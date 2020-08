Pojedine stvari uvijek se isplati kupiti čak i ako se čine preskupe

Nema ništa važnije od samopoštovanja, no ipak često kupujemo stvari za djecu, supruge i pse zanemarujući sebe i svoje potrebe. No važno je ponekad se počastiti kako biste mogli uživati u životu

<p>Ako prestanete škrtariti na sebi i presložite prioritete, možete unijeti dašak radosti u svoj život, piše <a href="https://brightside.me/wonder-curiosities/10-things-worth-buying-even-if-they-seem-too-expensive-797565/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_smart_is_new_sexy&fbclid=IwAR1qCHHvlttkFvtt9nqLnb4Sq7w2J1BMLc_vEFWZev_TxA33tDQlQtdO-o">Brightside</a>.</p><h2>1. Ne škrtarite na hobijima</h2><p>Hobiji su odličan način da se izrazite, a daju nam nužni element zaigranosti čak i u odrasloj dobi. Usto, toliko je puno primjera kad je hobi prerastao u pravi, ozbiljan posao. Ako volite nešto raditi, to bi trebala biti jedna od stvari na koje vam nije žao potrošiti novac.</p><h2>2. Ne kupujte jeftinu četku za kosu</h2><p>Možete ići kod najskupljeg frizera, koristiti najbolje boje za kose i najkvalitetnije šampone, no to sve ništa ne vrijedi ako na kraju rabite jeftinu četku za kosu. Dobra četka mora biti nježna, jer u suprotnom će vam lomiti vlasi svaki put kad se budete češljali.</p><p>Ovisno o tipu kose, birajte materijal od kojeg je četka napravljena. Primjerice, ako imate kovrčavu kosu, trebate četku sa vlaknima različite duljine. Ako pak imate masnu kosu, treba vam drveni češalj. Usto, trebate više vrsta četki za različite situacije. Treba vam četka za masažu kako biste spriječili ispadanje kose, silikonska četka za bojanje kose i slično.</p><p>Stručnjaci tvrde da je pogubno četkati kosu odmah nakon pranja. Manje ćete je oštetiti ako prije četkanje pričekate da se osuši te koristite četku sa velikim prirodnim ili plastičnim vlaknima.</p><h2>3. Trošite na osnovnu garderobu</h2><p>Ni ne pomišljajte tražiti jeftinu robu kad kupujete majice, crne bluze, haljine ili dolčevite za svakodnevno nošenje. To je odjeća u kojoj ćete provesti većinu vremena, a pojedini predmeti će se u vašem ormaru zadržati godinama. Ti su odjevni predmeti dobra investicija jer su uvijek u modi. Stoga kupujte kvalitetnu odjeću izrađenu od kvalitetnih materijala.</p><h2>4. Ne škrtarite na odjeći "za po doma"</h2><p>Ljudi obično kod kuće nose odjeću koju još nisu spremni baciti, no ona više nije u stanju da je možete nositi i vani. Takva pohabana odjeća utječe na naše samopouzdanje, ali i na dojam koji o nama imaju ukućani s kojima živimo. Isto vrijedi i za donje rublje. Kad biramo skuplje rublje, to nije samo kako bismo se počastili nego i zato što brinemo o svojem tijelu.</p><p>To mišljenje dijele psiholozi. Kad nosite lijepu odjeću kod kuće, šaljete svom mozgu signal da zaslužujete najbolje u svakom trenutku, bez obzira nalazite li se na poslu, perete li suđe ili ste s prijateljem na kavi. Zato kad lijepu odjeću odjenemo kod kuće, to činimo radi sebe.</p><h2>5. Uvijek potrošite više na knjige</h2><p>Dobre knjige su mjesta na kojima pronalazimo odgovore na pitanja koja nas muče. Možemo pronaći inspiraciju u njima ili razvijati rječnik i obogaćivati ga novim riječima i izrazima. Usto, knjige nam pomažu da se opustimo. Mehanizmi koje koristimo kako bismo razumjeli radnju, isti su kao i u stvarnom životu.