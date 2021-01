Suprotno onome \u0161to bi ve\u0107ina ljudi pomislila kad se primaju pospremanja, Kondo savjetuje da svoj dom dovodite u red po kategorijama, te da tako utvrdite redoslijed poslova, umjesto da se bavite jednom po jednom sobom.\u00a0\u00a0

Koliko god vam se \u010dinilo da ima smisla razvrstati stvari u jednoj sobi, pa onda prije\u0107i\u00a0u drugu, na taj na\u010din ne\u0107ete obaviti puno posla, ka\u017ee Kondo.\u00a0

- Kad rasporedimo odre\u0111ene\u00a0predmete po ku\u0107i i pospremamo jedno po jedno mjesto, nikad\u00a0ne mo\u017eemo shvatiti ukupni volumen posla i stvari koje treba rasporediti i stoga ne mo\u017eemo zavr\u0161iti -\u00a0\u00a0poja\u0161njava. Da biste izbjegli ovu negativnu spiralu, zavodite red po\u00a0 kategorijama, a ne po mjestu, ka\u017ee.\u00a0

Primjerice, ako ste odlu\u010dili sortirati ru\u010dnike - a dio njih je u kuhinji, torbi sa sportskom opremom, oni koje jo\u0161 koristite u kupaonici na vje\u0161alicama, a dio vjerojatno i u ko\u0161ari za rublje -\u00a0bolje \u0107ete razumjeti s \u010dime imate posla ako sortirate sve te ru\u010dnike i zavedete red u tom segmentu. Tako \u0107ete znati da ste na vje\u0161alice objesili \u010diste, a sve one koji su za pranje odnijeli u ko\u0161aru za rublje, gdje im je mjesto.\u00a0

Marie Kondo vjeruje da bi odje\u0107a trebala biti prva na redu za organizaciju,\u00a0jer je manja vjerojatnost da \u0107e biti emocionalno te\u0161ko donijeti odluke, kao \u0161to bi to moglo biti kad je rije\u010d o knjigama, pismima ili uspomenama.\u00a0

2. Nau\u010dite vertikalno presavijati \u00a0

Prema Marie Kondo, kad\u00a0presavijate odje\u0107u, ru\u010dnike i krpe i rasporedite ih okomito, \u0161tedite prostor i zapravo postaje mnogo lak\u0161e prona\u0107i ono \u0161to tra\u017eite. To nije\u00a0najbr\u017ea\u00a0metoda slaganja, ali isprobana je i testirana me\u0111u ljubiteljima KonMari trenda i mnogi su je pozitivno ocijenili.\u00a0

- Na\u010din na koji presavijate i sla\u017eete odje\u0107u daleko je vi\u0161e od odlaganja. To je \u010din brige, izraz ljubavi i zahvalnosti za to kako vam\u00a0\u00a0ta odje\u0107a slu\u017ei i odra\u017eava va\u0161 \u017eivotni stil. Jednom kad\u00a0 pa\u017eljivo slo\u017eite odje\u0107u i kad vam to u\u0111e u naviku, bit \u0107e puno lak\u0161e - ka\u017ee Marie Kondo. Savjetuje da koristite kutije ili pregrade kojima \u0107ete podijeliti ladice, kako biste svaku stvar mogli staviti na njeno mjesto, za \u0161to \u0107e vam na kraju trebati manje vremena i energije nego \u0161to vam se \u010dini, ka\u017ee. Dodaje da\u00a0urednim presavijanjem odje\u0107e i vertikalnom pohranom mo\u017eete rije\u0161iti gotovo svaki problem koji se odnosi na pospremanje odje\u0107e. \u00a0

3. Uzmite si vremena da stvari sredite sami

Mo\u017eda vam se ne \u010dini da je to u redu,\u00a0ali Kondo vjeruje da biste organizaciju doma trebali odraditi potpuno sami.\u00a0Razlog je to \u0161to voljeni, posebno \u010dlanovi obitelji, mogu biti zabrinuti zbog toga koliko ste stvari naumili baciti, ili \u0107e vas poku\u0161ati okriviti ako inzistirate na tome da se ne\u0161to sa\u010duva, a \u010dini im se da im smeta.\u00a0

Najbolje je da ste sami kad zavodite red. Jedina iznimka je organizacija fotografija. Okupite \u0161to vi\u0161e \u010dlanova obitelji prilikom razvrstavanja fotografija i ne samo da \u0107ete stvari urediti i organizirati, ve\u0107 \u0107ete se svi skupa dobro zabaviti.\u00a0.

4. Pustite pro\u0161lost

- Baciti ono \u0161to vam vi\u0161e nije potrebno nije ni rastro\u0161no ni sramotno -\u00a0ka\u017ee Kondo. Otpustite stvari\u00a0sa zahvalno\u0161\u0107u. Osje\u0107at \u0107ete se lak\u0161e i osvje\u017eenije kad zavr\u0161ite s pospremanjem.\u00a0

Ne biste se trebali osje\u0107ati lo\u0161e zbog sre\u0111ivanja svog prostora i toga \u0161to stvari 'kru\u017ee'.\u00a0Napokon, da biste istinski njegovali stvari koje su vam va\u017ene, prvo morate odbaciti one koje su nad\u017eivjele svoju svrhu, isti\u010de Marie Kondo.

- Prostor u kojem \u017eivimo trebao bi biti primjeren za osobu kakva postajemo sada, a ne za osobu koja smo bili u pro\u0161losti.\u00a0Zamislite samo koliko bi bilo ugodnije \u017eivjeti u domu ispunjenom\u00a0predmetima koji izazivaju radost, a ne hrpom stvari koja vi\u0161e ne odr\u017eava vas - ka\u017ee.\u00a0

5. Iskoristite rje\u0161enja na najbolji mogu\u0107i na\u010din\u00a0

Svi volimo prakti\u010dna rje\u0161enja\u00a0za pohranu stvari, ali nemojte previ\u0161e posezati za idejama dok ne ispraznite sve \u0161to treba.\u00a0

- Odlaganje stvari stvara iluziju da je problem nereda rije\u0161en. Ali prije ili kasnije, sve su kutije i police za pohranu pune, prostorija je opet preplavljena stvarima i treba vam novo rje\u0161enje za 'jo\u0161 laganiju i jednostavniju pohranu', koje samo zakomplicira stvari. Bitno je imati samokontrolu i opirati se spremanju\u00a0stvari dok ne zavr\u0161imo s prepoznavanjem onoga \u0161to stvarno \u017eelimo i \u0161to trebamo zadr\u017eati - ka\u017ee Marie Kondo, prenosi portal Homes & Gardens.\u00a0

