajednice mogu razmjenjivati podatke sa susjedima, ali i sa sličnim projektima u drugim zemljama, učeći tako jedni od drugih.

Mliječne krave i vino kao energija

Inicijativa okuplja 25 organizacija iz 10 europskih zemalja i objedinjuje stručno znanje razvojnih inženjera, istraživača i lokalnih vlasti kako bi se pokazalo što pametnija ruralna povezanost zaista može ostvariti na terenu.

Tehnologija je testirana u sedam ruralnih regija na svim stranama Europe, od Finske, Norveške i Švedske do Austrije, Italije i Španjolske. Rezultati su pokazali da se jedna zajednička digitalna infrastruktura može prilagoditi i pogodovati vrlo različitim lokalnim potrebama, od zdravstvene skrbi i turizma do energetike i prometa.

Sistem je zamišljen kao otvoren i interoperabilan, omogućujući prilagodbu i ponovno korištenje usluga razvijenih u jednoj regiji u ostalima, čime se ruralnim zajednicama pomaže u inovacijama bez da moraju započeti od nule.

Potencijal daleko nadilazi školske autobuse. Auroralova platforma može biti temelj za niz različitih ruralnih usluga, a kako to izgleda u praksi u potpunosti ovisi o lokalnim potrebama.

Na primjer, u sjevernoj Italiji proizvođači mlijeka upotrebljavaju sustav za praćenje zdravlja i proizvodnje mlijeka svojih krava. Zahvaljujući sigurnoj razmjeni podataka sa susjednim poljoprivrednim gospodarstvima mogu ranije uočiti trendove, poboljšati upravljanje stadom i ojačati svoje poslovanje.

Na samom jugu regije Penedès u Kataloniji, tehnologija potiče sasvim drugačiju vrstu suradnje. Ovdje se otpad iz stoljetnih vinarija pretvara u biomasu za obnovljivu energiju.

Digitalna platforma pomaže vinogradarima da se povežu s bioenergetskim sektorom i dokumentiraju podrijetlo i preradu kako bi se otpad od grožđa mogao pretvoriti u pouzdan izvor energije.

- Tijekom pandemije bolesti COVID-19 vidjeli smo kako digitalizacija može pomoći poduzećima da se prilagode novim potrošačkim navikama i snađu u rastućim administrativnim i regulatornim zahtjevima - rekao je Conrad Pagà Bordes, voditelj projekta u Katalonskom klasteru za bioenergiju.

U oba slučaja isti digitalni temelj omogućuje vrlo različitim ruralnim zajednicama da stvore rješenja prilagođena sebi, jačajući tako lokalna gospodarstava i pritom podupirući zelenije načine rada.

Zaštita i održavanje platforme u porastu

Četverogodišnji projekt AURORAL završio je u ožujku 2025., ali njime uspostavljena potpora ruralnim zajednicama nastavit će se i dalje, posebno putem SmarTomorrowplatforme.

Na tom internetskom forumu sudionici mogu razmjenjivati znanje i stečena iskustva, dobiti pomoć u održavanju postojećih usluga ili pristupu javnom i privatnom financiranju i povezati se s istomišljenicima ili pružateljima tehnoloških usluga kako bi raspravljali o budućim idejama.

- Važno je imati strategiju digitalizacije koja pogoduje pametnim ruralnim okruženjima i zajednicama i gura ih prema budućnosti - rekla je Pagà Bordes.

Od školskih staza u Laponiji do mliječnih staja i vinograda dalje na jugu, AURORAL pokazuje kako ta digitalna okosnica može ruralnim zajednicama omogućiti da budu uspješne svaka na svoj način. Sada ostaje nada da će se više regija priključiti i prilagoditi tehnologiju svojim potrebama. Ovaj je članak prvotno objavljen u časopisu EU-a o istraživanjima i inovacijama Horizon.

SUDJELUJE EU I UK Od pametnih automobila do zelenijih lijekova: Znanstvenici osmišljavaju kako sve olakšati
Od pametnih automobila do zelenijih lijekova: Znanstvenici osmišljavaju kako sve olakšati

Autorica: Helen Massy-Beresford

Istraživanje u ovom članku financirano je iz EU-ova programa Obzor.

Više informacija:

· AURORAL (CORDIS)

· Internetska stranica projekta AURORAL

· SmartTomorrow

· EU poljoprivreda:Ruralni razvoj


