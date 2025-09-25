Počela sezona prehlada i viroza, a već ima i prvih slučajeva gripe - evo kako ojačati imunitet

S povratkom djece u školske klupe krenula je sezona respiratornih virusa, crijevnih viroza, korone, a imali smo čak i potvrđene slučajeve gripe tip A, što nije neuobičajeno za ovo vrijeme, kaže dr. med. Ines Balint, liječnica obiteljske medicine. Dodaje kako je riječ o virusnim bolestima koje je teško prevenirati, jer se lako šire kapljičnim putem, no rizik od obolijevanja možemo smanjiti češćim pranjem ruku i provjetravanjem prostorija u kojima boravimo dulje vrijeme.

- Radi jačanja imuniteta preporučuje se konzumacija sezonskih namirnica, posebno voća i povrća koje sada dozrijeva, jer obiluje vitaminima i mineralima koji su potrebni za snaženje organizma– dodaje liječnica. Preporučuje se uvesti u svakodnevnu praksu konzumaciju meda, a pomoći si možete i kapima ehinaceje koje će također doprinijeti jačanju otpornosti tijela na viruse.

Tijekom prehlade, viroze ili gripe treba mirovati nekoliko dana, barem dok se ne povuku glavni simptomi

U vrijeme povećanog rizika od prehlada, gripe i viroza trebali bismo staviti naglasak na namirnice i pripravke bogate antioksidansima - to su vitamin A, C i E te mineral cink - jer imaju značajnu ulogu u jačanju imuniteta. Dobar izvor vitamina C su citrusi, ali i crvena paprika, brokula, špinat, rajčica, krumpir, kiseli kupus i kivi. Jaja, orasi, lješnjaci, bademi, zeleno povrće, jetrica, pšenične klice, biljna ulja i sjemenke pridonijet će tome da osiguramo organizmu dovoljne količine vitamina E, kaže dipl. ing. agronomije i fitoaromaterapeutkinja Maja Žalac.

Dodaje da neke od tih namirnica sadrže i beta-karoten, koji se u organizmu pretvara u vitamin A, važan za regeneraciju sluznica gornjih dišnih puteva, odnosno brži oporavak od prehlade. Potrebnu dozu selena nadoknadit ćete konzumacijom brazilskih oraščića, integralnih žitarica i morskih plodova, te luka i češnjaka, dok je zbog nadoknade cinka u prehranu povremeno dobro uvrstiti crveno meso, školjke te sjemenke, posebno bućine.

Ukoliko se, pak, jave simptomi – kihanje, šmrcanje, probavne smetnje, glavobolja, odnosno opća slabost, uz povišenu temperaturu – izbjegavajte kontakt s kroničnim bolesnicima kod kojih bi takva infekcija mogla izazvati pogoršanje osnovne bolesti ili komplikacije. Ako su simptomi ozbiljniji, s povišenom temperaturom, dobro je posavjetovati se s liječnikom o dozi lijekova za snižavanje temperature, te piti veće količine tekućine i mirovati barem dok se većina simptoma ne povuče, ističe dr. med. Ines Balint.

Topla povrtna ili pileća juha doprinijet će nadoknadi elektrolita i ugrijati vas

U slučaju crijevnih viroza obavezno prilagodite prehranu dok traju probavni problemi, odnosno prve dane držite se dvopeka i čaja koji smiruje želudac, poput kamilice ili komorača (koji smanjuju grčeve) ili đumbira (koji će zaustaviti mučninu i povraćanje). Vrlo su korisne i tople juhe od povrća ili piletine, jer doprinose nadoknadi izgubljenih elektrolita, a po potrebi nadoknađujte ih posebnim otopinama iz ljekarne.