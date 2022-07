Pokazao kako je izgledao prije i poslije presađivanja jetre: 'Kad je telefon zazvonio, to je bilo to'

Gareth Weeks podijelio je fotografije kako bi pokazao nevjerojatan utjecaj doniranja organa. Tata koji je bio podvrgnut transplantaciji jetre zaprepastio je svojim fotografijama prije i poslije snimljenim u razmaku od samo šest tjedana.

Ovom 37-godišnjaku je prije šest godina dijagnosticirana neizlječiva kronična bolest jetre, a prošle su godine liječnici rekli da mu hitno treba nova jetra.

Nakon sedam mjeseci napetog iščekivanja poziva - s bolničkom torbom koja je čekala na vratima njegovog doma - konačno je dobio vijest da je pronađena jetra koja podudara.

Do tog trenutka njegova je koža je nevjerojatno požutjela, zbog žutice, jer njegova jetra nije mogla pravilno filtrirati krv - kao što se vidi na šokantnoj fotografiji snimljenoj samo pet dana prije transplantacije.

Međutim, fotografija snimljena na potpuno istom mjestu samo šest tjedana kasnije - zajedno s njegovom nasmijanom šestogodišnjom kćeri Zarom pokazuje koliko je daleko stigao u tako kratkom vremenu.

Gareth iz Dunfermlinea podijeli je svoju priču o primarnom sklerozirajućem kolangitisu (PSC) i transplantaciji organa kako bi educirao i inspirirao druge.

- Nadam se da će mi sad stvari krenuti na bolje - ali to ne bi bio slučaj bez nevjerojatnog tima medicinskih stručnjaka i svih uključenih koji su mi pomogli na tom putu - napisao je.

- Da nisam imao donora organa koji mi je dao tako nevjerojatan dar iskreno ne znam gdje bih danas bio i kako bi moj život izgledao - dodao je.

Gareth se 2016. godine počeo osjećati loše, ali je to pripisao tome što je bio umoran tata male bebe.

- Čak i kad sam se dobro naspavao bi se osjećao iscrpljeno - rekao je.

Imao je žuticu, grčeve u želucu i bolove u donjem dijelu leđa, a liječnici su rekli da mu je rad jetre 'malo poremećen'. Ultrazvuk žučnog mjehura otkrio je kamenčiće koje je trebalo ukloniti.

Međutim, daljnji testovi otkrili su da ima primarni sklerozirajući kolangitis (PSC) - kroničnu bolest jetre kod koje žučni kanali postaju upaljeni, stvaraju se ožiljci i na kraju se začepe. Kada se to dogodi, žuč se nakuplja u jetri i uzrokuje daljnje oštećenje jetre.

- Nisam imao pojma što je to - rekao je.

- Kirurg mi je rekao da ne guglam bolest, ali, kao i svako drugi, ja sam to napravio – i sjećam se kako sam naletio na članak u kojem je pisalo da je to bolest koja čovjeka izlaže velikom riziku od dobivanja raka, da je očekivani životni vijek oboljelih od 10 do 12 godina i izlječivosti samo transplantacijom jetre - ispričao je.

- Konzultant mi je rekao da razmišljam o pozitivnim stranama jer su bili 99 posto sigurni da nemam rak jetre - dodao je.

- Ali u tom trenutku nisam mogao razmišljati o ničem pozitivnom – imao sam 32 godine, ženu i malu bebu o kojima sam se trebao brinuti i odličan posao u kojem sam uživao - kaže i dodaje da se 'tijekom sljedećih nekoliko mjeseci pokušavao pomiriti s kroničnom bolešću', ali da mu je to bilo čudno jer se fizički, osim umora, dobro osjećao.'

Njegovo zdravlje se tijekom sljedećih nekoliko godina mijenjalo. Žučni kanal mu se zatvorio i morali su mu ugraditi stent te je izgubio 7 kilograma i kasnije dobio sepsu.

Hrabri Gareth, koji je prikupio tisuće funti za dobrotvornu PSC podršku, rekao je: 'Pokušao sam ne dopustiti da ono što mi se događalo utječe na moje razmišljanje.'

- Jednostavno nisam razmišljao ni o čemu i mogao sam jednostavno blokirati stvari, ali cijelo iskustvo bilo je puno teže za moju ženu i kćer. One su bili moja motivacija - rekao je.

Garethu, koji se pridružio kliničkom ispitivanju potencijalnog lijeka, postalo je jako loše 2021. godine i konačno je u travnju upućen na procjenu za transplantaciju jetre.

U rujnu je stavljen na popis za transplantaciju, spakirao je torbu koja je ostavio na ulaznim vratima, a 'poziv' je dobio 16. svibnja u 5.59 ujutro.

- Rekli su mi da nikad ne smijem ugasiti tonove na mobitelu. Znao sam čim su me pozvali i rekli da imaju jetru za mene, da moram otići u bolnicu u roku od sat vremena - ispričao je.

- Sjećam se da sam pogledao svoju ženu kad se to dogodilo, razmijenio pogled koji je rekao 'to je to'. Kada je kirurg dao zeleno svjetlo, sljedeće čega se sjećam bilo je buđenje u bolničkom krevetu u 8.30 ujutro sljedeći dan s cijevi za disanje u grlu - ispričao je Gareth za Daily Star.

Nakon dva tjedna je otpušten s bolničkog liječenja, a o svom donoru ne zna ništa. Prvi put u gotovo šest godina, Garethova krvna slika se poboljšava i svi testovi njegove jetrene funkcije su unutar normalnog raspona - a njegova koža više nije žuta.

Obitelj je rekreirala njegovu sliku 'prije' transplantacije kako bi proslavila njegov oporavak.

- Još je dug put pred nama do povratka u normalu i iako izgledam mnogo bolje, još uvijek mi je neugodno i nemam puno snage - izjavio je Gareth, koji dnevno uzima 16 tableta.

