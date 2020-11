Pet razloga zašto se vaša beba probudi - kad god je spustite!

Ne, to nije način da vam se život osvećuje za sve ono što ste prije djeteta ljenčarili, već iza toga stoje neki logični, pa i rješivi uzroci koji mogu pomoći u ranijem stjecanju rutine za više odmora i vas, ali i vaše bebe

<p>Uspavane bebe prekrasan su prizor za gledanje, ali svi roditelji znaju kakva borba stoji iza toga, koliko ljuljanja, nošenja i pjesmica je trebalo otpjevati za to, samo da bi se probudili čim ih stavite na krevet ili krevetić.</p><p>Mnogi će reći da je to zato što se te bebe naviknu na držanje, ali istina potpuno drugačija.Razvoj bebe je kompleksan, a ovo su razlozi zašto se često bude:</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trik za uspavljivanje</strong></p><h2>1. Vaša beba raste</h2><p>U intervjuu s trenerom za spavanje, stručnjak je rekao da su ove promjene u načinu spavanja bebe tipične. Zove se regresija spavanja, ili razdoblje u kojem se bebe koje su ranije doživljavale neprekinuti san iznenada počinju buditi noću ili preskaču vrijeme drijemanja.</p><p>- Bebe sa 4 mjeseca imat će svoj prvi razvojni skok - rekao je trener spavanja.</p><p>U ovom će trenutku bebe početi spavati drugačije od načina na koji su spavale dok su bile novorođenčad. Ono čemu ih podučavate u ovoj fazi - i dobro i loše - ono je što čini temelje životnih navika vašeg djeteta u snu, objasnio je, piše S<a href="https://www.smartparenting.com.ph/parenting/baby/reasons-baby-wakes-up-baby-dove-adv-con?utm_source=Facebook-SP&utm_medium=Ownshare">mart Parenting.</a></p><h2>2. Vaša beba možda nema dovoljno tjelesne aktivnosti</h2><p>To se odnosi i na bebe stare čak nekoliko tjedana. Dojenčad bi trebala redovito ležati na trbuhu, što im pomaže u razvoju mišića leđa i vrata.</p><p>Istraživači sa Sveučilišta Michigan otkrili su da vrijeme na trbuhu tijekom dana može utjecati na to koliko dugo bebe spavaju noću. Studija je promatrala tjelesnu aktivnost i ponašanje spavanja 22 zdrave 6-mjesečne bebe, a istraživači su se usredotočili na to koliko su vremena bebe provodile na trbuščićima tijekom dana. Otkrili su da su bebe koje su imale više od ove rane tjelesne aktivnosti noću spavale duže i mirnije.</p><p>Pazite da je vaše dijete budno te da nije umorno ili gladno - dok je na trbuhu, savjetuju stručnjaci.</p><h2>3. Vaša beba možda neće shvatiti da je vrijeme za spavanje</h2><p>Roditelji mogu početi podučavati dobre navike spavanja bebe stare tek nekoliko tjedana. Prema klinici Mayo, prekomjerna stimulacija može spriječiti bebe da se dobro odmore.</p><p>Već sat vremena prije spavanja djeteta, smanjite svjetla i primirite aktivnosti kako bi dijete shvatilo razliku između noći i dana.</p><h2>4. Bebi će možda trebati vremena da se prilagodi</h2><p>Stručnjaci kažu da je zapravo uobičajeno da se bebe ponovno meškolje nakon što ih odložite na drijemanje. Jedno što možete učiniti jest pokušati ponuditi umirujuće riječi prije nego što ih ponovno podignete. Pogledajte hoće li se sami umiriti.</p><h2>5. Bebi će možda trebati umirujuća masaža</h2><p>Osim što pomažu prigušena svjetla u sobi i utišavanje aktivnosti, bebe imaju veliku korist od masaže. Studija koju je objavila Nacionalna zdravstvena knjižnica SAD-a otkrila je da je dodavanje nježne masaže u noćnu rutinu dojenčadi rezultiralo manjim poremećajima spavanja za dijete i poboljšanjem kvalitete majčina sna.</p><p>Štoviše, dječja masaža može čak ojačati vezu između majke i djeteta. Vaš dodir, miris i glas mogu pružiti najveću udobnost vašoj bebi. Sljedeći put kad noću postanu nemirni, na dlanove iscijedite malu gomilu dječjeg losiona i napravite im umirujuću masažu.</p><p>Vaše vrijeme za odmor ili druženje s partnerom ne mora uvijek biti bitka, a to ćete shvatiti ako pronađete pravu tehniku ​​koja će vašem mališanu pomoći da se dobro naspava i držite je se.</p>