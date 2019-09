Pet stvari koje muškarci i žene ne razumiju jedni o drugima

Nepoznavanje onoga što vaš partner osjeća, može skupo koštati vaš seksualni i ljubavni život, kaže seksualni terapeut Stephen Snyder. Kako bi znali 'dešifrirati' svog partnera ili partnericu otkrio je pet stvari koje ona ne razumije o njemu i pet stvari koje on ne razumije o njoj.

Pet stvari koje on ne razumije o njoj

1. Mora se osjećati poželjno

Većina žena voli osjećati žudnju i dobar seks se ne događa bez toga. Mnoge žene kažu da se vole osjećati seksualno neodoljivo. Što je više želite, to se ona osjeća bolje.

Foto: Dreamstime

Ali, ako već dugo živi sa svojim partnerom sve manje to osjeća. Zato se neke žene nakon savršeno dobrog seksa sa svojim partnerom često pitaju kako bi joj bilo s nekim drugim, s nekim tko neće moći prestati razmišljati o njoj. To je osnovni uzrok mnogih afera. Za većinu žena seks nije toliko važan koliko osjećaj da su poželjne.

2. Važno joj je kako se ljubite

Možda ste zajedno preko 20 godina, ali način na koji se ljubite i dalje je važan. Muškarci se rijetko žale na to kako se njihova partnerica ljubi, ali žene puno pričaju o tome.

Većina žena kada prvi put poljubi nekoga će obaviti detaljnu procjenu. Previše jezika, malo jezika..., raspravljaju i o zubnoj higijeni i zadahu. Za nju poljubac treba biti baš pravi. Njezina želja prema toj osobi može se povećati ili smanjiti ovisno kako se ta osoba ljubi.

Mnogi muškarci ne pridaju toliko pažnje osobnoj higijeni u dugoročnoj vezi, ali bi trebali.

3. Uređuje se za sebe

Kada žena pazi na svoj izgled, to nije samo zbog muškarca. Većina žena se osjeća erotično ako izgledaju dobro.

Dr. Marta Meana i Evan Fertel sa Sveučilišta u Nevadi pitali su muškarce i žene oraspoložili li ih gledanje sebe u ogledalu u donjem rublju za seks i požele li imati seks sa samim sobom.

Puno više žena je odgovorilo da nego muškaraca. Većini muškaraca zapravo nije bilo jasno što znači pitanje žele li imati seks sa sobom.

4. Dobra djela povećavaju strast

Da je želite, možete joj pokazati na više načina. Podsjetite je zašto je izabrala baš vas za svog partnera. Napišite nešto samo za nju. Činjenica da ste mislili da nju i da vam je trebalo neko vrijeme da joj to kažete će je impresionirati. Cvijeće je također dobar način da joj pokažete da razmišljate o njoj. Ili je iznenadite noćnim izlaskom. Žena voli znati da razmišljate o njoj čak kada ona i nije tu.

5. Voli da muškarac preuzme odgovornost

Većina žena voli muškarce koji su odlučni. Na kraju dana, većina žena je umorna od razmišljanja o potrebama drugih - djece, roditelja, kolega. Zato želi nekoga tko će preuzeti odgovornost. Većina muškaraca to ne razumije.

Foto: Dreamstime

Kada žena pita svog muškarca što želi za večeru, većina će odgovoriti: 'svejedno, što god ti želiš'. To je možda istina, ali je i pogrešan odgovor. Pravi odgovor bi bio: 'Izgledaš umorno. Ja ću napraviti večeru, dok se ti otuširaš.'

U krevetu voli da poznajte njezino tijelo i potrebe, pa da se može ponekad samo isključiti i pustiti da vi preuzmete odgovornost.

Pet stvari koje žene ne razumiju o muškarcima

1. Privlačnost je trenutna

Ako muškarcu niste privlačne od početka, velika je šansa da mu ni kasnije nećete postati privlačnije. I dok ženama muškarac, što ga više upoznaju, može postati privlačniji, to nije slučaj i kod muškaraca. Međutim, ako ste mu privlačne onda ne morate puno toga učiniti da ga usrećite u krevetu. Naravno, seksi donje rublje može biti dobro, ali sve što muškarcu treba je samo vaše tijelo koje ga privlači.

2. Njegov mozak je jako jednostavan

Većina žena bi se šokirala kada bi ušla u muški mozak i vidjela da se tamo događa jako malo aktivnosti. Kada muškarac pomisli na nešto erotsko, to je jako jednostavno, poput slike svoje partnerice. Ako to usporedimo s tisućama detalja koji bombardiraju ženske umove tijekom vođenja ljubavi, jasno je zašto muškarci lakše postižu orgazam.

Foto: Fotolia,

3. Boji se vaše vagine

Da, stvarno. Gotovo svi muški seksualni problemi postaju gori u prisustvu voljene i gole partnerice. Muškarac može biti sjajan za vrijeme predigre, ali kada prijeđete na sljedeću fazu, može izgubiti erekciju. Može biti u strahu i zbog činjenice da seks može rezultirati trudnoćom. Najbolji lijek da izliječite taj strah je da izgradite međusobno povjerenje.

4. Vaša tuga ga zbunjuje

Muškarci često nezadovoljstvo doživljavaju kao kritiku. To dovodi do problema u vezi. Ako je njegova partnerica razočarana jer on već tjedan dana dolazi kasno s posla, on će vjerojatno primijetiti njeno razočaranje, ali neće znati što učiniti. Tako će se još više emocionalno povući, što će nju još više uznemiriti.

Foto: Dreamstime

Najbolji savjet je da mu kažete da se ponekad osjećate razočarano, ali da to nije takva katastrofa kako on misli.

5. Njegov 'nastup' ga zabrinjava

Anksioznost zbog njihovog nastupa najčešći je razlog zbog kojeg muškarci izbjegavaju seks sa dugogodišnjom partnericom. Nijedna žena zapravo ne razumije dovoljno dobro što muškarcu znači izgubiti erekciju. Većina muškaraca kaže da je to kao da su izgubili dio sebe. Takvi muškarci trebaju partnericu koja vjeruje u njega i prihvaća ga onakvog kakav je. To je za muškarce najbolji način da vrate samopouzdanje. Prihvaćanje je ključno i za muškarce i za žene, prenosi The Sun.