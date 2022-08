Parovi koji zajedno rade ove stvari su najsretniji u vezama

Foto: Dreamstime

Prakticiranje ovih sedam stvari ne samo da će dovesti do dobro integriranih i zdravih umova, već i do jačeg, zdravijeg odnosa. Pokušajte sve to uključiti u svakodnevni život

Parovi koji zajedno obavljaju ovih sedam aktivnosti imaju najzdravije i najispunjenije veze. Često se ljudi pitaju kako imati zdrav odnos i što to zapravo znači te koji su točno elementi zdrave veze. POGLEDAJTE VIDEO: Dvojica stručnjaka iz interpersonalne neurobiologije, David Rock i Daniel Siegel, razvili su model pod nazivom 'The Healthy Mind Platter'. Iznijeli su 7 dnevnih vježbi svjesnosti za koje misle da su ključne za stvaranje dobrobiti i mentalnog zdravlja. 1. Fokus Živimo u doba digitalne distrakcije. Često gledamo u telefon umjesto u partnerove oči dok razgovaramo. Fokus omogućuje da par bude stvarno prisutan, u trenutku, a to se prevodi kao briga i ljubav jedno za drugo. Svi želimo znati da smo važni jedni drugima. Fokusiranje na partnera, i obrnuto, šalje tu poruku. 2. Vrijeme za igru Važno je igrati se sa svojim partnerom. Sastavljanje popisa obaveza, gašenje računala te spontanost i kreativnost uvelike doprinose stvaranju zdrave ravnoteže u životu. U vezi, zajedničko igranje - bilo da se radi o društvenoj igri ili nogometu - stvara nove veze u mozgu, kao i one međusobne. Istraživanja su pokazala da razigrano uživanje u novim iskustvima održava seksualnu privlačnost živom. 3. Vrijeme povezivanja Kada se povežemo, istinski, jedni s drugima, pojačavamo zadovoljstvo u odnosu. Biti fizički prisutan - bilo da razgovarate, kuhate ili slažete rublje - aktivira i jača relacijski sklop. Ovo gradi međusobnu sigurnost i omogućuje nam da se opustimo i iskusimo radost. 4. Fizičko vrijeme Kada pokrećemo tijela, jačamo mozak, srca i sreću. Dakle, ustanite i pođite zajedno u šetnju, na ples ili na aerobik u krevetu. Dnevna doza tjelesne aktivnosti recept je za fizičko, mentalno, emocionalno zdravlje i zdravlje u odnosima . 5. 'Unutarnje' vrijeme Također, postoji velika korist od izdvajanja vremena za mirno sjedenje i unutarnje razmišljanje. Neki parovi sjede tiho jedno pored drugoga u meditaciji, tišini ili molitvi. Ne zaboravite se usredotočiti na osjete, slike, osjećaje i misli. Možda ćete se htjeti otvoriti i podijeliti nešto od ovog unutarnjeg lutanja s partnerom. Budite sigurni da ga pažljivo slušate, sa znatiželjom i bez prosuđivanja. To je sama bit emocionalne intimnosti. 6. Vrijeme za opuštanje U redu je i s vremena na vrijeme opušteno gledati TV. Ponekad se naš mozak samo treba relaksirati. Kada nismo usredotočeni, kada nemamo nikakav cilj, potičemo opuštanje. Tako punimo baterije. Druženje, bez da radite nešto posebno, jedan je od načina opuštenog provođenja vremena s partnerom. 7. Vrijeme za spavanje Zdrave odrasle osobe spavaju u prosjeku 6-8 sati po noći. Sigurno ste se katkad naljutili na partnera, a pravi krivac je zapravo taj što ste iscrpljeni i neispavani. Spavanje je potrebno kako bismo konsolidirali naučeno i oporavili se od iskustava dana. Maženje noću dok spavate jedna je od najvećih životnih radosti. Neka spavaća soba bude utočište vaše veze, čista, uredna, lijepa. Instalirajte meku rasvjetu, glazbu i mekane jastuke. Držite prostor bez ometanja poput računala, TV-a i telefona, donosi YourTango.