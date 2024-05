Pobjeda zadarskog benda Riva na Eurosongu 1989. godine dovela je natjecanje u Zagreb

Zadarska grupa Riva 6. svibnja 1989. pobijedila je na završnoj večeri Eurosonga u Lausannei u Švicarskoj, s pjesmom "Rock Me". Iako su te večeri nastupili posljednji, oduševili su publiku u dvorani, kao i onu pred ekranima, osvojivši 137 bodova. Nagradu im je uručila Celine Dion, koja je godinu dana ranije predstavljala Švicarsku u Irskoj.

POGLEDAJTE VIDEO: Emilija Kokić o tome kako je nastao hit "Rock Me"

Pokretanje videa... 01:35 Emilija Kokić o Rajku Dujmiću | Video: 24sata/pixsell

Tekst pobjedničke pjesme napisao je Stevo Cvikić a glazbu Rajko Dujmić.

storyeditor/2024-05-03/riva.png

Inače, Riva je put do Eurosonga počela na Jugoviziji u Novom Sadu i tad su pobijedili Massima, koji je pjevao pjesmu "Plavi anđeo", s jednim bodom razlike. Nakon dolaska odlično su se snalazili na probama i konferencijama za novinare, iako su bili pod stresom. Na putu do Švedske izgubila im se prtljaga, pa je trebalo pripremiti zamjenski outfit za pozornicu. Nasreću, dan prije nastupa koferi s kostimima koje je osmislila akademska slikarica i profesorica Snježana Vego ipak su stigli.

Kako su članovi benda, kao predstavnici Jugoslavije na Eurosongu, bili iz Hrvatske, Izbor za pjesmu Eurovizije 1990. održan je u Zagrebu, u dvorani "Lisinski".

Preminula autorica metode Montessori

Foto: Wikipedia

Na današnji dan 1952. godine preminula je Maria Montessori, inače prva žena liječnica u Italiji, koja je cijeli život djelovala kao pedagoginja i filozofkinja, a poznata je kao autorica pedagoške metode Montessori.

Na temelju vlastitih iskustava te radova francuskih liječnika, Jean Marca Gaspard Itarda i Edouarda Seguina, razvila je didaktičke materijale i metodiku poučavanja djece s posebnim potrebama te metodu poučavanja djece uz podjelu na tri dobne skupine koje odgovaraju različitim fazama razvoja: do 3 godine, od 3 do 6, od 6 do 9 te od 9 do 12 godina.

Za javnost otvoren Eiffelov toranj

Foto: YouTube/HNK Rijeka

Na Svjetskoj izložbi u Parizu 6. svibnja 1889. godine za javnost je otvoren Eiffelov toranj, koji je prvotno bio zamišljen kao svečani ulaz na izložbu kojom se obilježavala 100. godišnjica Francuske revolucije. Na početku je Eiffel imao dozvolu prema kojoj je smio stajati 20 godina, ali je postao popularan, pa su dopustili da ostane.

OVDJE pogledajte ostale vremeplove.