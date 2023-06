Pismo 'papučara': Ponašaj se prema ženi kao pravi partner, a ne gost koji samo jede i spava

Foto: Dreamstime/ilustracija

Pismo "jednog papučara", muškarca koji očigledno neizmjerno voli i poštuje svoju suprugu, proširilo se internetom i naišlo na mnoge pohvale i odobravanje. Naravno, kao i u svakoj priči, pojavili su se i kritičari koji smatraju da je ženi mjesto za sudoperom. POGLEDAJTE VIDEO Male stvari život čine sretnim: Ne spominje se tko je taj muškarac, niti gdje živi, ali njegovo pismo našlo se na mnogim portalima. Evo kako on gleda na svoj odnos sa suprugom, i mnogi muškarci bi se trebali ugledati na njega: Pismo "jednog papučara" Jedan moj prijatelj je došao kod mene na kavu, sjedili smo i pričali o životu … “Odoh na sekundu oprati tanjure koji su ostali u sudoperu”, rekoh mu. Pogledao me kao da sam mu rekao da sam pošao da konstruiram svemirski brod. Reče mi, diveći mi se, ali pomalo zbunjeno: “Dobro za tebe što pomažeš svojoj ženi, kada ja to napravim, moja žena to ne cijeni. Jednog dana sam obrisao pod, ni hvala.” Vratio sam se sjesti s njim i objasnio da ja ne pomažem svojoj ženi. “Mojoj ženi ne treba pomoć, treba joj partner". Ja sam partner u kući i zbog tog partnerstva su podijeljeni zadaci, ali se sigurno ne radi o pomoći u kući. Ja ne pomažem svojoj ženi očistiti kuću, radim to zato što i ja živim tu pa je moram i ja čistiti. Ja ne pomažem svojoj ženi kuhati, zato što i ja hoću jesti i moram i ja kuhati. Ja ne pomažem svojoj ženi oprati posuđe nakon jela, zato što sam i ja koristio to posuđe. Ja ne pomažem svojoj ženi oko djece, zato sto su to i moja djeca, a moja je uloga da budem otac i roditelj. Ja ne pomažem svojoj ženi da prostire i pegla rublje, zato što je to i moje rublje i od moje djece. Foto: Thinkstock Ja nisam pomoć u kući, ja sam dio kuće A što se tiče cijenjenja, pitao sam ga kada joj je posljednji put, nakon što je završila s čišćenjem kuće, pranjem rublja, nakon što je promijenila posteljinu na krevetu, okupala djecu, skuhala, organizirala i tako dalje, rekao hvala? Ali hvala tipa: “Vau! Ženo moja! Fantastična si! ” Čini ti se apsurdnim? Izgleda ti čudno? A kada si ti, jednom u 100 godina, očistio pod, očekivao si minimum nagradu za izvrsnost, s puno slave. Zašto? Jesi li ikada razmislio o tome, prijatelju? Možda zato što je, po tebi, sve to njena obveza? Možda zato što si navikao da se sve to obavi, a da ti ne moraš prstom da mrdneš? Dakle, cijeni kao što bi volio tebe da cijene, na isti način i istim intenzitetom. Pruži ruku, ponašaj se kao pravi partner, a ne kao gost koji je došao samo jesti, spavati i oprati se… OSJEĆAJ SE KAO KOD KUĆE U SVOM DOMU.