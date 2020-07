Želite skinuti salo s trbuha? Uz ovih 8 savjeta možete uspjeti, a ne zahtijevaju previše odricanja

Ako znate što smijete, a što ne smijete jesti, možete potaknuti napore da što prije uklonite višak masnoća s trbuha i učinkovito izgubite neželjene kilograme koji su se ondje nagomilali

<p>Uravnotežena prehrana je važna za zdravlje čitavog organizma, a ne samo zbog eventualnog viška kilograma. No ako ste skloni skupljanju masnoća na području trbuha, kroz ovih sedam savjeta koje donosi <a href="https://www.boxrox.com/7-ways-to-lose-belly-fat-without-counting-calories-train-smart/6/">BoxRox</a>, naučite kako ih se riješiti.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Najbolji dani za početak dijete</p><h2>1. Smanjite unos šećera i škroba</h2><p>Kad želite skinuti višak kilograma, najvažnije je smanjiti unos ugljikohidrata, osobito škroba. Naime, za skladištenje masnoća je odgovoran inzulin. On se oslobađa kad jedete previše šećera koji dolaze od škroba i ugljikohidrata. Što više šećera jedete, tijelo oslobađa više inzulina i taložite više masti. No kad se razina inzulina smanji, tijelu ne pružate puno mogućnosti za skladištenje masnoća nego ih ono koristi kao gorivo.</p><p>Dodatni benefit smanjenja inzulina je mogućnost koju dajete bubrezima da se riješe viška tekućine i natrija. Zbog viška natrija se javlja nadutost, a zadržavate vodu koja doprinosi gomilanju kilograma. Tijekom prvih nekoliko tjedana promjene prehrane u kojoj imate manje ugljikohidrata primijetit ćete povećani gubitak kilograma.</p><h2>2. Jedite povrće, složene ugljikohidrate i zdrave masnoće</h2><p>Ako smanjite unos poznatih izvora ugljikohidrata poput kruha, tjestenine, riže i slično, to ne znači da ih trebate posve ukloniti iz prehrane. Ugljikohidrati iz povrća dovoljni su za dnevne preporučene količine od 20 do 50 grama. Jedući povrće poput cvjetače, brokule, prokulice, kupusa ili blitve unijet ćete dovoljnu količinu ugljikohidrata. Odličan izvor ugljikohidrata je i batat.</p><p>Zdravi izvori proteina nalaze se u piletini, puretini, govedini, jajima i proizvodima poput tofua, ali i u ribi koja također obiluje zdravim omega 3 masnim kiselinama. Proteini i zdrave masnoće su obvezan dio jelovnika. Zdrave masti nalaze se u avokadu, ribi, maslinovom ulju i sličnim proizvodima.</p><p>Ako dnevni jelovnik prilagodite ovim sastavnicama, to će pomoći u ubrzavanju metabolizma i doprinijeti boljem općem zdravstvenom stanju poput smanjenja rizika od bolesti srca i krvnih žila.</p><h2>3. Ne zaboravite na vježbe snage</h2><p>Moguće je izgubiti kilograme bez tjelovježbe, ali fizička aktivnost je nužna ako želite bolje rezultate. Odlazak u teretanu triput na tjedan uz zagrijavanje, istezanje i podizanje utega pomoći će smanjenju tjelesne mase. Podizanje utega omogućuje veću kalorijsku potrošnju i povećanje mišićne mase.</p><p>Imajte na umu da metabolizam mišića zahtijeva puno kalorija. Ako radite na ispravan način, povećat ćete masu mišića, a smanjiti masnoće jer ih je vaše tijelo potrošilo kao izvor energije potrebne za rad mišića. Isto tako, važno je dobro se odmoriti nakon treninga i osvježiti tijelo.</p><h2>4. Nemojte biti prestrogi</h2><p>Razlog zbog kojeg ljudi često odustaju od dijeta i gubitka kilograma leži u uskraćivanju omiljene hrane. Stoga si ne uskraćujte sve što volite, nego jedanput na tjedan ugodite žudnjama. Naravno, to ne znači da smijete jesti koliko želite. Odaberite razumnu veličinu porcije i jedite hranu o kojoj maštate. To će vam pomoći da ostanete postojani i zadržite disciplinu.</p><p>No ako pretjerate, rezultat će biti suprotan od onog kojem se nadate. Ako jedete nezdravu hranu, imajte na umu da samo želite zadovoljiti okusne pupoljke, a ne apetit.</p><h2>5. Kontrolirajte kalorije i veličinu porcija</h2><p>Bez nutricionističkog znanja brojanje kalorija je iscrpljujuće i nerijetko beskorisno. Ako se držite hrane bogate proteinom, zdravim mastima i povrćem s niskim udjelom ugljikohidrata, ne morate brojati kalorije.</p><p>Ovo je prehrana zbog koje će se kilogrami topiti, no ako svejedno želite brojiti kalorije kod svakog obroka - svakako pokušajte. Možete koristiti i aplikacije koje sadrže brojač kalorija ili kalkulator za kalorije.</p><h2>6. Ne zaboravite piti vodu</h2><p>Kako bi svi metabolički procesi u tijelu besprijekorno funkcionirali, potrebna vam je voda. Usto, pomoći će boljem osjećaju sitosti te hidrirati kožu i stanice. Pomoći će i uklanjanju viška natrija iz organizma čijem je gomilanju doprinio inzulin. Što više pijete, to će višak soli prije izaći iz tijela.</p><h2>7. Naspavajte se</h2><p>Dok spavate, stanice se brže obnavljaju. Dobar san će pomoći u obnavljanju tkiva koja su se u teretani oštetila. Ako trpite zbog bolova u mišićima, pomoći će topla kupka nakon koje će vam kvalitetan san olakšati sve tegobe i ubrzati cijeljenje.</p>