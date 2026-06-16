Pobjeda u borbi s neugodnim mirisima: Evo kako pravilno oprati sportsku odjeću

Srećom, rješenje postoji. Ključ nije u agresivnijem pranju, već u razumijevanju zašto se mirisi zadržavaju i primjeni nekoliko ciljanih koraka koji će vašu sportsku opremu doista očistiti i osvježiti.

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Pokretanje videa... 01:01 Gimnazijalac Karlo ima svoj brend odjeće: 'Ulagači se čude kad vide da imam 15 godina' | Video: 24sata/pixsell/instagram

Znanost iza neugodnog mirisa

Da bismo riješili problem, prvo moramo razumjeti njegov uzrok. Suprotno uvriježenom mišljenju, sam znoj je gotovo bez mirisa; sastoji se od 99 posto vode, uz male količine soli, amonijaka i ureje. Neugodan miris, poznat i kao bromhidroza, nastaje tek kada se bakterije koje prirodno žive na našoj koži počnu hraniti tim spojevima. Taj proces razgradnje stvara smrdljive nusprodukte.

Problem je posebno izražen kod sportske odjeće jer je ona najčešće izrađena od sintetičkih materijala poput poliestera, najlona i elastana. Iako su te tkanine izvrsne za vježbanje jer su rastezljive i odbijaju vlagu s kože, imaju i jednu nezgodnu karakteristiku: lipofilne su, što znači da privlače i zadržavaju ulja. Naša koža ne luči samo znoj, već i sebum, prirodno ulje. Sintetička vlakna se doslovno vežu za ta ulja, stvarajući savršeno okruženje za razvoj bakterija koje uzrokuju neugodne mirise. Budući da su te tkanine istovremeno i hidrofobne (odbijaju vodu), tijekom pranja voda teže prodire u vlakna i ispire ta ulja i bakterije. Zato se događa da odjeća miriše čisto dok je mokra, no čim je odjenete i tjelesna toplina "aktivira" zaostale bakterije, neugodan miris se vraća.

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Priprema je pola posla: koraci prije pranja

Najveća pogreška koju možete napraviti jest ostaviti znojnu odjeću zgužvanu u sportskoj torbi ili na dnu košare za rublje. Toplo i vlažno okruženje idealno je za razmnožavanje bakterija i plijesni, što će uklanjanje mirisa učiniti znatno težim, a ponekad i nemogućim. Ako odjeću ne možete oprati odmah nakon treninga, obavezno je prozračite i osušite na zraku.

Za dubinsko čišćenje i uklanjanje već nataloženih mirisa, stručnjaci preporučuju namakanje odjeće prije pranja. Jednostavna i iznimno učinkovita metoda je otopina bijelog alkoholnog octa i hladne vode. Napunite umivaonik ili veću posudu s jednim dijelom octa i četiri dijela hladne vode, potopite odjeću i ostavite da se namače 15 do 30 minuta. Za tvrdokornije mirise, produžite namakanje na sat vremena. Ocat je prirodni dezodorans i dezinficijens koji razgrađuje masnoće i ubija bakterije bez oštećivanja osjetljivih vlakana. Također, ne zaboravite ključan korak: uvijek okrenite sportsku odjeću naopako prije stavljanja u perilicu. Najveća koncentracija tjelesnih ulja, znoja i bakterija nalazi se na unutarnjoj strani tkanine, a ovim potezom deterdžentu i vodi omogućujete izravan pristup izvoru neugodnih mirisa.

Pravilno pranje u perilici rublja

Kada je riječ o samom pranju, postoji nekoliko zlatnih pravila. Sportsku odjeću uvijek perite odvojeno od ostalog rublja, osobito od teških i grubih materijala poput ručnika ili traperica. Miješanje s pamukom može uzrokovati stvaranje sitnih mucica na sintetičkim tkaninama, dok teški predmeti mogu oštetiti i rastegnuti osjetljiva vlakna.

Koristite hladnu vodu i program za osjetljivo rublje ili poseban sportski program. Visoke temperature mogu trajno oštetiti sintetička vlakna, poput elastana, uzrokujući njihovo skupljanje, gubitak elastičnosti i uništavanje funkcionalnih svojstava kao što je sposobnost upijanja vlage. Kod odabira deterdženta, vodite se pravilom "manje je više". Mnogi u iskušenju dodaju više deterdženta misleći da će rublje biti čišće, no time postižu suprotan učinak. Višak deterdženta se teško ispire, osobito iz hidrofobnih sintetičkih tkanina, te stvara film na vlaknima koji zarobljava prljavštinu i bakterije. Dvije čajne žličice kvalitetnog tekućeg deterdženta sasvim su dovoljne za puno opterećenje. Postoje i specijalizirani deterdženti za sportsku odjeću koji su formulirani da učinkovito razgrađuju ulja i bakterije na niskim temperaturama.

Apsolutno najvažnije pravilo jest: nikada ne koristite omekšivač za rublje. Omekšivači djeluju tako da oblažu vlakna voštanim slojem, što uništava prozračnost i sposobnost tkanine da upija znoj. Taj sloj začepljuje pore materijala i zarobljava bakterije, čineći problem s neugodnim mirisima još gorim. Želite li omekšati tkaninu, u pretinac za omekšivač ulijte pola šalice bijelog octa. On će omekšati vlakna, ukloniti ostatke deterdženta i neutralizirati mirise, a njegov miris će u potpunosti ispariti tijekom ispiranja.

Sušenje kao ključan korak za svježinu

Način na koji sušite sportsku odjeću jednako je važan kao i način na koji je perete. Izbjegavajte sušilicu rublja kad god je to moguće. Visoka toplina u sušilici može uništiti elastična vlakna, uzrokovati skupljanje i trajno "zaključati" zaostale neugodne mirise u tkaninu. Najbolja metoda je sušenje na zraku. Objesite odjeću na stalak za sušenje, pazeći da između komada ima dovoljno prostora za cirkulaciju zraka. To će osigurati brzo i ravnomjerno sušenje te spriječiti razvoj mirisa plijesni. Izbjegavajte sušenje na direktnom suncu ili radijatorima jer intenzivna toplina, baš kao i ona iz sušilice, može degradirati materijal. Ako ipak morate koristiti sušilicu, odaberite program s najnižom mogućom temperaturom ili program sušenja bez topline.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Evo kako spriječiti da se mirisi uopće pojave

Osim pravilnog pranja, nekoliko preventivnih mjera može vam pomoći u borbi protiv neugodnih mirisa. Prilikom kupnje birajte odjeću od kvalitetnih materijala koji učinkovito odvode vlagu s tijela. Pamuk, iako ugodan, upija znoj poput spužve i dugo ostaje mokar, što ga čini lošim izborom za intenzivne treninge. Za dodatnu moć u borbi protiv mirisa, uz deterdžent u bubanj perilice možete dodati i pola šalice sode bikarbone. Ona je prirodni dezodorizator koji neutralizira kiseline odgovorne za neugodne mirise. Pravilnom njegom ne samo da ćete se riješiti neugodnih mirisa, već ćete i značajno produžiti vijek trajanja vaše omiljene sportske opreme.





*uz korištenje AI-ja