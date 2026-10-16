Pavle (19) iz Duge Rese: 'U top pet sam frizera u svijetu, ali i dalje šišam za 14 eura'

Kad je na velikom videozidu ugledao svoje ime, mladi frizer Pavle Matešić (19) nije mogao vjerovati što se događa. Iza njega su bila četiri do pet mjeseci napornih priprema, brojni treninzi i nebrojeno mnogo ponavljanja istih frizura. Sav se trud napokon isplatio, a Hrvatska je osvojila peto mjesto u ekipnom poretku na Svjetskom prvenstvu frizera i kozmetičara OMC Hairworld 2026., održanom 11. i 12. listopada u Parizu.

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Pokretanje videa... VIDEO Frizer Pavle Matešić osvojio je 5. mjesto na svjetskom frizerskom natjecanju u Parizu | Video: 24sata/Josip Regović/Pixsell

Pavle je uspjeh ostvario s Josipom Bobovec i Andrijanom Žoldin iz Vinkovaca, s kojima je nastupio u kategoriji Gents Fashion Cup. Iako ima tek 19 godina, natjecao se u seniorskoj konkurenciji protiv frizera koji iza sebe imaju desetljeća iskustva.

- Očekivao sam neke bolje rezultate, ali prošlo je bolje od očekivanog jer je konkurencija stvarno jaka. Kad se moje ime pojavilo na velikom videozidu, nisam ni sam bio svjestan što se događa, ali bio sam, naravno, jako sretan - ispričao nam je Pavle.

Foto: JOSIP REGOVIC/PIXSELL

Priznaje kako mu nije bilo svejedno kad je shvatio da će se natjecati protiv mnogo iskusnijih majstora.

- Jednim dijelom me to zastrašilo, ali mi je i dalo dodatnu motivaciju da se moram potruditi još više - kaže.

Za natjecanje se pripremao od četiri do pet mjeseci, a najveći izazov nisu mu bili suci ni konkurencija, već sati i sati vježbanja koji su prethodili odlasku u Pariz.

Foto: JOSIP REGOVIC/PIXSELL

U kategoriji muških modnih frizura natjecatelji su se morali dobro potruditi.

- Natjecanje je stvarno na svjetskoj razini, sve je profesionalno. Imali smo dva rada u jednoj kategoriji, Curly Cut i Salon Cut u fashion kategoriji - objašnjava Pavle.

Foto: Privatna arhiva/Pavle Matešić

Osim ekipnog uspjeha, ostvario je i zapažene pojedinačne rezultate. Prema službenim rezultatima natjecanja, u disciplini Gents Curly Cut osvojio je osmo mjesto među 66 natjecatelja, dok je u disciplini Gents Salon Cut zauzeo 11. mjesto u konkurenciji 65 frizera. U obje discipline osvojio je po 196 bodova.

Iako je samo natjecanje prošlo dobro, pripreme su bile znatno napornije. Posebno je zahtjevno bilo pripremanje frizerskih lutaka na kojima je uvježbavao frizure.

- Najteže su bile pripreme lutaka i treninzi. Samo natjecanje prošlo je jako dobro te sam bio zadovoljan sam sa sobom - govori Pavle.

Foto: Privatna arhiva/Pavle Matešić

Na pitanje koliko je puta morao ponoviti istu frizuru dok nije bio zadovoljan rezultatom, odgovara da je odavno prestao brojiti.

Prvo šišao tetka i prijatelja

- To se ni ne broji, ali možemo reći da sam s lutkama provodio više vremena nego s bilo kojim klijentom. Ali zahvalne su te lutke, ne žale se i ne prigovaraju. Bilo je teških dana, ali isplatilo se - šali se mladi frizer.

Dani prije odlaska u Pariz bili su stresni, a treninzi naporni, no ističe kako bez ljudi koji su ga podržavali ne bi mogao ostvariti ovakav rezultat.

