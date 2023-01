Paraliza sna je jako neugodna, ali nije opasna jer ne šteti tijelu - evo kako se nositi s tim

Ako ste se probudili usred noći i pokušali kretati, a tijelo ne reagira, upoznali ste paralizu sna. Ponekad mnogi isprva misle da je to san, ali osjećaj je vrlo neobičan jer su svjesni što se događa, a često ljudi pokušavaju i dozvati pomoć. No tijelo ne može proizvesti zvuk.

Ovaj fenomen je iskusilo 7,6% ljudi, a neki od njih iskusili su ga i više puta u životu. Postoji mogućnost i da ste to doživjeli, ali da se toga ne sjećate, piše Bright Side.

Što je paraliza sna?

Paraliza sna je stanje u kojem je čovjek svjestan, ali se ne može kretati ili govoriti. Obično se događa tijekom jednog od dva prijelaza: kada zaspite ili se probudite. Onaj tko to iskusi je 'paraliziran' i na sebi osjeća težinu, kao da netko ili nešto jako teško sjedi na njemu. Obično to prate halucinacije, što situaciju čini još više zastrašujućom.

Gubi se kontrola nad tijelom

Koliko god se trudili, ako doživite paralizu sna, ništa ne možete učiniti da 'probudite' tijelo. Neki mogu pomicati prste na rukama i nogama, zbog čega se napokon i probude. Ljudi to često opisuju kao 'izvantjelesno iskustvo'. Paraliza sna može trajati od nekoliko sekundi do nekoliko minuta.

Glavni simptomi paralize sna su i halucinacije te noćne more. Međutim, ovi snovi se uvelike razlikuju od onih klasičnih. Zapravo, ove se 'halucinacije' događaju kad je um budan, a to situaciju čini dvostruko uznemirujućom.

Dok su paralizirani, ljudi često vide neobične sjene ili pojave i čuju sablasne zvukove. Ponekad se to kombinira s osjećajem da vas netko izvlači iz kreveta, osjećate se kao da lebdite ili pak osjetite vibracije koje prolaze tijelom. Mnogi osjete očaj i uhvati ih panika ili tjeskoba jer nisu u stanju vrištati ili micati se.

Paraliza sna je starija nego što mislite

Stručnjaci tvrde da su je ljudi primijetili još davno jer postoje mnoge priče i legende iz cijelog svijeta koje opisuju slično iskustvo. Ljudi su to doživljavali kao neku vrstu demonskog opsjedanja ili čak otmice izvanzemaljaca.

Važan primjer vezan uz paralizu sna je renesansna slika švicarskog umjetnika Henryja Fuselija. Na njoj je prikazan demon koji sjedi na prsima žene.

Kako se to događa?

Kada spavamo, tijelo ulazi i izlazi iz REM faze. Mozak šalje naredbu mišićima da se opuste i ulazimo u stanje potpune opuštenosti. Ovo je stanje neophodno za ograničavanje fizičkih pokreta. Paraliza sna događa se kada tijelo ima 'problem' s tom tranzicijom. Budni smo, ali mišići ne uspijevaju izaći iz stanja mirovanja i potpune opuštenosti.

Postoji nekoliko mogućih objašnjenja u vezi s halucinacijama. Jedno od njih je da je dio našeg mozga koji je odgovoran za strah i osjećaje, vrlo aktivan u REM fazi. Djeluje, iako ništa oko nas ne sugerira opasnost. Dakle, mozak to aktivira i dolazi do jezivih sjena i zvukova.

Čimbenici koji mogu dovesti do paralize sna

Paraliza sna je prirodna pojava. To se može dogoditi bilo kome, bez obzira na dob, spol ili zdravstveno stanje. No, znanstvenici su identificirali neke stvari koje su povezane s povećanim rizikom od paralize sna. To su:

Kako se nositi s tim?

To je definitivno jako neugodno i uznemirujuće iskustvo, ali ne nosi nikakvu stvarnu opasnost jer ne šteti tijelu. I, koliko god to neugodno zvučalo, za sada nema lijeka. Općenito, stručnjaci savjetuju usvajanje zdravijih navika spavanja.

Na primjer:

