Mame milenijalke pod velikim su stresom uslijed pandemije Covid-19 i tome se ne nazire kraj, pokazuju primjeri nekoliko njih koje su odlučile progovoriti.

Kad je prošlog proljeća izbila pandemija korona virusa, život 28-godišnje Shannon (imena svih majki u tekstu su promijenjena radi njihove zaštite), koja je samohrana majka, pretvorio se u kaos. Ona je medicinska sestra na psihijatriji i prije pandemije radila je u noćnoj smjeni. Živjela je sa sustanarom, kako bi netko bio blizu u slučaju da se njezin sin probudi noću, te spavala u vrijeme kada bi on bio na nastavi, budući da ide u drugi razred osnovne škole.

POGLEDAJTE VIDEO: Lavanda pomaže protiv stresa i glavobolje

Kad su se prvi slučajevi virusa pojavili u američkoj državi Wisconsin, gdje žive, Shannon je odmah prebačena u bolničko krilo u koje su smješteni pacijenti s Covid-19, što ju je prestravilo. Nitko tad još nije znao koliko je taj virus opasan za djecu, pa se bojala da ga ne prenese sinu. A onda su se škole zatvorile i djeca su počela učiti od kuće.

Shannon je morala smanjiti radno vrijeme koje provodi u bolnici, s nekadašnjih 40 do 60 sati tjedno, na 16 sati mjesečno. Njezin sin je dijete s posebnim potrebama, jer ima poremećaj iz spektra autizma, te zahtijeva stalnu pažnju tijekom obavljanja školskih zadataka. No, nakon što je skratila radno vrijeme, Shannon si više nije mogla priuštiti 1600 dolara mjesečne stanarine, pa su se ona i sin preselili kod njezine majke, s kojom žive i sada.

- Prije pandemije bila sam posve sposobna brinuti se o sebi i svom djetetu. Bila sam financijski odgovorna. Imao sam ušteđevinu i ulaganja. No, što sam trebala kao roditelj malog djeteta nakon što se pojavila pandemija? Imam osjećaj kao da me netko zeznuo i sve mi oduzeo - priča.

Važno je naglasiti da ni jedna demografska skupina nije pošteđeni boli ili stresa zbog pandemije, no žene rođene između ranih '80-ih i sredine '90-ih posebno su pogođene iz niza razloga, no prvenstveno zbog toga što brinu o maloljetnoj djeci te činjenice da je pandemija na specifičan način pogodila njihove karijere, piše Huffington Post.

Iz mjeseca u mjesec bore se sa stresom koji se samo gomila, do te mjere da stručnjaci za mentalno zdravlje već brinu da bi to moglo ostaviti kronične posljedice. Pa čak i sad, kad je stiglo cjepivo, trebat će nam mjeseci da ono bude dostupno dovoljnom broju ljudi te da dođemo do značajnijih promjena u načinu na koji se roditelji moraju snalaziti. Nakon 10 mjeseci prilično burnog i stresnog razdoblja, mnogi su zato već na rubu pucanja.

Milenijalke se trude da to nekako prebrode. Gledano u cjelini, roditelji su tijekom posljednjih godinu dana svakako pod većim stresom od onih koji nemaju djece. Čak i prije pandemije, žene su preuzimale veći dio roditeljskih i kućanskih obaveza od muškaraca. Još su više radile tijekom pandemije. Procjene idu za tim da prosječna žena sada, uz posao koji obavi kod kuće, odradi još jednu punu satnicu na brigu o djeci. Stoga je logično da je pandemija imala ogroman utjecaj na majke koje rade, toliko da je više od 2 milijuna žena u SAD-u izašlo iz svijeta rada od jeseni 2019. do jeseni 2020. godine.

Za milenijalke, koje vrhunac karijere i zarade očekuju u svojim 40-ima i zaustavljene su baš u vrijeme kad bi trebale napraviti najveći napredak u karijeri, više neće biti povratka, boje se stručnjaci.

- Pandemija korona virusa dovodi roditelje milenijalce do krajnjih granica, a majke bi moglo vratiti desetljećima unazad - upozorilo je jedno od istraživanja u SAD-u objavljeno u kolovozu. Naravno, mame milenijalke nemaju kad ni razmišljati o tome, jer su zauzete brigom o obitelji.

Tako je i s Kim, 35-godišnjom majkom petogodišnjaka i dvogodišnjakinje, koja je prije pandemije radila u ranoj intervenciji s djecom s poteškoćama u razvoju, i to u kućnim posjetama. Kad je virus buknuo, sve kućne posjete su prestale. Kim je pokušavala održavati sastanke online, no to je bilo nemoguće raditi krajnje profesionalno, dok mora misliti na svoju djecu.

- Morali smo donijeti jako tešku odluku i zatražiti da radimo od doma, što su morale učiniti i mnoge druge mlade mame - kaže. Nekoliko mjeseci kasnije ostala je bez posla.

