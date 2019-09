Parfemi koji mirišu na benzin, beton i hašiš postoje i kod nas

Modni kritičar nekadašnje popularne emisije ‘Shopping kraljica’ Borut Mihalić jedan je od svega nekoliko poduzetnika u Hrvatskoj koji se bavi prodajom niche parfema i koji se u njih itekako dobro razumije.

Najveća razlika između niche i običnih parfema je u vrsti distribucije. Za razliku od dizajnerskih parfema, niche miris limitirani su proizvodnjom.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL - Razlika između mainstream, odnosno dizajnerskih i niche parfema je prije svega u dostupnosti. Neki niche parfemi proizvest će se samo u 99 bočica i to će biti gotova ideja, odnosno više se neće proizvoditi. Mi držimo parfeme koji se proizvedu u manjim serijama. S druge strane dizajnerski brendovi u klasičnim parfumerijama proizvedu i do više desetaka milijuna bočica na godinu – objasnio je Borut.

Osim u limitiranoj proizvodnji, razlika je u estetici, ali i u kvaliteti. Niche svojim kupcima nudi drugačije mirisne izričaje, gdje će se klijenti lakše susresti s mirisima koje vole baš zato jer su namijenjeni manjem krugu ljudi i rađeni bez kompromisa. Takvi mirisi imaju svoju osobnost i jedinstvenost.

- Razlika može biti u kvaliteti, ali i u estetici. Mi ovdje držimo neke parfeme koji imaju miris zapaljenog benzina ili prljave štale. Takvi mirisi određeni su za određenu klijentelu. Točno su namijenjeni određenim ljudima koji naginju takvoj estetici mirisa. Društvo koje to može i želi kupiti je vrlo malo. I to je zapravo niche parfumerija – rekao je.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Kaže kako se danas slobodno može reći da se niche parfumerija može nazivati i umjetničkom parfumerijom i to upravo zbog neobičnih i jedinstvenih mirisa koje nećete naći u klasičnoj ponudi mainstream parfema.

Niche parfumerija je danas u previranju. Velike konglomeracijske kuće pokušavaju kupiti različite niche brendove jer u tome vide dobru zaradu.

- Kada ih kupe, nameću neke svoje ideje distribucije. Kada skoči količina proizvodnje, postavlja se pitanje pripadaju li ti parfemi i dalje niche proizvodnji i kvaliteti – kaže.

Ono što je interesantno postoje brendovi u niche svijetu koji najave svoj novi parfem i kažu da će proizvesti oko stotinjak bočica, jave se ljudi koji su zainteresirani unatoč tome što nisu prethodno isprobali miris.

- Kada se prodaju, to je to! Parfema više nema. To je bila jedna mirisna ideja – kaže.

Osim niche parfema, općenito postoji i niche kozmetika koja u Hrvatskoj još nije potpuno dostupna. U parfumeriji Top osim parfema, može se naći i raznih losiona, krema pa čak i linije za djecu.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL Njegova parfumerija ‘TOP’ nalazi se na dvije lokacije u Zagrebu, jedna na Trgu bana Josipa Jelačića 13, a druga u Tomićevoj 4, a od nedavno postoji i 'shop in shop' koncept parfumerije u Rovinju u sklopu koncept storea Park, u luksuznom hotelu Park.

Borut Mihalić niche parfemima počeo se baviti 2005. godine, a 2013. pokrenuo je svoj vlastiti posao. Osim što su niche parfemi unikatniji, često su i kvalitetniji što podrazumijeva duže trajanje mirisa na koži, razlika je i u samoj kupovini, odnosno u pristupu prema kupcima.

- Kada mušterija dođe kod nas, mi je pitamo što traži, odnosno koje mirisne note preferira. Mi se onda po danim inputima maksimalno potrudimo naći odgovarajući parfem prema njezinim afinitetima. U klasičnoj parfumeriji reći će joj 'Evo preporučujem vam ovaj. Jako je popularan i super se prodaje' – objašnjava majstor za parfeme i dodaje kako ne voli odgovarati na pitanja što se dobro prodaje i koji je parfem 'trendy'.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL - Želimo da nos klijenta odluči što je najbolje za njega - kaže.

U njegovoj parfumeriji svakome je posvećeno vrijeme i pažnja. U nju ne zalazi veliki broj ljudi pa se mogu posvetiti svakoj mušteriji. Ljudi koje zapošljava prolaze edukaciju koja traje nekoliko mjeseci. Moraju točno znati koje note krase svaki parfem, odnosno što je točno u bazi, što u središtu, a što u vrhu kompozicije parfema. Niche parfemi i njihova prodaja po strani stavljaju važnost brenda. Važnija je estetika i želja kupca.

Cijene niche parfema kreću se između 300 do čak 22.500 kuna. Iz Top parfumerije izdvojili smo najzanimljivije.

Roja Haute Lux (Roja Parfums), svake godine proizvede se do 400 komada ovog mirisa, koji se stavlja na tržište svakog rujna. Parfem ima zlatne listiće, koji su zapravo najjeftiniji sastojak ovog parfema. Cijena parfema dolazi od uporabe prirodnih esencija, bez obzira na cijenu istih. Parfem se naručuje za kupca, 100 mililitara košta 22.500 kuna.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

UAE (Roja Parfums) je miris inspiriran dekadentnim načinom života u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Miriše na zapaljeni benzin i na damasknu ružu. Bočica od 50 mililitara stoji 3990 kuna.

Bibliotheque (Byredo) romantično mirisna priča o ljubavi prema knjigama i bibliotekama. Bočica od 50 mililitara iznosi 950 kuna.

Gin Fizz (Lubin) je miris nastao 1955. inspiriran svježinom mirisa gin tonika. Jedna od njegovih nositeljica bila je i Grace Kelly, a 50 mililitara košta 720 kn.

Odeur 53 (Comme des Garcons) je prvi 'antiparfem' na svijetu. Inspiriran mirisom tehnoloških strojeva (miris kopirke), ali i prirodnih mirisa koji nas okružuju (osušeno rublje na planinskom vjetru). Pretežno je napravljen od sintetičkih molekula, a 200 mililitara stoji 750 kuna.

Concrete (Comme des Garcons) je miris inspiriran betonom i modernim graditeljstvom i 80 mililitara stoji 1050 kuna

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Black Afgano (Nasomatto) je miris koji je izazvao jednu pravu malu revoluciju na parfemskoj sceni. Inspiriran mirisom najfinijeg afganistanskog hašiša. Za 930 kuna dobijete 30 mililitara.

Borut nam je objasnio od kud dolaze ideje za takve parfeme.

- Ideje se crpe stvarno od svugdje. Na primjer miris zapaljenog benzina po mišljenju jednog poznatog nosa najbolje pristaje uz zemlju Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ideja za prvi 'antimiris' na svijetu desila se je kada je šef jedne tvrtke ostavio stroj za kopiranje preko noći, nakon što je isprintao papire primijetio je interesantan miris. To je bila okosnica za stvaranje miris Odeur 53 - kaže Borut.