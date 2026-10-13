Pavle (19) iz Duge Rese osvojio sjajno 5. mjesto na Svjetskom prvenstvu frizera u Parizu

Pavle Matešić (19) iz Dubravaca ostvario je izniman uspjeh na Svjetskom prvenstvu frizera OMC Hairworld 2026. u Parizu. U kategoriji muških frizura natjecao se s iskusnim profesionalcima iz cijelog svijeta, a kući se vraća s petim mjestom koje je osvojio zajedno s hrvatskim timom.

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Za mladog frizera ovo je bio prvi nastup na natjecanju takve razine, a konkurencija je bila sve samo ne laka. Među stotinama frizera koji su se okupili u pariškom izložbenom centru Paris Expo Porte de Versailles, Pavle se ravnopravno nosio s kolegama koji iza sebe imaju godine, pa i desetljeća iskustva.

Foto: Instagram/barber_pavle

Hrvatsku su, uz njega, predstavljale i frizerke Josipa Bobovec i Andrijana Žoldin iz Vinkovaca. Njihov zajednički rezultat donio je Hrvatskoj sjajno peto mjesto, a Pavle je pritom ostvario najveći broj bodova unutar domaćeg tima.

'Trud se isplatio'

Koliko je konkurencija bila ozbiljna, Pavle je shvatio već tijekom samog natjecanja. U njegovoj kategoriji prvog dana sudjelovalo je 66 natjecatelja, a drugog dana broj se dodatno povećao.

Foto: Instagram/barber_pavle

- Nisam mislio da je sve na tako visokoj razini i da je takva konkurencija. Ima ljudi koji ovdje rade čuda - rekao nam je mladi frizer prije objave konačnih rezultata, svjestan koliko je teško izboriti se za vrh među najboljima.

Iako je priželjkivao što bolji plasman, nije skrivao da mu je već i samo sudjelovanje bilo dragocjeno iskustvo. Rezultate je čekao umoran, nakon dva intenzivna dana natjecanja, a onda je uslijedilo veliko iznenađenje.

Foto: Instagram/barber_pavle

Osjećaji su pomiješani, ne mogu ni sam sebi predočiti sve to, da smo peti na svijetu. Trud se isplatio. Drago mi je da je sve gotovo - kazao nam je Pavle nakon proglašenja.

Zahvalio je i svima koji su mu pomogli na putu do Pariza, posebno sponzorima koji su podržali njegov nastup.

Frizerski zanat uči uz mamu

Pavle dolazi iz Dubravaca, a radi u frizerskom salonu Nika, koji njegova majka Ana vodi na Inzlu u Dugoj Resi. Upravo mu je obitelj bila velika podrška tijekom ovog važnog iskustva.

Foto: Instagram/barber_pavle

U Pariz su s njim otputovale majka Ana i sestra Nika, koje su izbliza pratile njegovo natjecanje i dočekale vijest o velikom uspjehu. Ponos nije skrivao ni otac Kruno, poljoprivrednik koji je uspjeh svojeg sina dočekao s posebnim veseljem.

A čini se da će se rezultat dostojno proslaviti i kod kuće. Obitelj već planira feštu za mladog frizera koji je s tek 19 godina pokazao da se i među iskusnijim imenima svjetske frizerske scene može pronaći mjesto za hrvatske talente.