Žene koje su pobijedile rak: 'Sve se promijeni u sekundi, ali imate više snage nego mislite'

U zagrebačkom hotelu Esplanade održano je deveto izdanje PinkyPromissa, kampanje miss7 i misszdrave, posvećene zdravlju žena, prevenciji raka dojke i podršci onima koje se suočavaju s malignim bolestima. Emotivna večer okupila je žene čije su životne priče obilježene hrabrošću, solidarnošću i nesebičnim pomaganjem drugima.

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Neke životne priče teško je ispričati u nekoliko rečenica. U njima su dijagnoze koje mijenjaju svakodnevicu, strah od neizvjesnosti, duga liječenja, ali i snaga koja se često otkrije tek kad se život iz temelja promijeni. Upravo su takve priče bile u središtu devetog izdanja PinkyPromissa. Kampanja koja je prije devet godina započela kao poziv ženama da vode računa o vlastitom zdravlju s vremenom je prerasla u mnogo širu priču. O podršci, prijateljstvu, zajedništvu i važnosti razgovora o bolesti koja ne mijenja samo život žene koja je dobila dijagnozu, nego i živote njezinih najbližih.

Foto: MARKO SEPER/PIXSELL

Ovogodišnja večer bila je posvećena upravo njima - ženama koje su se suočile s teškim životnim izazovima, ali i onima koje svoje vrijeme, znanje i iskustvo svakodnevno posvećuju pomaganju drugima. Program je otvorila Izabela Vrtar, a okupljenima su se na samom početku obratile Anita Anić-Božić, glavna urednica svih Miss izdanja, i Marcela Rukavina, direktorica prodaje 24sata. U nastavku programa posebno mjesto pripalo je i udrugama koje tijekom cijele godine pružaju pomoć ženama suočenima s malignim bolestima. O važnosti prevencije, ranog otkrivanja bolesti, liječenja i psihološke podrške govorile su Margareta Benković iz udruge Sve za nju, Vesna Ramljak iz udruge Europa Donna i Ivana Kalogjera Brkić iz udruge Nismo same.

- Drage žene, molim vas, pregledavajte se. To je nešto za što morate naći vrijeme, briga o sebi i svom zdravlju je najvažnija - među ostalim je istaknula Ivana Kalođera iz Nismo same.

Foto: MARKO SEPER/PIXSELL

Središnji dio večeri bila je dodjela priznanja ženama, našim heroinama. Jedna za drugom, na pozornicu su izlazile žene čije su nas priče podsjetile koliko se život može promijeniti u jednom trenutku, ali i koliko snage čovjek može pronaći kad se suoči s najtežim izazovima. Priznanja, svaka za svoju borbu, primile su redom Renata Bačanek, Tajana Dorić Šerić, Ivana Kalogjera Brkić, Ana Kovač, Jelena Krnjić Meštrov, Biserka Novosel, Goranka Perc, Vesna Ramljak, Lidija Rejc, Katarina Rukavina i Natalija Sertić. Govorile su o trenutku kad su saznale dijagnozu, strahu i neizvjesnosti koji su uslijedili, o tome kako je bolest utjecala na njih i njihove obitelji, ali i o ljudima koji su im pomogli da kroz sve to prođu. Neke su govorile o svojoj djeci koja su im davala snagu onda kad im je bilo najteže, druge o važnosti toga da u bolesti ne ostanemo sami, da imamo nekoga tko razumije, tko će nas saslušati i podsjetiti nas da i dalje imamo zbog čega voljeti život.

Foto: MARKO SEPER/PIXSELL

Njihove riječi nisu ostavile nikoga ravnodušnom, uzvanici su s divljenjem gledali i slušali priče naših heroina, a priča jedne od njih, koja je, govoreći o životu s metastazama, pokazala da ni tako teška dijagnoza ne mora izbrisati ljubav prema životu, baš kao ni sposobnost da se osjete ljepota, radost i zahvalnost za trenutke koji su nam dani, vjerujemo, mnoge je natjerala da se zapitaju što su stvarni problemi u životu. Slušati takve riječi i gledati s koliko dostojanstva i životne snage heroine govore o svojoj stvarnosti bio je trenutak koji je duboko dirnuo sve prisutne i probudio duboku zahvalnost prema životu.

Priznanja su dodijeljena i Ljiljani Vukoti, u čije ga je ime preuzela Margareta Benković, te Tajani Šturlić, koja također nije mogla prisustvovati svečanosti. Iako su njihove životne priče različite, povezuje ih iskustvo suočavanja s teškim okolnostima i svakako je to bio najemotivniji dio večeri.

Foto: MARKO SEPER/PIXSELL

Uz emotivne trenutke, večer je imala i glazbeni dio. Program je otvorila mlada pjevačica Antonela Doko, a potom je nastupila Jasna Zlokić, čije su pjesme obilježile generacije.

- Drage žene, budite zdrave, lijepe i borite se! Najjače ste! - poručila je Jasna Zlokić, čiju "Skitnicu" je pjevala cijela dvorana.

Glazbeni program zaokružila je Izabela Martinović, koja je zahvalila na pozivu za sudjelovanje na ovako divnoj večeri. Njihovi nastupi unijeli su posebnu emociju u večer koja je, unatoč ozbiljnoj temi, prije svega bila posvećena životu i ljudima koji jedni drugima daju snagu. PinkyPromiss je i ove godine podsjetio na važnost prevencije, ali i na činjenicu da se borba s bolešću ne vodi samo u ordinacijama i bolničkim sobama. Vodi se i kod kuće, u razgovorima s najbližima, u pokušajima povratka na posao, u svakodnevnim obvezama i trenucima kad je nekome potrebno samo da ga druga osoba sasluša.

Foto: MARKO SEPER/PIXSELL

Zato su poruke podrške i solidarnosti bile jednako važne kao i pozivi na preventivne preglede.

Nakon devet godina PinkyPromiss ostao je vjeran početnoj ideji: podsjećati žene da brinu o vlastitom zdravlju i da u najtežim trenucima ne moraju biti same. A možda je upravo to i najvažnija poruka večeri - da nitko ne može obećati život bez bolesti i teških trenutaka, ali možemo obećati da jedni druge kroz njih nećemo ostaviti same.