Iako ih nazivamo orašastim plodom, pistacije su zapravo sjemenke stabla pistacija. Obično su zelene i malo slatkastog okusa, iako im jezgra može biti različite boje - u rasponu od žute do nijansi zelene. Dolaze u ljusci koju treba otvoriti da biste došli do ploda, a općenito vrijedi preporuka da ih je bolje jesti sirove, nego pečene. Kod pečenja im se često dodaje sol, i mnogi ih vole malo slane, no tako riskirate preveliki unos natrija. Dakle, ako ih jedete pečene, potražite barem one nesoljene.