Foto: JOSIP REGOVIC/PIXSELL

- Sve u svemu, bilo je to jako dobro iskustvo. Uz prave ljude može se napraviti čudo. Imao sam veliku podršku od svih i bez mojih sponzora ovo bi bilo teško ostvarivo - kaže Pavle.

Tijekom natjecanja imao je priliku vidjeti i radove drugih frizera, a posebno su ga se dojmile neobične frizure.

- Impresionirala me avangarda, koju ja ne bih radio, ali je jako zanimljivo to vidjeti. Isto tako Talijani, koji dominiraju na prvenstvu - govori Pavle.

Iako danas predstavlja Hrvatsku na svjetskoj frizerskoj sceni, Pavle nije oduvijek znao da želi postati frizer. Ljubav prema tom poslu rodila se spontano, a sve je počelo zahvaljujući majci, koja se također bavi frizerstvom.

Danas zajedno rade u obiteljskom salonu u Dugoj Resi, no majka mu, kaže, nikad nije nametala izbor zanimanja.

Foto: Privatna arhiva/Pavle Matešić

- Nije me nikad tjerala na to ili pokušala nagovoriti da upišem srednju školu za frizera. Sam sam donio svoju odluku - ističe Pavle.

Presudan trenutak dogodio se kad je na jednoj frizerskoj edukaciji bio majčin model. Ondje je prvi put shvatio koliko ga privlači svijet muškog šišanja.

- Tamo sam vidio da brice nisu obični frizeri, već da je to jedan poseban stil života. Prvo sam šišao tetka, zatim prijatelje koji su od početka sa mnom - prisjeća se Pavle.

Foto: JOSIP REGOVIC/PIXSELL

A kako su izgledale njegove prve frizure? Pavle se danas može našaliti na vlastiti račun.

- Bilo je nosivo, neusporedivo s današnjim radovima, ali opet nisu morali nositi kapu - kaže kroz šalu.

Tad nije ni slutio gdje će ga odvesti zanimanje koje je odabrao.

- Nekako sam se baš pronašao u ovom. Da mi je netko rekao kad sam upisivao srednju školu da ću s 19 godina dijeliti pozornicu sa svjetskim frizerima i bricama, ne bih mu vjerovao - govori mladić.

Na njegovu profesionalnom putu važnu su ulogu imale edukacije, a posebno izdvaja Mirfeta Hašića, poznatijeg kao Mirfo.

- Išao sam na razne edukacije, ali Mirfo me prvi uveo u profesionalni svijet frizerstva - kaže Pavle.

Iako priznaje da ima talenta, smatra kako sam talent nije dovoljan za uspjeh.

- Sigurno je da imam i talenta, no bez rada i vježbe ništa se ne može. Kontinuirani rad u salonu i konstantne edukacije najviše su pridonijeli ovim rezultatima - ističe Pavle.

Ne želi pritom zanemariti ni druge mlade frizere.

Foto: Privatna arhiva/Pavle Matešić

- Kako kažu, na mladima svijet ostaje. Glavno da smo svi složni i možemo daleko dogurati - poručuje Pavle.

Mama je bila najemotivnija

U Parizu su, uz Pavla, bile i njegova majka i sestra, koje su iz prve ruke svjedočile velikom uspjehu. Kad su saznali da je hrvatska ekipa osvojila peto mjesto, bili su iznenađeni.

- Zapravo, svi smo bili šokirani. Mama je, naravno, bila najemotivnija, ali s razlogom - govori mladić.

Nakon proglašenja rezultata uslijedilo je fotografiranje, a zatim i poziv osobi kojoj je želio prenijeti sretne vijesti.

Foto: JOSIP REGOVIC/PIXSELL

- Poslikali smo se, a prvo sam nazvao oca i rekao mu da smo peti na svijetu - prisjeća se Pavle.

Čestitke su počele pristizati sa svih strana, a priznaje kako mu podrška obitelji, prijatelja i poznanika mnogo znači. Svi ga zovu, čestitaju i drago mu je zbog toga. Nakon povratka iz Pariza priređen mu je i doček u zračnoj luci. Koliko su protekli dani bili uzbudljivi, pokazuje i činjenica da nam je na pitanja odgovarao usred noći.

