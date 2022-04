Pet razloga zašto biste trebali uvesti mango u prehranu plus četiri zdrava i ukusna recepta

Pet je zdravih razloga zašto biste mango trebali dodati u sve - od šalse do smoothieja. Ova tropska poslastica prepuna je vlakana, antioksidansa, vitamina za jačanje imuniteta i još mnogih prednosti. Ovu namirnicu preporučljivo je unijeti u svaki obrok u koji možete. Mango nije samo ukusan - on je prirodno slatko voće bogato hranjivim tvarima i zdravstvenim dobrobitima.

Mango je nastao u Indiji prije više od 5000 godina, a njegove sjemenke putovale su na Bliski istok, istočnu Afriku i Južnu Ameriku već od 300. do 400. godine p.n.e. Danas se većina manga uzgaja u Južnoj i Srednjoj Americi, Meksiku i Haitiju.

Dobrobiti manga su:

Pun je vlakana

Mango, sadrži oko 83 posto vode - blagotvorno djeluje na zdravlje cijelog organizma, posebice je pogodan za probavu i crijeva. Jedna šalica manga sadrži 7 posto dnevnog unosa vlakana. Ta vlakna pomažu u usporavanju apsorpcije šećera, što može pomoći regulaciji šećera u krvi. Osobe koje dnevno konzumiraju preporučenu količinu vlakana imaju manji rizik od primjerice kardiovaskularnih bolesti, GERB-a, pretilosti i hipertenzije.

Dobar je za imunološki sustav

Mango sadrži preko 20 vrijednih hranjivih tvari, uključujući 50 posto vaše dnevne preporučene vrijednosti vitamina C i 35 posto vaše dnevne vrijednosti vitamina A. Vitamin C ne samo da štiti vaše tijelo od oksidativnog stresa, već štiti i vašu kožu od oštećenja od sunca. Vitamin A pomaže vašem tijelu u borbi protiv infekcija, potiče rast i razvoj te djeluje protuupalno, što je neophodno za snažan imunološki odgovor, donosi Real Simple.

Jača zdravlje srca

Postoje opsežne studije koje pokazuju kako mango sadrži mnoge antioksidanse koji djeluju na snižavanje kolesterola, triglicerida i slobodnih masnih kiselina, kao i na zaštitu srčanog tkiva, a koji se također bore protiv oksidativnog stresa, koji stanice održava zdravima. Prisutnost vlakana dodatno povećava ove zdravstvene dobrobiti za srce.

Štiti oči

To je zato što tropsko voće sadrži karotenoide, koji sprječavaju oštećenje očiju. 'Pokazalo se da prirodni karotenoidi štite oko od oštećenja plavog svjetla', objašnjava liječnica Lauren Manaker.

- Dva takva karotenoida, lutein i zeaksantin, nalaze se u mangu i, kada se jedu u adekvatnim količinama, mogu pomoći u održavanju zdravlja vaših očiju, pogotovo ako često buljite u ekrane - dodaje ona. Izvori plave svjetlosti uključuju televizore, pametne telefone i računala.

Pomaže u borbi protiv nekih bolesti

- Mango prirodno sadrži antioksidanse za koje se pokazalo da imaju antidijabetička i antikancerogena svojstva - kaže Manaker. Kada se redovito konzumira, on pomaže u snižavanju glukoze i triglicerida u plazmi, kao i poboljšanju funkcije bubrega kod dijabetičara. Također blagotvorno djeluje kada su u pitanju mnoga stanja i bolesti koja se tiču pluća, debelog crijeva, dojki i neurona.

Recepti:

Smoothie od manga i kurkume

Jedan gutljaj ovog kremastog i živopisnog smoothieja odvest će vas u tropski raj. Još bolje, jako je zdrav. Osjećat ćete se kao da ste na tropskom odmoru kad popijete posegnete za ovim kremastim pićem. Koristite probiotički kefir koji je izvrstan za zdravlje crijeva, a kurkuma će vam dati protuupalno pojačanje, a ako ne možete pronaći kefir, koristite obični jogurt; dok mljeveni đumbir savršeno prija uz kurkumu.

Sastojci:

Priprema: Sve sastojke sjedinite u blenderu, počevši od kefira i kokosove vode. Obradite dok smjesa ne postane kremasta i glatka, oko 1 minute.

