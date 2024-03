Pet super savjeta za najbolji sushi: Najbitnija je dobra riža

Adriana i Zvonimir Dobrović, sestra i brat iz Zagreba te vlasnici Ginger sushi restorana zaljubili su ovu deliciju tijekom duljeg boravka u Japanu. Nakon povratka u Hrvatsku željeli su u Zagreb donijeti ono što ih je osvojilo - široku ponudu sushi hrane po pristupačnoj cijeni i bez aditiva. Tako su prvi sushi restoran otvorili 2014. godine i sada ih imaju već tri u Zagrebu.

Zbog ljubavi prema sushiju odlučili su organizirati i praktičnu radionicu kako bi pokazali koja je tajna dobrog sushija, a sve o pripremi naučili su nas sushi majstori Ana Strukar i Josip Erak.

- Cilj radionice je da vas naučimo neke osnove pripreme sushija. Sushi je hrana koja ima fenomenalan rast što se tiče dostupnosti i popularnosti. Super nam je što ga jedu i školarci i poslovnjaci - rekao je vlasnik Zvonimir.

Što se tiče same pripreme sushija, najbitnija je riža.

- Ona je najvažniji sastojak u sushiju i to čini razliku između dobrog i lošeg sushija. Svaki restoran može kupiti dobru i svježu ribu, to je neki minimum, ali bitan je način kako se priprema riža - rekla nam je sushi majstorica Ana. Riža ne smije imati jak okus niti ne smije biti preslatka kako bi se mogla osjetiti riba i ostali sastojci.

- Postoji oko 300 vrsta riža, a nama je bitno da je to sushi riža - što piše na pakiranju - kaže nam. Riža se prvo pere. Kilu riže stavite prati u posudu pod mlazom hladne vode. Pustite vodu da prekrije rižu i jednu minutu je ispirite rukama. Kada se voda obojila u bijelu boju, bacite ju i stavite novu.

Foto: Nikola Zoko

- Taj postupak radimo tri puta dok ne isperemo sav škrob iz riže, odnosno dok vode ne postane bistra - kaže Ana. Nakon pranja rižu treba dobro ocijediti. Riža se kuha se 25 minuta i onda 15 minuta mora odstajati, a na kilu riže ide otprilike 9 decilitra vode. Inače se tako skuhana riža stavlja u hangiri, veliku drvenu zdjelu od cedrovine. Ali vi možete i u plastičnu. Idući korak je dresing za rižu koji se radi od rižinog octa, šećera i soli.

- To su tri osnovna sastojka s kojima se postigne neki balans. Bitno je da riža nije prekisela, a sa šećerom postižemo "sticky rice" odnosno to da bude ljepljiva - objasnila je. Dok je još vrela stavite dva decilitra dresinga. Toliko ide na kilu riže, a na jednu litru octa ide kila šećera (znači 20 dkg šećera) i dvije do tri žlice soli. Riža se zatim hladi u zdjeli na sobnoj temperaturi i trebala bi biti raširena. Pokrijte je i s vlažnom krpom da ostane vlažna.

Foto: Nikola Zoko

Ako ste spremni sushi raditi sa svježom ribom, odnosno lososom onda se pripremite na malo dulji proces pripreme, a ako nemate vremena za filetiranje, kupite očišćeni losos.

- Losos je najprivlačnija riba zbog boje i zato se koristi pri izradi sushija. Kod ribe je važno da su oči budu bistre, a miris bude ko kora lubenice ili krastavca. Kod filetiranja se 55 posto sushija baci, no u Gingeru iskoriste sve dijelove za temeljce za ramene - kaže nam Ana. Kod filetiranja lososa se prvo skida koža, a zatim se vade kosti. Ima 24 kosti koje treba izvaditi pincetom, a kreće se od glave. Ako se kost teško vadi znači da je losos svjež. Riba do kosti je najukusnija i takva ide u maki, a oni dijelovi koji nisu tako dobri se ispeku i isto se mogu koristiti za sushi.

Foto: Nikola Zoko

Motanje sushija nije teško, ali je praksa najvažnija, objasnila nam je simpatična Ana. Makisu, odnosno podložak od bambusa zbog higijenskih razloga i bakterija umotan je u prozirnu foliju, a uz radni prostor dobili smo vlažnu krpu i naputak da se nož i površina brišu nakon svakog motanja i rezanja sushija.