</p><p>Kad čitamo o liku koji drži neki predmet u ruci, dio našeg mozga odgovoran za držanje također postaje aktivan. Na taj način čitajući postajemo pametniji i učimo kako biti suosjećajni. Zato su ljudi koji čitaju fikciju među onima koji imaju najbolje komunikacijske vještine. Bolje od ostalih razumiju što drugi misle i kako se osjećaju.</p><h2>6. Ne štedite na uređenju doma</h2><p>Postoji razlog zbog kojeg poznata japanska stručnjakinja za interijere Marie Kondo smatra da život počinje tek kad ljudi svoj dom pretvore u mjesta ugodna za boravak. To ne znači imati kod kuće puno stvari, nego naučiti kako ih staviti na pravo mjesto kako bi usrećile vlasnika. Ispunite sobe stvarima koje vas vesele. Svijeće, svjetiljke i drugi dekorativni elementi trebaju biti u harmoniji s prostorom i vaš dom pretvoriti u ugodno mjesto.</p><h2>7. Birajte skuplju posteljinu</h2><p>Nije samo izgled razlog zbog kojeg ne treba škrtariti na posteljini. Primjerice, imate dobar madrac i jastuk, no posteljina je ta koja zapravo dodiruje vašu kožu. Materijali sa rijetkim tkanjem mogu stvoriti iritaciju kože i svrbež, dok loši materijali čak mogu potaknuti alergijske reakcije. Ovisno o vrti materijala, moguća je i pojava parazita.</p><p>Nešto što daje osjećaj mekoće, lagano je i prozračno, istovremeno ne može biti jeftino. I nemoguće je imati samo jedan set, jer posteljinu valja mijenjati svakog tjedna.</p><h2>8. Ne jeftinim satovima</h2><p>Sat pokazuju ukus njegovog vlasnika. Klasični satovi su vrlo popularni iako postoji niz modernih fitness varijanti. Dobar sat možete koristiti desetljećima i nikad ne izlazi iz mode. Također, ako nosite nešto što volite i što vam se sviđa, to će unijeti malo radosti koja nam svima toliko treba.</p><h2>9. Za zube samo najbolje</h2><p>Vaši zubi su pokazatelj vaše financijske situacije. Cijene određenih stomatoloških tretmana zaista su ponekad sulude, no jednostavno ih ne možete zanemariti. Visoke cijene usluga stomatologa pokazuju da je riječ o profesionalcima koji su dobri u svom poslu i imaju svu nužnu opremu.</p><p>Lijepi zubi pomoći će vam u osjećaju samopouzdanja. Svakih šest mjeseci zakažite pregled kod stomatologa kako ne biste morali dlanom prekrivati usta dok se smijete. Problemi poput neugodnog dana, karijesa i drugih tegoba mogu narušiti vaša nastojanja da lijepo izgledate. Neke žene misle da je odjeća ipak važnija, no to nije točno. Lijep osmijeh je neprocjenjiv dio stila.</p><h2>10. Počastite se dobrim odmorom</h2><p>Svatko treba kvalitetan odmor jer je to najbolji način da se rasteretimo od dnevnih briga i oporavimo rezerve energije. No kako bi odmor bio zaista učinkovit, moramo ga provesti onako kako želimo. Ne kupujte putovanje u antički grad ako ga nemate namjeru istraživati.</p><p>Ne idite u Pariz ako samo želite par dana boraviti u prirodi izvan grada. Ne lažite sami sebi i ne gledajte fotografije na Instagramu. Priuštite si odmor kakav želite, čak i ako drugi misle da to nije baš najbolji način za provesti godišnji.</p><h2>11. Male stvari puno znače</h2><p>Loše raspoloženje žene skupo košta, pa se pobrinite za njega na vrijeme i počastite se svako toliko spontanim kupnjama i novim doživljajima. Otiđite u kino, poslušajte koncert grupe koju volite ili otiđite na odmor kad to želite. Psiholozi smatraju da ukoliko svakodnevno doživljavate mala ograničenja, uništavate svoju osobnost i postajete žrtve.</p>