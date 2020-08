Testirajte kvasac prije nego zamijesite tijesto

Prije nego umijesite tijesto, pomiješajte kvasac s malo šećera i vode i nakon 5 do 10 minuta provjerite je li se počeo dizati i stvaraju li se mjehurići koji će tijestu dati potrebnu prhkost

<p>Testiranje kvasca ključno je za to da biste ispekli savršen kruh kod kuće i s time biste zapravo trebali započeti pripremu tijesta baš svaki put. Kvasac je mikroorganizam koji se aktivira u kontaktu s tekućinom i hrani šećerima, te stvara mjehuriće zraka koji čine da tijesto naraste i kruh dobije prozračnu strukturu. Zato ga treba testirati, da biste se uvjerili da je 'živ' i spreman ponašati se onako kako je planirano u receptu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Anita Šumer o pripremi kruha s kvascem kojega ste sami uzgojili</p><p>Kvasac koji je aktivan i spreman za upotrebu učinit će da uživate u svakom zalogaju kruha, dok onaj neaktivni može pokvariti i najbolji recept.</p><p>Najlakši način za ispitivanje kvasca je dodavanje kvasca u pola šalice tople vode, sa žličicom šećera, uz miješanje.Tekućina će aktivirati kvasac, a šećer ga 'nahraniti'. Ako ne želite koristiti šećer, malo meda ili agavin sirup mogu biti dobra zamjena. Znat ćete da he kvasac dobar za korištenje već nakon što odstoji pet do deset minuta. </p><p>Savjet više: Kod miješanja kvasca s vodom, koristite vodu koja nije toplija od 46 stupnjeva Celzijusa, jer veća toplina može 'ubiti' kvasac koji više neće biti upotrebljiv. </p><p>.Također, kvasac koji se pravilno skladišti trajat će duže. Držite ga na hladnom, suhom i tamnom mjestu te najbolje iskoristite do datuma navedenog na pakiranju, iako i onaj kojemu je istekao datum možete testirati prije upotrebe.</p><p>No, kvascu kojem je istekao rok obično treba malo više vremena da 'proradi' u testiranju i vjerojatno će trebati više vremena za podizanje tijesta, pa ga koristite samo kod pripreme kruha bez jaja ili puno šećera. Ako kvasac kojemu je istekao rok trajanja ne stvara puno mjehurića i nije nabubrio, bolje je preskočiti pripremu kruha s njim, prenosi <a href="https://www.rd.com/article/why-testing-yeast-is-so-important-for-good-bread-baking/">Reader's Digest.</a> </p>