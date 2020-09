Par savjeta kako se nositi sa čežnjom za udaljenim domom

Ako ste udaljeni od svoje prave kuće sigurno vas je ponekad uhvatila nostalgija, pogotovo sad u ovo vrijeme korona virusa. Međutim, postoji nekoliko načina kako si možete pomoći

<p>Što je dom? Je li dom mjesto gdje smo rođeni? Ili je dom mjesto na kojem umiremo? Bez obzira na definiciju svatko za sebe zna gdje je njegov dom.</p><p>Mnogi avanturisti kad su u ekspediciji razmišljaju samo o povratku kući, a čim se vrate, žele biti na ekstremnim mjestima opet. Ako ste udaljeni od svoje prave kuće sigurno vas je ponekad uhvatila nostalgija, pogotovo sad u ovo vrijeme korona virusa. Međutim, postoji nekoliko načina kako si možete pomoći kada vas uhvati čežnja.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>Pronađite udobnost gdje god se nalazite (bez obzira na to koliko je skučen prostor)</h2><p>Bez obzira gdje se nalazite najvažnije da se na tom mjestu osjećate udobno. Stoga, morate pronaći način da se udobno smjestite tamo gdje jeste. </p><p>- Ako se nalazite i u šatoru, možete si reći: 'Ok, ja sam u ovoj najlonskoj čahuri. Tamo vani, iako vjetar jako puše, dobro mi ide. Imam svoju vreću za spavanje, imam vode, pojest ću malo hrane. A, onda ću se sutra probuditi i učinit ću istu stvar - rekao je Conrad Anker koji je većinu svog života proveo penjući se po Himalaji i Antarktici.</p><p>- Na neki smo način svi u svojim malim šatorima. Postizanje većeg cilja - dostizanje vrha, mogućnost viđanja obitelji - traži strpljenje i žrtvu - dodao je.</p><h2>Preokrenite osjećaj gubitka</h2><p>G. Vasquez, imigrant bez dokumenata, napustio je Gvatemalu kada je imao 29 godina. Danas živi sa suprugom i djecom u zapadnom New Yorku, radeći na farmi mliječnih proizvoda. Rekao je da se u New Yorku osjeća kao kod kuće, iako se ne osjeća "potpuno prilagođenim" za život u Sjedinjenim Državama i jako mu nedostaju roditelji i obitelj. Dok se zakoni o imigraciji ne promijene, on ih ne može posjetiti niti omogućiti svojoj djeci da vide baku i djeda.</p><p>Međutim, sretan je jer zna da će njegova djeca više dobiti i imati bolje mogućnosti u New Yorku.</p><h2>Zaposlite se</h2><p>Nije bitno koji su vaši hobiji ili što radite, bitno da što više vremena provodite radeći nešto, tako da ne razmišljate o vremenu i osjećaju tuge koji vas dijeli od vaše kuće.</p><h2>Gledajte fotografije mjesta kao i fotografije ljudi</h2><p>Mnogi od nas su možda prije jako lako donosili odluke o preseljenju. Danas je ipak sve malo teže zbog pandemije korona virusa. Međutim, danas smo povezaniji nego prije. Bez obzira gdje se nalazimo lako se možemo povezati sa svojim mjestom ili sa svojom obitelji što će nam pomoći da ublažimo osjećaj nostalgije za domom, piše <a href="https://www.nytimes.com/2020/09/14/smarter-living/coronavirus-distant-home.html">The New York Times</a></p>