- Nož vam uvijek mora biti čist! - dodala je Ana. Za maki rolicu pripremili smo jednu algu, koja je s jedne strane sjajna, s druge hrapava. Sjajna strana ide na podložak od bambusa, dok na hrapavu stranu slažemo rižu.

Foto: Nikola Zoko

- Uzmite šakicu riže i stavite ju na algu. Ona je jako ljepljiva pa ju nemojte stiskati. Rižu za maki gurkajte lagano po algi i postavite tako da ostavite prazno 2 cm uz vodoravni rub alge, to će vam kasnije biti važno zbog motanja - objasnila je Ana. Kad složite rižu, s kojom je, kad je pravilno skuhana vrlo lako raditi, u maki ide samo jedna namirnica. Stavite krastavac, losos ili avokado po sredini riže (ne alge), pa svoj složenac privucite na rub bambusa i pripremite se na motanje.

- Riža mora dodirnuti rižu, kako bi se rolica zalijepila, a u oblikovanju ključnu igru igra stisak ruke i položaj od bambusa. Maki stisnemo rukama i zarolamo ga, a dio alge koji je ostao bez riže pokvasimo vodom poput ruba kuverte, kako bi zapečatio rolicu i zalijepio sushi.

Foto: Nikola Zoko

Kad smo svladali maki, na red je došao uramaki koji rižu ima s vanjske strane alge. Slaže se slično kao i maki, samo dio riže viri s alge, a ide i više namirnica. U uramaki smo stavljali losos, krastavce, kozice, surimi i avokado, po želji.

Namirnice se linijski ovoga puta slažu na algu, a motanje i stiskanje role je vrlo važno, kako bi riža bila kompaktna i rolica se ne bi raspadala. Nakon što se dobro stisne i oblikuje, može se 'umočiti' u sezam ili drugi 'topping'.

Foto: Nikola Zoko

Ako pak želite napraviti nigiri sushi, uzmite malo riže i stisnite ruci u duguljasti oblik koji liči na brodić. Kad ste to napravili na njega stavite losos i sve dobro pritisnite da se zalijepi.

Na kraju je došao red za najizazovniji dio zadatka, a to je rezanje sushija.

- Nož je, kao što smo rekli, uvijek čist i brišete ga nakon svakog rezanja vlažnom krpom. Prije reza, vrh noža umače se u zdjelicu s vodom, okreće se vertikalno da ta jedna kap prođe po oštrici - objasnio nam je Josip, a mi smo se na trenutak uživjeli u pravu ulogu sushi majstora. Rez za sushi nije jednostavan - prva trećina se zareže malim rezovima, a ostatak jakim potezom - kako se ne bi raspao, sve mora biti obavljeno jako brzo. Maki rolica reže se na pola, pa zatim svaka polovica na tri dijela, dok se uramaki reže ukupno na osam dijelova. za svaki rez pravilo je isto.

Foto: Nikola Zoko

5 savjeta za najbolji sushi:

Bitno je da se radi o sushi riži koju trebate ispirati tri puta dok voda ne postane bistra. Kad je još vrela, u nju stavljate dresing od rižinog octa, šećera i soli. Riža će tako postati ljepljiva. U sushi uvijek idu svježi sastojci, a svježa riba je 'must-have'. Ako koristite losos oči mu moraju biti bistre, a dio koji koristite za pripremu sushija mora biti kod potrbušine, tamo je najukusnije. Kada poslažete sve sastojke na makisu podlogu, jako je bitno dobro baratanje njome. Morate imati čvrst stisak i dobro obuhvatiti sve sastojke kako bi se riža dobro zalijepila za algu i da sastojci ne bi popadali iz nje. Kod rezanja sushija je najbitniji čist i vlažan nož. Nakon svakog reza ga treba očistiti i navlažiti s jednom kapi vode. Ako to ne učinite sushi neće imati lijepe rezove i raspast će se cijela rolica. Iako se možda na prvu čini jednostavno, za pripremu sushija treba puno strpljenja. volje i prakse. Svi ovi koraci nisu komplicirani ali ako ga ne radite s ljubavlju nećete dobiti savršenu rolicu.