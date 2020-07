Pecite zdravije kolače koje ćete onda i jesti bez grižnje savjesti

Premda vjerojatno mislite kako voću i povrću nije mjesto u kolaču ili torti, to ne mora biti tako jer ono dodaje vlakna i slatkoću, kaže nutricionistkinja Victoria Taylor

<p>Jeste se kad našli u situaciji da par sati provedete pekući kolače a onda osjećate grižnju savjesti zbog svakog koji pojedete? Za sve koji se bore s viškom kilograma - ili iz nekog drugog razloga izbjegavaju masnoću i šećer - dijetetičarka <strong>Victoria Taylor</strong> iz British Heart Foundation ima nekoliko savjeta kako ispeći zdravije kolače koje će onda neopterećeni moći i jesti.</p><p>Kad za glavne sastojke kolača koristimo zdravije alternative, kaže Taylor, okus i tekstura mogu se bitno razlikovati od originalnog recepta. Zato, da kolači budu zdraviji a pritom ne izgube puno na okusu, ona savjetuje: </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO SA ZANIMLJIVIM RECEPTIMA ZA KOLAČE S 'DR. FILL CHANNEL':</strong></p><p>- Koristite nezasićena ulja poput npr. hladnog prešanog ulja repice i suncokreta umjesto zasićenih masti iz maslaca. Ne samo da će kolači tako biti 'lakši', već će ispasti i vlažniji. Ako ipak koristite maslac, savjetuje Taylor za <a href="https://www.bbcgoodfood.com/howto/guide/how-make-healthier-bakes" target="_blank">BBC</a>, koristite maslac koji ne sadrži trans masne kiseline - hidrogenizirane masti čije je korištenje u SAD-u prije dvije godine zabranjeno i koje treba izbjegavati.</p><p>- Kad god je moguće, koristite integralno brašno umjesto bijelog. Iako će od njega smjesa za kolače vjerojatno biti nešto gušća, zdravstvene su koristi velike. Osim toga, brašno od cjelovitih zrna povećava udio vlakana i kolač će biti 'punijeg' pomalo orašastog okusa.</p><p>- Premda vjerojatno mislite kako voću i povrću nije mjesto u kolaču ili torti, to ne mora biti tako jer ono dodaje vlakna i slatkoću. Osim toga, kaže Taylor, voće poput npr. jabuke i raznih bobica izvrsno je za održavanje vlage pri pečenju, a slatko povrće poput mrkve i cikle znači i dodavanje manje šećera. </p><p>- Umjesto da koristite kupovnu glazuru kojoj je baza oblično maslac, napravite 'ledenu' šećernu glazuru a kolač možete na kraju preliti i preljevom od sira s niskim udjelom masnoće.</p><p>- Dobro tijesto može značajno smanjiti količinu masti u kolaču. Inače, gotovo trećinu lisnatog tijesta čine same masnoća pa možete malo prilagoditi recept i upotrijebiti npr. samo gornje kore umjesto da s njim oblažete cijeli kolač ili tortu.</p><h2>Pripazite i na kruh koji jedete</h2><p>Većina ljudi jede više kruha nego bilo kojeg drugog pekarskog proizvoda, kaže Taylor, a kruh može sadržavati puno više soli nego što mnogi misle. Kad sami pečete kruh možete smanjiti unos soli, ali i birati kvalitetnije vrste brašna - probajte npr. brašno od pira, ječma ili zobi - ili jednostavno tijestu dodajte raznih sjemenki i začinskog bilja kako biste dobili zanimljiv okus.</p><p>Ako ne želite puno komplicirati, savjetuje nutricionistkinja, isprobajte neki od jednostavnih recepata za kruh s integralnim brašnom i sodom bikarbonom - soda će ubrzati pečenje, no nemojte zaboraviti i ona ima soli pa nemojte još dodavati sol.</p>