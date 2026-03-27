Pametna tehnologija napaja ruralna područja diljem Europe

Briga da djeca dođu u školu spremna i na vrijeme može biti stresna. U finskom dijelu Laponije, gdje su zime duge i snježne, a neki učenici prelaze velike udaljenosti autobusom, sve to postaje još teže.

POGLEDAJ VIDEO: Brođanin Damir osmislio je aplikaciju za proslave: 'Otišli su hektolitri kave zbog svega toga'

Pokretanje videa... 01:30 Brođanin Damir osmislio je aplikaciju za proslave: 'Otišli su hektolitri kave zbog svega toga' | Video: 24sata/pixsell

U dvjema zajednicama u Laponiji aplikacija za školski prijevoz razvijena u okviru inicijative pod nazivom AURORAL, koju financira EU, pojednostavnila je preuzimanje djece, smanjila jutarnji stres za roditelje i olakšala život vozačima autobusa.

Ta aplikacija priključena je na digitalnu okosnicu koju je razvio tim AURORAL-a. Ta zajednička osnova omogućuje da se sve ruralne usluge, od školskih autobusa do mljekarskih farmi i lokalnih energetskih programa, povežu, sigurno razmjenjuju podatke i rade jedna s drugom, umjesto da svaka zajednica mora zasebno izgraditi vlastiti sustav.

Zahvaljujući aplikaciji Koulukyti roditelji u općinama Kemi i Tornio mogu kratkim pogledom vidjeti jesu li njihova djeca u dobi od 6 do 15 godina sigurno stigla u školu. Vozači autobusa dobivaju obavijesti u stvarnom vremenu da je neko dijete odsutno ili da ga treba preuzeti na drugoj adresi i tako izbjegavaju nepotrebna putovanja.

- Sustav je očito bolji od prethodnih metoda kao što su označivanje prisutnih učenika na papiru ili slanje ranojutarnjih poruka preko WhatsAppa. Roditelji se osjećaju još sigurnije, a prijevoznik točno zna kada njegova odgovornost počinje i kada završava - rekao je Seppo Ahola, voditelj pilot-projekta Laponija.

Sigurnije vožnje do škole u Laponiji

U aplikaciju je upisano oko 90 djece u Kemiju i 120 djece u Torniu, a Ahola se nada da će se projektu pridružiti i druge općine. Osim što je praktičan i siguran, sustav koristi i okolišu. Smanjenjem nepotrebnih putovanja smanjuju se potrošnja energije i emisije.

- Procjenjujemo godišnju uštedu od oko 25 %. Ali izbjeći brigu najveća je korist - rekao je Ahola.

Aplikacija za pametni prijevoz u Laponiji samo je jedan od načina na koji poboljšana povezanost može unaprijediti život u ruralnim područjima. Christoph Hrdinka, austrijski poduzetnik i koordinator AURORAL-a, ističe da u ruralnim područjima postoje brojni problemi kojih nema u velikim gradovima: manjak radnih mjesta, ograničena infrastruktura, slabije razvijen javni prijevoz i sporiji digitalni razvoj.

Poticanje pametnih zajednica na korištenje digitalnih alata za poboljšanje energetskih, vodnih, prometnih i komunikacijskih usluga jedan je od načina za koji se EU nada da će poboljšati svakodnevni život i pritom doprinijeti ostvarenju dugoročnih ciljeva kao što je europski zeleni plan.

Izgradnja pametnih zajednica na temelju zajedničke tehnologije

Pandemija bolesti COVID-19, u kombinaciji s velikim porastom rada na daljinu, istaknula je potrebu za boljom povezanošću ruralnih područja. Tim AURORAL-a razvio je tehnološko rješenje u obliku pametnih zajednica radi premošćivanja digitalnog jaza između ruralnih i urbanih područja.

Istraživači su osmislili programsku podršku – softver koji povezuje operativne sustave s korisničkim aplikacijama. Zajedno sa sudionicima izradili su poslovne i financijske planove te planove angažmana dionika.

- Ako stvarate pametne zajednice koje se temelje na suradnji, svi će moći koristiti njihove prednosti. To je poput europske suradnje, ali u digitalnom okruženju - rekao je Hrdinka.

