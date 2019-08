Petko: 'Da nije bilo mame ne bih posumnjao da imam apneju'

Nisam se nikako mogao naspavati i to mi je bilo jako čudno. Obavio sam sistematski pregled, sve krvne pretrage i ništa nije bilo neobično. A onda mi je mama rekla kad sam jednom slučajno zaspao na kauču da se gušim u snu i tu sam posumnjao na apneju, kaže popularni voditelj Dalibor Petko koji je ovih dana na Instagramu objavio svoju fotografiju s maskom, odnosno CPAP uređajem, koji ljudima koji boluju od apneje značajno mijenja život.

- Mislio sam da imam lakši oblik apneje, jer nisam imao niti veliki stupanj pretilosti, ni debljina vrata mi nije bila zabrinjavajuća, a još sam za takvu bolest i relativno mlad. No, dijagnosticirana mi je teža apneja. Ta se dijagnoza postavlja kad se unutar sat vremena spavanja dogodi da 30 puta prestanete disati, a ja sam u tih sat vremena prestao disati 59 puta, a nekad su ti intervali trajali i po cijelu minutu, kaže Petko. Dodaje kako je isprva bio malo zatečen, ali se ubrzo pribrao I otvorio za razgovor o tome kako problem može riješiti.

- Upravo je to, da vas netko od ukućana upozori da jako glasno hrčete u snu i povremeno prestajete disati – jedna od situacija u kojima treba posumnjati na apneju, kaže dr. sc. Domagoj Vidović, specijalist psihijatar i somnolog iz Centra za poremećaje spavanja Klinike za psihijatriju Vrapče. Dodaje kako u simptome spadaju i pojačani umor i iscrpljenost nakon buđenja, jutarnje glavobolje i suhoća usta, te češća potreba za mokrenjem noću.

- To su simptomi apneje i svakako se što prije treba javiti liječniku opće prakse, koji će vas uputiti stručnjaku za poremećaje spavanja - somnologu, dodaje. Procjenjuje se da apneju ima oko 24 posto muškaraca i oko 9 posto žena, a glavni kriterij prema kojima se određuje stupanj težine bolesti su učestalost epizoda apneja u jednom satu spavanja, uz značajno sniženje zasićenosti krvi kisikom, za 3 ili više posto. Smatra se da je apneja blaga ako čovjek ima 5 do 15 epizoda prekida disanja u satu, umjereno teška ako se javi 15 do 30 prekida, a teška kod više od 30 prekida disanja, s tim da oni s više od 50 prekida u disanju nisu rijetki.

Pacijenti s težim oblikom apneje dobivaju CPAP uređaj preko HZZO-a, koji značajno pomaže u rješavanju problema. Riječ je o uređaju koji pomaže da ne dođe do prekida u disanju. Redovitom primjenom CPAP uređaja postiže se puno bolja kvaliteta spavanja, a time i dugotrajno poboljšava kvaliteta života te unapređuje zdravlje, ističe somnolog. Naime, s poboljšanjem kvalitete spavanja preveniraju se i mnoge bolesti koje se mogu povezati s apnejom, kao što su depresivni poremećaj, hipertenzija, koronarne bolesti, moždani i srčani udar te šećerna bolest, kaže dr. Vidović.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Osobe s teškom apnejom koje su dobila CPAP uređaj, s maskom za spavanje trebaju spavati redovito, i to cijelu noć, a liječenje je u pravilu dugoročno.

Teško je dati općenitu procjenu, no liječenje može trajati godinama, uz obavezne godišnje kontrole i redovno mijenjanje maske. No, kvaliteta života pacijenata već i za to vrijeme bitno je poboljšana, odnosno napredak se može uočiti ubrzo nakon što terapija započne, ističe somnolog.

Dalibor Petko u objavi na Instagramu kaže kako se još uvijek privikava na masku, no nakon relativno kratkog vremena osjeća značajno poboljšanje, pa je prilagodba time lakša.

Pripazite na kilažu i lijekove koje uzimate

- Točni uzroci apneje još se istražuju, no poznato je da razvoju poremećaja mogu pogodovati loše navike spavanja, pretilost, alkohol, pušenje te neki lijekovi, pa je svakako važno voditi računa i o tim parametrima. Evo nekoliko savjeta koji mogu pomoći:

1. Usvojite naviku odlaska u krevet i buđenja uvijek u isto vrijeme

2. Barem pola sata prije spavanja ugasite TV, mobitel i računalo i izbacite ih iz spavaće sobe

3. Povežite odlazak na spavanje sa šalicom toplog umirujućeg čaja

4. Dobro prozračite i zamračite prostoriju u kojoj spavate

5. Skinite višak kilograma, odnosno održavajte poželjnu tjelesnu težinu.

6. Porazgovarajte s liječnikom o lijekovima koje koristite, kako bi se utvrdilo može li neki od njih biti uzrokom lošeg sna. Ako hrčete i imate problema samo dok spavate na leđima, postavite jastuke tako da vas zadržavaju na boku.