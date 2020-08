Pomaže drugima da se nose s aknama na licu

<p>Mina Stein, 20-godišnjakinja iz Frankfurta bori se s aknama posljednje dvije godine, nakon što su pilule za kontracepciju potaknule promjene na njenoj koži. Nakon prvotnog udara na samopouzdanje, Mina sada svojim objavama na društvenim mrežama pomaže drugima da se lakše nose sa sličnom situacijom. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Znakovi da je vašem tijelu potrebna detoksikacija</p><p>Kao tinejdžerica imala je posve 'čistu' kožu. Kada je 2018. godine počela piti kontracepcijske pilule, akne nisu bile navedene kao moguća nuspojava, no od tada se i to promijenilo. Mina je akne počela dobivati čim ih je započela piti. U početku je to bilo nekoliko malih prištića, no već nekoliko mjeseci kasnije patila je od bolnih cista, oteklina na licu i rosacee, upalnog stanja koje uzrokuje crvenilo na koži.</p><p>- Nisam znala da su akne moguća posljedica kontracepcijskih pilula, jer nikad nisu spomenute u uputama o lijeku. A počele su mi se javljati odmah. U početku su to bile sitne crvene kvržice ispod kože na obrazima i nekoliko prištića na čelu.Tada su prištići postali bolniji i lice bi mi nabreklo. Razvila sam ciste i rozaceju. Čak četiri puta promijenila sam tablete za kontracepciju, ali prištići nisu nestali, stanje se samo pogoršalo - priča mlada žena.</p><p>Dodaje kako je to jako utjecalo na njezino samopouzdanje, jer se više nije voljela gledati na fotografijama, pa ni gledati ljude u oči. </p><p>- Mnogo sam plakala. Nikad prije nisam imao problema s kožom pa sam se osjećala izgubljeno. U to su vrijeme neki moji prijatelji bili u inozemstvu i brinula sam što će reći kad se vrate i kad me vide. Nisam znala hoću li se uopće sastati s njima, no odlučila sam da hoću i bilo je dobro. No, nikad prije toga nisam se osjećala tako bespomoćno - dodaje.</p><p>Kod nje su se razvile cistične akne, što je vrlo ozbiljan problem jer se akne formiraju duboko ispod kože. To može biti posljedica nakupljanja bakterija, ulja i stanica suhe kože koje su začepile pore. Češće se javljaju kod masne kože, kod tinejdžera, žena i starijih odraslih osoba s hormonalnom neravnotežom. Stvari će se najčešće poboljšati s vremenom, no tvrdokorni prištići neće nestati sami od sebe. </p><p>Mina kaže da su njene ciste počele krvariti i pojavile su se modrice, a bol je bila toliko jaka da nije mogla normalno spavati. Ciste su je pekle, plakala bi kad bi ih dotakla, jer su bile bolne. Krvarile bi čak i dok bi se umivala. S vremenom joj je koža postala jako suha, osobito oko očiju, pa joj je zatezanje kože zamaglilo vid.</p><p>- Rosacea je dovela do toga da mi lice postane crveno i natečeno, što je utjecalo na moje samopoštovanje - kaže. U međuvremenu je isprobala različite vrste krema za njegu kože dok nije došla do marke Paula's Choice, koja najbolje ublažava njene simptome smanjujući suhoću i bol.</p><p>Pomoglo je i to što se u kolovozu 2019. pridružila grupi djevojaka s aknama na društvenim mrežama. Osjećala se bolje kad je objavila prvi selfie svog lica, a sada ima 13.000 pratitelja kojima pomaže da prigrle svoje probleme s kožom. Mnogi mladi obraćaju joj se radi savjeta i podrške, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8650569/Woman-cystic-acne-severe-affected-sight.html">Daily Mail.</a> </p><p>- Sjećam se da sam jednom bila u supermarketu i djevojčica, stara oko tri godine, pitala je mamu što imam na licu. Objasnila sam joj što je akna, a nakon toga, činilo mi se da joj to ne smeta i odmah mi je počela pokazivati ​​svoje slatkiše, priča Mina o tome kako je shvatila da bi o svome problemu trebala početi govoriti javno. Tada je otvorila Instagram račun i osvijestila koliko je važno raditi na tome da čovjek prihvati sebe i svoje tijelo onakvim kakvo jest, kaže. </p>