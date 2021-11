Ispucale usne se obično javljaju kada su usne dulje vremena suhe. Također, možete dobiti ispucale usne neovisno o vremenu, i kada je hladno i kada je suho vrijeme ili kada ste dehidrirani. Za razliku od ostatka kože, usne nemaju lojne žlijezde i ne mogu proizvoditi nikakva prirodna ulja koja bi spriječila njihovo isušivanje. To znači da će se usne bez odgovarajuće njege brzo isušiti.

Ako vaš omiljeni balzam za usne ne uspijeva riješiti problem ispucalih usna, trebali biste isprobati ovih pet jednostavnih kućnih lijekova.

1. Nanesite vazelin

Vazelin je ključni sastojak mnogih balzama za usne jer pomaže koži osigurati zaštitnu barijeru koja zadržava vlagu. To je bitno jer sprječava isušivanje usana. No, vazelin je okluzivni, što znači da će zaštititi usne od gubitka vlage, ali ne i osigurati samu vlagu.

Najbolji način za korištenje vazelina za ispucale usne je:

U rijetkim slučajevima, neki ljudi mogu naići na alergijsku reakciju na vazelin. Ako osjetite bilo kakvu oteklinu ili peckanje tijekom upotrebe, možda ste alergični i trebate odmah prestati s upotrebom.

2. Isprobajte aloe veru

Aloe vera je sočna biljka koja proizvodi hidratantni gel, a djeluje tako da povlači vlagu iz zraka na površinu kože. To pomaže u održavanju hidratacije usana i sprječava njihovo isušivanje.

Ova biljka također sadrži molekule zvane polisaharidi, koji pomažu da se vlaga veže na kožu, održavajući usne hidratiziranima. Posebno je korisna za ispucale usne jer polisaharidi potiču kožu na stvaranje novih stanica, što pomaže da rane brzo zacijele.

Možete uzgojiti vlastitu biljku aloe vere i dobiti gel iz njenih listova ili kupiti gel aloe vere u lokalnoj kozmetičkoj trgovini.

3. Koristite med

Med je izvrstan lijek za ispucale usne jer je humektant, što znači da uvlači vlagu iz zraka u usne. On je također poznat po svojim ljekovitim svojstvima i može pomoći u ublažavanju rana uzrokovanih ispucalim usnama.

Osim toga, med ima antibakterijska svojstva koja sprječavaju razvoj infekcije od pukotina i čireva, kaže Konstantin Vasyukevich, plastični kirurg za lice i stručnjak za njegu kože.

- Med djeluje kao blagi piling i može pomoći u uklanjanju suhe, mrtve kože s usana - tvrdi Vasyukevich.

Evo kako možete koristiti med za hidrataciju usana:

Med je sladak, stoga se oduprite želji da ga poližete jer će to samo pogoršati ispucale usne. Sjajan način da to izbjegnete je da ga nanesete prije spavanja i ostavite preko noći.

4. Nanesite kokosovo ulje

Kokosovo ulje je emolijens, što znači da je odličan za zadržavanje vlage u vašim usnama i sprječavanje njihovog isušivanja.

Ovo ulje također ima protuupalna svojstva, a to znači da može pomoći u ublažavanju boli i nelagode koja ponekad prati ispucale usne. Antibakterijska svojstva kokosovog ulja također pomažu da se na usnama ne zadržavaju klice, što sprječava da dobijete infekciju od otvorenih ranica. Također ga možete kombinirati s malo šećera i koristiti kao nježni piling koji će vam pomoći da se riješite mrtvih stanica kože na usnama.

5. Napravite šećerni piling

Kada se mrtve stanice kože nakupe na usnama, one sprječavaju da usne dobiju potrebnu vlagu. Nježni piling kože šećernim pilingom pomaže u uklanjanju mrtvih stanica kože uzrokovanih pucanjem.

Izrada šećernog pilinga je jednostavna. Sve što trebate učiniti je slijediti ove korake:

Pobrinite se da uvijek nakon šećernog pilinga nanesete hidratantni tretman.

- Ako zaboravite hidratizirati usne nakon pilinga, to zapravo može pogoršati ispucale usne - kaže Vasyukevich.

Kako spriječiti ispucale usne?

Usne će ispucati kada su suhe, zbog čega je njihovo stalno hidratiziranje najbolji način da spriječite da se to dogodi. Također treba izbjegavati oblizivanje usana kada su one suhe. Naime, iako se korištenje sline za vlaženje usana može činiti logičnim načinom borbe protiv suhoće, to zapravo uzrokuje da se usne još brže suše. Umjesto toga, koristite hidratantnu kremu ili jedan od gore navedenih domaćih lijekova.

- Najbolji način da spriječite ispucale usne je da budete dosljedni tretmanima za hidrataciju usana koje koristite. Pobrinite se da nanosite hidratantnu kremu više puta tijekom dana i prilagodite nanošenje na temelju klime ili vremenskih uvjeta. Ako živite na nižim i sušim temperaturama, najbolje je koristiti ove tretmane redovitije - kaže Vasyukevich, piše Insider.