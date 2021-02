Kad se krene u šumu kraj Slunje ima pašnjak od 100 hektara i na njemu pase oko 200 krava. Tu bude samonikle metvice pa dovedem svoje pčele. Lani sam izvrcao 850 kilograma tog meda i šteta što nije zaštićen jer bi to trebao biti zaista arhivski med, baš kao arhivsko vino.

POGLEDAJTE VIDEO:

Govori nam to Predrag Đurđević iz Petrinje koji je naslijedio od oca posao medara i pčelama se bavi već 30-ak godina. Ponosan je na svoj med od metvice, kaže, a izvrca ga možda svake treće godine. Specifična je okusa, ne svidi se svakome, tamniji je.

- Da bih med mogao deklarirati da je od metvice, u sebi mora imati najmanje 20 posto peludnih zrnaca. Ovo je specifičan med i trebalo bi ga zaštititi - kaže.

Ovaj pčelar s Petrinje priča i o potresu, kaže da su mnogi kolege ovu godinu prekrižili. Potres je prevrnuo pčelinjake, dok su ih obišli nekoliko dana iza potresa, razasute pčele već su bile i pokisle... Meda bi ove godine moglo biti jako malo s Banovine.

- Ali moje su pčele dobro prošle jer sam za njih zazidao kuću dugu 15 metara. U kući imaju struju, vodu, pločice... - niže Predrag.

Prisjeća se da bi nekad znao izvrcati samo bagremova meda 5000 kila, a godina bi donijela i duplo više meda. Klimatske promjene, sječa šume, pesticidi, pa i virusi - zbog svega toga meda je manje. Sada vrca upola manje nego prije.

- Ali sam zadovoljan prodajom i najbolja je reklama od usta do usta ili od žlice meda do žlice meda. Ljudi zovu, ja povučem do Zagreba i dostavim med, a otkako su mediji objavili popis OPG-ovaca s Banovine koji još rade, javili su se novi kupci, prodaja je skočila za 20% - kaže nam.

A Predrag ima još oko 2000 kilograma prošlogodišnjeg meda.

- I to ćemo ‘riješiti do 1. svibnja kad bismo trebali vrcati prvi ovogodišnji med. Bit će to bagremov - kaže. A onda već cvjetaju voćke, maslačci, divlja trešnja... Bit će posla za njegove pčele i njegov OPG Đurđević.