'Pijem antidepresive zbog veličine grudi, a muškarci me mole da ih nipošto ne smanjim'

Studentica Laney Mesa (20) iz Gravesenda u Kentu, želi na operaciju smanjenja grudi, ali po drugi put je već odbijena. Zbog cijele situacije pije antidepresive.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kada je čula da je ponovno odbijena, u početku je briznula u plač, ali je sada odlučila to učiniti privatno. Laney je imala 14 godina kada je počela tražiti gdje se može skriti u školi kako bi mogla u samoći patiti. Grudi su joj izazivale ozbiljnu nelagodu i osjećala je potrebu bježati od svojih kolega iz razreda.

- Nikad nisam propustila niti jedan dan iz škole, ali sam sjedila u praznoj sobi jer sam imala tolike bolove i nitko nije razumio zašto - kaže Mesa.

Uz fizički problem koji su izazivale, kao da to nije dovoljno, njezine su grudi postale fokus pažnje nezrelih dječaka.

- Djeca su grozna. Mislim da me nisu razumjeli i kada se osvrnem shvaćam da jednostavno nisu imali pojma kroz što prolazim. Vidjeli su djevojku s velikim grudima i mislili su da je smiješno bacati stvari na moja prsa - kaže Mesa.

Kao klinki od 14 godina to je bilo grozno iskustvo. Laney je sada 20-godišnja studentica s ambicijama da postane učiteljica u osnovnoj školi. Ali njezine goleme grudi i dalje je muče. Očajnički ih je pokušala smanjiti, ali je upravo odbijena po drugi put.

Stručnjaci kažu da mora sniziti BMI - indeks tjelesne mase - prije nego što je uzmu u obzir, a Laney tvrdi da je to 'nemoguće' jer same njezine grudi preuzimaju veliku težinu.

Laney vježba tri puta tjedno i zdravo se hrani te sada prikuplja sredstva za privatnu operaciju.

No otkako je progovorila o svojim planovima, počeli su joj se javljati muškarci.

- Muškarci mi poručuju da to ne radim. Ovo je moje tijelo i ne razumijem zašto netko misli da ima pravo govoriti mi takve stvari. Oni to misle jer su grudi seksualizirane - dodaje ona.

Ovo pitanje je još uvijek stigma. Ipak, nisu samo muškarci ti koji omalovažavaju Laney.

- Očekujete da će vas žene razumjeti, ali neke su mi govorile da to ne bih trebala raditi i da to nije problem jer bi one voljele imati velike grudi - ističe Mesa dodajući kako oni to doživljavaju kao nešto što treba idolizirati, a onda ne mogu vidjeti nijedan problem koji dolazi uz to.

Osim verbalnih udaraca, Laney ima bolove u leđima i rebrima.

- Bol je užasna i jednostavno nikad ne znaš kada će nastupiti. To je neprestana agonija i svugdje me boli. Kada znam da imam slobodan dan i da se ne moram izvući iz kreveta, to i ne radim jer ne želim da me boli - objašnjava.

Prvi je put otišla na konzultacije u ožujku 2021. Trebali su je razmotriti za operaciju smanjenja, ali otišla je s narušenim samopouzdanjem nakon što su je natjerali da izgubi kilograme, prenosi Daily Star.

- Bila sam sretna i samouvjerena prije konzultacija, ali nakon toga sam dotaknula dno. Imala sam 18 godina i prestala sam nositi usku odjeću jer sam se toliko sramila kako izgledam i zbog toga sam imala simptome tjelesne dismorfije - kaže Mesa. Činilo joj se da ih nije bilo briga i rekli su joj da je prevelika za to stanje i nikada to nisu upisali u njezin medicinski karton.

Bila je na antidepresivima tijekom početka pandemije, ali je uspjela prestati ih piti. Međutim, ova situacija ju je natjerala da se vrati lijekovima i da ode na terapiju. Laney je liječnik opće prakse pružio razumijevanje i uputio je u bolnicu prije nego što je zaključeno da je njezin BMI previsok.

- Kliničke odluke uvijek se donose u najboljem interesu pacijenta nakon što se razmotre rizici i koristi. Kriteriji za upućivanje i liječenje temelje se na dokazima i ovom prilikom pacijent nije ispunjavao kriterije prihvatljivosti. Ako pacijent ne ispunjava kriterije prihvatljivosti za liječenje ili se liječenje inače ne financira, liječnik opće prakse ili konzultant može podnijeti pojedinačni zahtjev za financiranje - rekao je glasnogovornik NHS Kent & Medway Clinical Commissioning Group.

Sada se Laney nada prikupiti 70 tisuća kuna kako bi mogla privatno obaviti operaciju.

- Nisam htjela prikupljati sredstva jer sam osjećala kao da to ne zaslužujem jer ima toliko drugih problema na svijetu. Ali ovo je nešto što me stvarno pogađa. To bi mi značilo više nego što uopće mogu objasniti. Učinit ću to bez obzira na sve. Moj je život na čekanju do tada - kaže Mesa.

Najčitaniji članci