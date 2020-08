Pet savjeta popularnog dr. Oza koji su totalno opasne gluposti

Američki celebrity doktor, kardiokirurg sa Sveučilišta Columbia, prema mišljenju mnogih je šarlatan, ako ne i potpuni luđak - premda njegove savjete slijepo slijedi na milijune ljudi samo jer ih otkriva na televiziji

<p>Na televiziji je već 16 godina. Sve je počelo pojavljivanjem kod Oprah, da bi uskoro postao zvijezda vlastite emisije. Dr. Mehmet Oz javno je predstavio desetke znanstveno neutemeljenih tretmana, koje je 'vojska' njegovih obožavatelja dočekala s oduševljenjem.</p><p>Pogledajte video:</p><p>Ne tako davno deset vrhunskih liječnika tražilo je da se Dr. Oz makne s liste predavača na Columbiji, zato što 'on uporno omalovažava znanost i znanstveno utemeljenu medicinu'. A iako je čak pred Kongresom svjedočio o svojim 'čudotvornim' lijekovima, i dalje obmanjuje javnost. Evo pet njegovih najnevjerojatnijih savjeta:</p><h2>1. Čarobni biljni lijekovi za mršavljenje</h2><p>Dr. Oz je tijekom godina potvrdio djelovanje više biljnih "lijekova" koji navodno otapaju višak kilograma, od ekstrakta zrna kave do ekstrakta jugoistočnog azijskog voća nazvanog garcinia cambogia.</p><p>- Možda mislite da je ovo nemoguće, ali ova sjemenka je navela znanstvenike da kažu da su otkrili čarobni lijek za mršavljenje, za svaki tip tjelesne građe - izjavio je Oz u jednoj svojoj emisiji 2012. godine, za ekstrakt zelene kave.</p><p>Samo je jedno istraživanje potvrđivalo njegove riječi, a istraživanje je financirao proizvođač ovog ekstrakta. Uz to, nekoliko mjeseci nakon objave, istraživanje je povučeno, nakon što su autori službeno izjavili da ne mogu 'potvrditi istinitost svih podataka'.</p><h2>2. Komuniciranje s mrtvima riješit će vas viška stresa</h2><p>Možda biste pomislili da bi vam dobro došao odmor, omiljena knjiga ili film, kad ste pod stresom, ali dr. Oz je ponudio 'bolje' rješenje. On je naime u svojim emisijama ugostio više samoprozvanih duhovnih medija, koji su radili štogod je publika poželjela: govorili su im kako su njihovi bližnji umrli i davali im savjete.</p><p>Povezivanje s mrtvima, izjavio je Oz, može pomoći ljudima da smanje razinu stresa u životu, jer će se pomiriti s bližnjima koji su preminuli. Nedavno je čak otišao toliko daleko da je publici pokazao 'prije i poslije' snimke mozga kako bi im dokazao da mediji posjeduju 'drugačiji tip svijesti' kad se povezuju s onostranim. Da ne govorimo da su snimke mogle pokazivati bilo što, a publika to ne bi znala protumačiti.</p><h2>3. Super razrijeđeni lijekovi za sve - od prehlade do gripe</h2><p>Oz je javno prihvatio homeopatiju, super razrijeđene doze lijekova za koje je opetovano u emisiji dokazivao koliko su učinkoviti. 2011. godine pozvao je samoprozvanog 'doktora' alternativne medicine, Russa Greenfielda, kako bi objasnio publici što su točno njegove terapije.</p><p>Homeopatija se sastoji od terapije, rekao je njegov gost, koja čini 'bit medicine' - ili, 'ajmo reći, duh medicine'. Zatim je objasnio da duh 'šalje poruku tijelu da se samo izliječi'. Inače, taj duh se dokazao neučinkovitim za liječenje bilo koje vrste zdravstvenog stanja.</p><h2>4. 'Čudnovata sredstva za suzbijanje apetita'</h2><p>Dok je ekstrakt zrna kave prozvao ključnim za topljenje masti, zaštitni znak bliskoistočne kuhinje - šafran, prozvao je namirnicom koja će staviti vaš tek pod ključ. Iako je prošlo više od godinu dana otkad je Oz to izjavio u svojoj emisiji, još uvijek nije objavljeno niti jedno istraživanje koje bi potvrdilo njegove riječi, dokazujući da šafran na ikoji način utječe na susprezanje apetita ili mršavljenje.</p><h2>5. 'Iskorištavanje energije' kao pomoć pacijentima da prežive rizične operacije</h2><p>U svojoj knjizi objavljenoj 1998. godine, 'Healing from the Heart', Oz je opisao neke od svojih eksperimentalnijih radova koje je izvodio s Jery Whitworth. Dvojac je naime osnovao Medicinski centar u Columbiji, 1994. godine, u kojem su planirali eksperimentirati s različitim vrstama alternativne medicine, te zadržati one načine za koje otkriju da djeluju.</p><p>Tijekom ovih eksperimenata, Oz je pokušao uvesti reiki tj. 'liječenje energijom' u operacijsku salu, kako bi potaknuo 'energiju pacijentovog tijela da mu pomogne da preživi rizične operacije, kao što je transplantacija srca'. O takvim stvarima se naveliko pisalo, prije nekoliko godina i Business Insider.</p><p>Znanstvena istraživanja reikija pokazala su da on ima mali ili nikakav utjecaj. Ali to nije spriječilo Oza da nastavi govoriti publici i u novijim epizodama svoje tv emisije da njegova supruga Lisa prakticira reiki i da redovito koristi to znanje kako bi pomogla u izlječenju njihove djece.</p>