Hrdinka, glavni izvršni direktor LuxActivea i neprofitnog istraživačkog centra SWISDATA, živio je u ruralnom području i razumije važnost povezanosti:

- Zahvaljujući toj digitalnoj okosnici ruralne zajednice mogu razmjenjivati podatke sa susjedima, ali i sa sličnim projektima u drugim zemljama, učeći tako jedni od drugih.

Mliječne krave i vino kao energija

Inicijativa okuplja 25 organizacija iz 10 europskih zemalja i objedinjuje stručno znanje razvojnih inženjera, istraživača i lokalnih vlasti kako bi se pokazalo što pametnija ruralna povezanost zaista može ostvariti na terenu.

Tehnologija je testirana u sedam ruralnih regija na svim stranama Europe, od Finske, Norveške i Švedske do Austrije, Italije i Španjolske. Rezultati su pokazali da se jedna zajednička digitalna infrastruktura može prilagoditi i pogodovati vrlo različitim lokalnim potrebama, od zdravstvene skrbi i turizma do energetike i prometa.

Sistem je zamišljen kao otvoren i interoperabilan, omogućujući prilagodbu i ponovno korištenje usluga razvijenih u jednoj regiji u ostalima, čime se ruralnim zajednicama pomaže u inovacijama bez da moraju započeti od nule.

Potencijal daleko nadilazi školske autobuse. Auroralova platforma može biti temelj za niz različitih ruralnih usluga, a kako to izgleda u praksi u potpunosti ovisi o lokalnim potrebama.

Na primjer, u sjevernoj Italiji proizvođači mlijeka upotrebljavaju sustav za praćenje zdravlja i proizvodnje mlijeka svojih krava. Zahvaljujući sigurnoj razmjeni podataka sa susjednim poljoprivrednim gospodarstvima mogu ranije uočiti trendove, poboljšati upravljanje stadom i ojačati svoje poslovanje.

Na samom jugu regije Penedès u Kataloniji, tehnologija potiče sasvim drugačiju vrstu suradnje. Ovdje se otpad iz stoljetnih vinarija pretvara u biomasu za obnovljivu energiju.

Digitalna platforma pomaže vinogradarima da se povežu s bioenergetskim sektorom i dokumentiraju podrijetlo i preradu kako bi se otpad od grožđa mogao pretvoriti u pouzdan izvor energije.

- Tijekom pandemije bolesti COVID-19 vidjeli smo kako digitalizacija može pomoći poduzećima da se prilagode novim potrošačkim navikama i snađu u rastućim administrativnim i regulatornim zahtjevima - rekao je Conrad Pagà Bordes, voditelj projekta u Katalonskom klasteru za bioenergiju.

U oba slučaja isti digitalni temelj omogućuje vrlo različitim ruralnim zajednicama da stvore rješenja prilagođena sebi, jačajući tako lokalna gospodarstava i pritom podupirući zelenije načine rada.

Zaštita i održavanje platforme u porastu

Četverogodišnji projekt AURORAL završio je u ožujku 2025., ali njime uspostavljena potpora ruralnim zajednicama nastavit će se i dalje, posebno putem SmarTomorrowplatforme.

Na tom internetskom forumu sudionici mogu razmjenjivati znanje i stečena iskustva, dobiti pomoć u održavanju postojećih usluga ili pristupu javnom i privatnom financiranju i povezati se s istomišljenicima ili pružateljima tehnoloških usluga kako bi raspravljali o budućim idejama.

- Važno je imati strategiju digitalizacije koja pogoduje pametnim ruralnim okruženjima i zajednicama i gura ih prema budućnosti - rekla je Pagà Bordes.

Od školskih staza u Laponiji do mliječnih staja i vinograda dalje na jugu, AURORAL pokazuje kako ta digitalna okosnica može ruralnim zajednicama omogućiti da budu uspješne svaka na svoj način. Sada ostaje nada da će se više regija priključiti i prilagoditi tehnologiju svojim potrebama. Ovaj je članak prvotno objavljen u časopisu EU-a o istraživanjima i inovacijama Horizon.

Autorica: Helen Massy-Beresford

Istraživanje u ovom članku financirano je iz EU-ova programa Obzor.

Više informacija:

· AURORAL (CORDIS)

· Internetska stranica projekta AURORAL

· SmartTomorrow

· EU poljoprivreda:Ruralni razvoj