Tropska instant mješavina zobenih pahuljica

Pripremite svoju uobičajenu jutarnju zob sa toplim okusima manga i kokosa. Prepuna orašastih plodova, sjemenki i voća, to će biti zdrava zdjela koja ima okus kao poslastica. Ova mješavina donosi okuse tropskih krajeva namirnicama za doručak. Ako volite zob ostaviti preko noći, samo pomiješajte porciju s 3/4 šalice željene tekućine i stavite u hladnjak preko noći.

Sastojci:

Priprema: Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva. Ravnomjerno rasporedite kokos na lim za pečenje. Pecite dok ne porumeni, oko 3 minute. Ostavite da se ohladi na sobnoj temperaturi. U međuvremenu, obradite 2 šalice zobi u procesoru hrane dok se fino ne samelju, otprilike 1 minutu. Prebacite u veliku zdjelu. Umiješajte kokos, mango, sjemenke bundeve, chia sjemenke, šećer, sol i preostale četiri šalice zobi. Čuvajte u hermetički zatvorenoj posudi na sobnoj temperaturi do 3 mjeseca. Ubacite pola šalice mješavine u veliku zdjelu za žitarice i umiješajte 3/4 šalice kipuće vode. Ostavite da odstoji dok se ne zgusne, oko 5 minuta. Za kremastiju verziju, pomiješajte 1/2 šalice mješavine s 3/4 šalice vode, pokrijte i pecite u mikrovalnoj na jakoj temperaturi oko 2 minute. Po želji umiješajte malo mlijeka prije posluživanja.

Salata od tropskog voća

Predstavljamo vam najsunčaniju, najsjajniju salatu koju ćete ikada poslužiti! Kivi, mango, papaja, narezani na kockice preliveni su kokosom u listićima za božanski ljetni obrok. Napravite mjesta za doručak za ovu živahnu salatu koja izgleda poput ljetnog odmora na tanjuru. Mješavina papaje, ananasa, manga i kivija s dodirom šećera, soka limete i prstohvatom soli omekšava voće, pomaže mu da pusti sokove i poprimi predivan okus. Voće leži na podlozi od kremastog kokosovog jogurta i na vrhu dobiva mrvice od kokosa u listićima. Ako niste ljubitelj kokosa, izbacite ga i zamijenite grčkim jogurtom od vanilije za bazu.

Sastojci:

Priprema: Ubacite papaju, ananas, mango i kivi u veliku zdjelu. Dodajte šećer, sok od limete i sol; lagano pomiješajte da se sjedini. Ostavite da odstoji 15 minuta na sobnoj temperaturi ili poklopite i ostavite u hladnjaku otprilike jedan sat. Jogurt rasporedite u debelom sloju na tanjur. Mješavinu voća nanesite na jogurt. Odozgo posipajte kokosom u listićima.

Torta od manga

Ovo je ukusna poslastica u koju se stavlja svježe nasjeckani mango, dok mu mješavina kokosovog ulja i otopljenog maslaca daju savršeno vlažnu teksturu. Ne samo da kokosovo ulje dodaje ukusan tropski okus, već izvlači cvjetne note manga.Ne samo da kokosovo ulje dodaje ukusan tropski okus, već izvlači cvjetne note manga.

Sastojci:

Priprema: Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva. Kalup za kruh premažite maslacem i obložite papirom za pečenje. U posudi umutite brašno, prašak za pecivo i sol. Umiješajte maslac, šećer i kokosovo ulje u mikseru na srednjoj jačini dok ne dobijete vrlo laganu i pahuljastu smjesa, 8 do 10 minuta. Dodajte vaniliju i umutite da se sjedini. Potom dodajte jaja, jedno po jedno, i miješajte. Ostružite stranice posude, pazeći da idete skroz do dna. Uključenim mikserom dodajte suhe sastojke i miješajte dok se ne sjedine. Ubacite mango i premjestite u pripremljenu tepsiju. Pecite dok ne porumeni, ovisno o pećnici oko sat vremena. Ostavite da se ohladi 20 minuta u tepsiji, a zatim prebacite na rešetku da se potpuno ohladi, najmanje 1 sat. Štrucu čuvajte, čvrsto zamotanu na sobnoj temperaturi, do 4 dana.

