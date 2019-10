Pet čestih mitova o umiranju: Smijete plakati pred umirućim

Najviše stvari koje znamo o smrti i umiranju dolaze od televizije i filmova, a upravo je strah od smrti jedan od najvećih strahova, kaže psihologinja, dr. Marilyn Mendoza.

Dodaje kako zbog tog straha ljudi rjeđe razmišljaju o smrti. Izbjegavaju čitati ili razgovarati o toj temi.

- Rezultat toga su i potpuno pogrešna uvjerenja o smrti. Zbog toga često i više patimo kada netko od dragih nam ljudi umire - tvrdi dr. Mendoza.

Zbog toga je istaknula pet najčešćih mitova u koje ljudi vjeruju, a potpuno iskrivljuju sliku o smrti.

1. Ako nisam pored voljenog kada umire, loš sam čovjek

- Radila sam sa ženom koja godinama nije mogla biti sa svojom majkom te se zbog toga osjećala užasno krivom kada je ona umrla. Kada joj je otac umirao, htjela je da to bude drugačije. Preselila ga je kod sebe. Ona i ostatak obitelji izmjenjivali su se kako on nikad ne bi bio sam. Od svih je najviše ona bila uz njega. Jednog dana bila je sama s ocem. Zazvonilo je zvono na vratima. Prvo nije planirala odgovoriti, ali kada se sjetila da očekuju paket, otišla je do vrata. Mislila je kako će to biti samo dvije minute i ostavila je oca samog. On je tada umro - priča dr. Mendoza.

Dodaje kako je pokušaj da odredite kada će netko umrijeti nemoguća misija. U ovom slučaju, kaže psihologinja, otac je izgleda čekao da ostane sam.

- Naša prisutnost ili odsutnost ne mogu kontrolirati kada će voljena osoba umrijeti - zaključila je.

2. Kada je smrt blizu, moram učiniti sve kako bi voljenog što duže držao na životu

Nitko ne želi da njihov voljeni umre, ali to je nešto što se zasigurno ne može kontrolirati. Zato se, kada vide da je kraj blizu, ljudi trude da njihov bližnji dovoljno jede, pije i spava.

- Prije nego što umru, ljudi više spavaju jer imaju manje energije. Ako manje jedu ili piju, to je normalna priprema organizma na smrt. Tijelo ima manje potrebe. Manjak hrane ili pića ne uzrokuje smrt, nego bolest. Ako umirućeg tjerate na jedenje i pijenje, možete samo pogoršati situaciju te će on možda i prije umrijeti - tvrdi dr. Mendoza.

3. Ne smijemo plakati pred umirućim

Smrt je emotivna situacija. Ljude čini tužnima, a plač je potpuno prirodan jer je izraz naših osjećaja.

- Ne plaču svi kada su tužni, ali ako ste netko tko to radi, nemojte se brinuti. To je znak da brinete i da vam je stalo - rekla je psihologinja.

4. Uvijek budite pozitivni prema umirućem kako bi bio pozitivan i dulje živio

- Dobro je biti pozitivan, ali umiranje je biološki proces i nikakvo pozitivno mišljenje ne može ga stopirati - smatra dr. Mendoza.

Dodaje kako je možda dobro razgovarati o lijepim uspomenama, ali onaj koji umire možda želi pričati o tome što se događa s njim.

- Ako mogu pričati, slušajte ih i pustite da govore. Možda imaju nešto važno što žele reći. Kada znate da netko umire, najbolje je mirno sjediti pored njega i držati njegovu ruku - priča psihologinja.

5. Lijek protiv bolova ubrzava smrt

Mnogi često misle kako morfij i slične stvari uzrokuju ili ubrzavaju smrt. Pravilna upotreba lijekova ne ubrzava proces umiranja, već ga čini ugodnijim.

- Ako ste zabrinuti da je prekomjerno spavanje rezultat tih lijekova, to nije istina - kaže dr. Mendoza.