- Bilo je porazno. Trudite se izgraditi karijeru i identitet, a ne da budete samo mama, a onda vam sve odjednom oduzmu - priča.

To je i u financijskom smislu bila zastrašujuća promjena za njenu obitelj, no njen suprug ipak još radi i uspjeli su smanjiti troškove, pa nekako guraju. Kim se u međuvremenu morala boriti s drugim problemima: Brinuti o djeci, posebno nakon što je zatvoren vrtić, pa su ostali kod kuće, ali i o roditeljima, jer je njen otac prebolio Covid-19, kao i činjenicom da više nije držala konce u rukama niti imala neku životnu rutinu.

- Nisam spavala, znala sam imati osjećaj da mi glava puca od razmišljanja kako da popravim stvari, kako zadržati posao, no shvatila sam da je to što radim sada moj zadatak i da jedino o tome kako da što bolje izguram sve ovo trebam voditi računa - kaže Kim.

Gotovo svaka studija ili istraživanje iz prošle godine koje je pružilo uvid u mentalno opterećenje majki tijekom pandemije pokazuje da stresori s kojima se suočavaju - gubitak posla, rutine i podrške, strah kako zaštititi djecu i kako ih emocionalno podržati - na kraju štete mentalnom zdravlju majki. U jednom istraživanju čak 80 posto njih iskazalo je da su doživjele nagli stres i češće su mu izložene u ovo vrijeme od muškaraca.

- Sve se obitelji trenutno bore na svoj način. Ne znam ni jednu obitelj obitelj koja nije prošla neke promjene tijekom pandemije - rekla je Christina Mondi-Rago, istraživačica s Američkog sveučilišta u Washingtonu, koja se bavila pitanjem kako roditelji podnose pandemiju.

Julia (37), je uživala u odluci da ostane s djecom dok su mala, pa bi svaki dan išla s njima u knjižnicu, ili u igraonicu, kako bi veselo ispunili svoje vrijeme. Sada pomalo osjeća strah i svaku večer se iznova pita: Što ću sutra s njima?! Preplavio ju je osjećaj tuge zbog toga što ovo lijepo razdoblje koje može provoditi s njima mora biti izolirana, kod kuće, tako da im je najljepši dio djetinjstva zapravo 'progutala' pandemija. Zato su ona i suprug odlučili iskoristiti priliku da ih na nekoliko sati tjedno ipak upišu u vrtić, što ranije nisu planirali.

.

- Osjećam se loše zbog toga. Dobrih četiri, pet godina sam planirala povlačenje s posla da bih ostala doma s djecom kad rodim, sanjala sam da ću im se moći posvetiti kako treba, a sad osjećam da za to nemam nikakvu priliku - kaže Julia.

Sve su se mame u ovoj priči nekoliko puta zaustavile kako bi naglasile koliko se osjećaju sretno što su njihova djeca bila zdrava i što su se do sada snalazila. Osjećale su se sebičnima zato što se žale na stres i rekle kako nastoje ostati čvrste da bi se svi članovi obitelji u ovoj situaciji mogli osloniti na njih. Sve su nekako preživjele to što više nema rutine te što se iz sata u sat prilagođavaju potrebama obitelji.

Kako se škole barem djelomično otvaraju, na nacionalnoj razini bilježe se neka poboljšanja. No, u ovom trenutku pandemije postoji određena razina rezignacije. Nakon mjeseci života pod značajnim stresom, milenijske mame su emocionalno otupjele pod pritiskom roditeljstva pod izvanrednim okolnostima.

- Mnogi su roditelji pretrpjeli burn out pa postoji zabrinutost zbog mogućnosti da razvijemo povećanu stopu mentalnih problema tijekom vremena, posebno tijekom pandemije - kaže Mondi-Rago.

Dodala je da određene skupine milenijskih mama imaju posebno visok rizik od razvoja značajnih razina stresa, uključujući žene koje su trudne ili tek čekaju porod, kao i žene koje se suočavaju s financijskim pritiskom, samohrane majke i slično.

- Taj će stres samo rasti - dodala je. Kad postane kroničan, kao što je to kod mnogih majki u ovom trenutku, znatno povećava rizik od kliničke anksioznosti, depresije i raznih tjelesnih zdravstvenih problema. Postoji, naravno, nada da bi se stvari mogle uskoro promijeniti, ali je pitanje hoće li to biti dovoljno brzo. Još nas dijele mjeseci od toga da cjepivo zaštiti veći broj ljudi. Mnoge škole i druge dječje ustanove su zatvorene, a ne postoji mreža socijalne zaštite koja bi majkama pružila podršku.

- Nitko ne uspijeva u tome bez problema - kaže Mariclaire, 38-godišnja mama dvoje djece koja radi kao učiteljica s punim radnim vremenom, dok su njezina djeca u dnevnom boravku. U raznim trenucima pandemije osjećala se kao da se utapa pod pritiskom privatnih obaveza i škole, kaže. A jednostavno nema druge nego - žonglirati.