- Naravno, sve ćemo dobro proslaviti. Evo, pišem ovo u 2.09 jer je i danas bio doček. Ovim putem želim zahvaliti svima koji su me došli dočekati u zračnu luku - poručio nam je Pavle.

Iako se uspješno nosio sa svjetskom konkurencijom, priznaje da mu svakodnevni rad u salonu donosi sasvim drukčije izazove. Jedan od najvećih danas mu predstavlja, ni manje ni više, nego umjetna inteligencija. Naime, muškarci sve češće dolaze s fotografijama savršenih frizura koje su pronašli na internetu, no problem nastaje kad očekuju da će potpuno isti rezultat dobiti i u stvarnosti.

- Najteže je udovoljiti svima kad postoji umjetna inteligencija pa svima napravi savršene frizure, a nemaju baš svi savršenu kosu i glavu za neke frizure. Današnje slike su uređene i ima puno umjetnih slika i tu dolazimo do problema. Makar, klijentima sve objasnim da poslije ne bude nezadovoljstva - govori mladić.

Kad je riječ o aktualnim trendovima, otkriva da muškarci u posljednje vrijeme sve češće puštaju kosu i šiške. Traže varijante poput taper fade, low fade, mid fade...

San mu je šišati 'vatrene'

Iako mu je uspjeh u Parizu donio vrijedno iskustvo, zasad ne razmišlja o odlasku iz Hrvatske. Želja mu je jednoga dana otvoriti vlastiti salon u Karlovcu, čak i imati više salona diljem Hrvatske, ali budućnost vidi upravo u domovini.

- O vlastitom salonu da, ali o radu u inozemstvu nikako. Pariz je super, ali oni nemaju taj mir, slobodu i sigurnost koju mi imamo, a to tek shvatimo kad odemo iz naše zemlje u neku drugu - govori Pavle.

Osim poslovnih planova, ima i jednu posebnu želju. Kad smo ga pitali koju bi poznatu osobu volio ošišati, nije izdvojio nijednog svjetski poznatoga glumca ili pjevača.

- Želja mi je šišati našu nogometnu reprezentaciju. Nadam se da će se to ostvariti - kaže Pavle i dodaje da u Hrvatskoj još postoje predrasude prema mladićima koji odluče upisati frizersku školu.

Posebno su, smatra, izražene u manjim sredinama, gdje se na njih ponekad gleda s podsmijehom.

Foto: JOSIP REGOVIC/PIXSELL

- I dalje je to u Hrvatskoj šok, ali samo želim upozoriti na to da se puno snova razbije zbog nečijih negativnih komentara - iskreno govori.

Upravo zato mladima koji imaju talent i velike ambicije, ali dolaze iz manjih sredina, poručuje da ne odustaju od svojih snova zbog tuđih mišljenja.

- Sve se može uz trud i kontinuirani rad. Jednom prilikom jedan je edukator rekao: 'Bolje biti glavni u selu nego zadnji u gradu'. Ta uzrečica uvijek će mi ostati urezana u pamćenje - kaže Pavle.

Foto: Privatna arhiva/Pavle Matešić

Ne treba se previše obazirati i na negativne komentare, jer da nekome niste zanimljivi, ne bi vas komentirali, zaključuje.

Unatoč uspjehu na svjetskoj frizerskoj sceni, cijene u salonu u kojem radi ostale su pristupačne. Prema objavljenom cjeniku, šišanje mašinicom uz fade cut stoji 14 eura, šišanje poluduge kose 16 eura, a duge kose 18 eura, pri čemu je pranje uključeno u cijenu. Uređivanje brade naplaćuje se osam eura, dok je za bojenje kose potrebno izdvojiti 13 eura. Salon nudi i dodatne usluge poput masaže vlasišta, bojenja obrva i izrade hair tattooa.