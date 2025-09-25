Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
Jačajte otpornost organizma

Počela sezona prehlada i viroza, a već ima i prvih slučajeva gripe - evo kako ojačati imunitet

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 2 min
Počela sezona prehlada i viroza, a već ima i prvih slučajeva gripe - evo kako ojačati imunitet
Foto: profimedia

Početak jeseni i pad temperatura pravi je trenutak za jačanje imuniteta konzumacijom sezonskih namirnica, posebno voća i povrća, kaže dr. med. Ines Balint

S povratkom djece u školske klupe krenula je sezona respiratornih virusa, crijevnih viroza, korone, a imali smo čak i potvrđene slučajeve gripe tip A, što nije neuobičajeno za ovo vrijeme, kaže dr. med. Ines Balint, liječnica obiteljske medicine. Dodaje kako je riječ o virusnim bolestima koje je teško prevenirati, jer se lako šire kapljičnim putem, no rizik od obolijevanja možemo smanjiti češćim pranjem ruku i provjetravanjem prostorija u kojima boravimo dulje vrijeme.

POGLEDAJTE VIDEO: Starijim osobama i kroničnim bolesnicima koji imaju oslabljen imunitet preporučuje se cijepljenje protiv gripe

Pokretanje videa...

Zagreb: Konferencija o cijepljenju protiv gripe - Ključ za zaštitu rizičnih skupina i zdravlje zajednice 03:02
Zagreb: Konferencija o cijepljenju protiv gripe - Ključ za zaštitu rizičnih skupina i zdravlje zajednice | Video: 24sata/Slavka Midžor/Pixsell

- Radi jačanja imuniteta preporučuje se konzumacija sezonskih namirnica, posebno voća i povrća koje sada dozrijeva, jer obiluje vitaminima i mineralima koji su potrebni za snaženje organizma– dodaje liječnica. Preporučuje se uvesti u svakodnevnu praksu konzumaciju meda, a pomoći si možete i kapima ehinaceje koje će također doprinijeti jačanju otpornosti tijela na viruse.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Tijekom prehlade, viroze ili gripe treba mirovati nekoliko dana, barem dok se ne povuku glavni simptomi

U vrijeme povećanog rizika od prehlada, gripe i viroza trebali bismo staviti naglasak na namirnice i pripravke bogate antioksidansima - to su vitamin A, C i E te mineral cink - jer imaju značajnu ulogu u jačanju imuniteta. Dobar izvor vitamina C su citrusi, ali i crvena paprika, brokula, špinat, rajčica, krumpir, kiseli kupus i kivi. Jaja, orasi, lješnjaci, bademi, zeleno povrće, jetrica, pšenične klice, biljna ulja i sjemenke pridonijet će tome da osiguramo organizmu dovoljne količine vitamina E, kaže dipl. ing. agronomije i fitoaromaterapeutkinja Maja Žalac.

RECEPT DANA Preukusna piletina s češnjakom
Preukusna piletina s češnjakom

Dodaje da neke od tih namirnica sadrže i beta-karoten, koji se u organizmu pretvara u vitamin A, važan za regeneraciju sluznica gornjih dišnih puteva, odnosno brži oporavak od prehlade. Potrebnu dozu selena nadoknadit ćete konzumacijom brazilskih oraščića, integralnih žitarica i morskih plodova, te luka i češnjaka, dok je zbog nadoknade cinka u prehranu povremeno dobro uvrstiti crveno meso, školjke te sjemenke, posebno bućine.

Ukoliko se, pak, jave simptomi – kihanje, šmrcanje, probavne smetnje, glavobolja, odnosno opća slabost, uz povišenu temperaturu – izbjegavajte kontakt s kroničnim bolesnicima kod kojih bi takva infekcija mogla izazvati pogoršanje osnovne bolesti ili komplikacije. Ako su simptomi ozbiljniji, s povišenom temperaturom, dobro je posavjetovati se s liječnikom o dozi lijekova za snižavanje temperature, te piti veće količine tekućine i mirovati barem dok se većina simptoma ne povuče, ističe dr. med. Ines Balint.

Foto: Dreamstime

Topla povrtna ili pileća juha doprinijet će nadoknadi elektrolita i ugrijati vas

U slučaju crijevnih viroza obavezno prilagodite prehranu dok traju probavni problemi, odnosno prve dane držite se dvopeka i čaja koji smiruje želudac, poput kamilice ili komorača (koji smanjuju grčeve) ili đumbira (koji će zaustaviti mučninu i povraćanje). Vrlo su korisne i tople juhe od povrća ili piletine, jer doprinose nadoknadi izgubljenih elektrolita, a po potrebi nadoknađujte ih posebnim otopinama iz ljekarne.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Čega se svaki horoskopski znak boji? Ribe samoće, Ovan bolesti
ASTRO STRAHOVI

Čega se svaki horoskopski znak boji? Ribe samoće, Ovan bolesti

Jedni su jako osjetljivi na odbijanje dok drugi strahuju od podsmjehivanja i poruge. Neki znakovi se boje prevare i emocija, gubitka ugleda... Ima i onih koji strahuju da će postati teret ljudima koje vole
Dnevni horoskop za četvrtak 25. rujna: Vaga je otvorena za nova iskustva, Bikovi - platite račune!
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za četvrtak 25. rujna: Vaga je otvorena za nova iskustva, Bikovi - platite račune!

Pročitajte dnevni horoskop za četvrtak 25. rujna i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Obrijao je svoju gustu bradu i šokirao suprugu: 'Pa ružan si'
TIKTOK VIDEO

Obrijao je svoju gustu bradu i šokirao suprugu: 'Pa ružan si'

Pat obrijao bradu nakon osam godina! Šokirao suprugu koja prijeti razvodom, kći isprepadana. Internet bruji: od Vikinga do zubara! Njegov novi izgled izazvao nevjerojatne reakcije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025