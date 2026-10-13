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Barber iz Duge Rese

Pavle (19) iz Duge Rese osvojio sjajno 5. mjesto na Svjetskom prvenstvu frizera u Parizu

Piše Anamarija Dukši,
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Pavle (19) iz Duge Rese osvojio sjajno 5. mjesto na Svjetskom prvenstvu frizera u Parizu
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Foto: Privatni album
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Mladi frizer Pavle Matešić (19), koji se natjecao prvi put na ovako visokom nivou, istaknuo je kako je natjecanje bilo iznimno izazovno te je bio impresioniran kvalitetom rada svojih kolega

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Pavle Matešić (19) iz Dubravaca ostvario je izniman uspjeh na Svjetskom prvenstvu frizera OMC Hairworld 2026. u Parizu. U kategoriji muških frizura natjecao se s iskusnim profesionalcima iz cijelog svijeta, a kući se vraća s petim mjestom koje je osvojio zajedno s hrvatskim timom.

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Za mladog frizera ovo je bio prvi nastup na natjecanju takve razine, a konkurencija je bila sve samo ne laka. Među stotinama frizera koji su se okupili u pariškom izložbenom centru Paris Expo Porte de Versailles, Pavle se ravnopravno nosio s kolegama koji iza sebe imaju godine, pa i desetljeća iskustva.

Foto: Instagram/barber_pavle

Hrvatsku su, uz njega, predstavljale i frizerke Josipa Bobovec i Andrijana Žoldin iz Vinkovaca. Njihov zajednički rezultat donio je Hrvatskoj sjajno peto mjesto, a Pavle je pritom ostvario najveći broj bodova unutar domaćeg tima.

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'Trud se isplatio'

Koliko je konkurencija bila ozbiljna, Pavle je shvatio već tijekom samog natjecanja. U njegovoj kategoriji prvog dana sudjelovalo je 66 natjecatelja, a drugog dana broj se dodatno povećao.

Foto: Instagram/barber_pavle

- Nisam mislio da je sve na tako visokoj razini i da je takva konkurencija. Ima ljudi koji ovdje rade čuda - rekao nam je mladi frizer prije objave konačnih rezultata, svjestan koliko je teško izboriti se za vrh među najboljima.

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Iako je priželjkivao što bolji plasman, nije skrivao da mu je već i samo sudjelovanje bilo dragocjeno iskustvo. Rezultate je čekao umoran, nakon dva intenzivna dana natjecanja, a onda je uslijedilo veliko iznenađenje.

Foto: Instagram/barber_pavle

Osjećaji su pomiješani, ne mogu ni sam sebi predočiti sve to, da smo peti na svijetu. Trud se isplatio. Drago mi je da je sve gotovo - kazao nam je Pavle nakon proglašenja.

Zahvalio je i svima koji su mu pomogli na putu do Pariza, posebno sponzorima koji su podržali njegov nastup.

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Pavle dolazi iz Dubravaca, a radi u frizerskom salonu Nika, koji njegova majka Ana vodi na Inzlu u Dugoj Resi. Upravo mu je obitelj bila velika podrška tijekom ovog važnog iskustva.

Foto: Instagram/barber_pavle

U Pariz su s njim otputovale majka Ana i sestra Nika, koje su izbliza pratile njegovo natjecanje i dočekale vijest o velikom uspjehu. Ponos nije skrivao ni otac Kruno, poljoprivrednik koji je uspjeh svojeg sina dočekao s posebnim veseljem.

A čini se da će se rezultat dostojno proslaviti i kod kuće. Obitelj već planira feštu za mladog frizera koji je s tek 19 godina pokazao da se i među iskusnijim imenima svjetske frizerske scene može pronaći mjesto za hrvatske talente.

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