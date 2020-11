Pomoć depresivnom čovjeku: Budite uz njega u dobru i u zlu

Kada je netko koga volimo depresivan, on više nije isti, ne radi stvari koje voli i ne provodi vrijeme sa voljenima. Zbog toga tu osobu želimo vratiti na pravi put, pomoći joj da ponovno bude ono što zaista i je

<p>Pronalaženje pravih riječi može biti zastrašujuće, ali podrška voljenoj osobi u nevolji nevjerojatno je moćan lijek. Čak i prije krize s koronavirusom, depresija je bila jedan od najčešćih poremećaja mentalnog zdravlja na svijetu. A trenutno je sve više depresije u svijetu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Nedavno istraživanje pokazalo je da su se u SAD-u simptomi depresije utrostručili, osobito u jeku pandemije.</p><p>Prema Nacionalnom institutu za mentalno zdravlje (NIMH), depresija, koja se naziva još i klinička depresija, poremećaj je raspoloženja koji uzrokuje uznemirujuće simptome koji utječu na to kako se osjećate, razmišljate i bavite se svakodnevnim aktivnostima poput spavanja i prehrane. </p><p>U svakom slučaju, samo zato što je depresija sve češća pojava, ne znači da je o njoj lakše razgovarati (zahvaljujući stigmi, kulturnim tabuima i nedostatku obrazovanja). </p><p>Znati što reći nekome tko je depresivan, bio to član obitelji ili prijatelj, može biti zastrašujuće. Pa, kako možete podržati svoje najmilije u nevolji? Koje su ispravne i pogrešne stvari za reći nekome tko ima depresiju? </p><h2>Provjeravajte ih redovito</h2><p>Samoća je jedna od najčešćih iskustava onih koji su depresivni. To se često doživljava kao osjećaj izoliranosti i zanemarivanja. Većina depresivnih osoba razmišljaju na ovakav način: 'Nitko ne želi biti u mojoj blizini i ne krivim ih, zašto bi ih bilo briga?'.</p><p>Vi biste tada trebali pokazati ljudima koji su možda depresivni da vam je stalo. Jednostavno davanje do znanja voljenoj osobi da ste tu za njih i da ćete učiniti sve da im pružite potrebnu pomoć, pruža nadu i utjehu koja im je prijeko potrebna.</p><p>Ipak, imajte na umu da vam depresivne osobe možda i neće odmah veselo odgovoriti na to s: 'Ma hvala ti što si mi dao nadu', već se možete susresti i s obrambenim mehanizmom. Ako ih češće provjeravate i dolazite kod njih njima tako možete izmijeniti jednu od njihovih iskrivljenih misli (tj. Da nikoga nije briga za njih ili da nisu vrijedni ljubavi i podrške) što bi im, pak, moglo pomoći da pričaju o svojim osjećajima.</p><p>Pružanje podrške i strpljenje bit će zaista važno osobi koja je depresivna.</p><p>Štoviše, pričanjem o toj temi pomažete i u uklanjanju stigmatizacije mentalnog zdravlja. Što više možemo govoriti o depresiji na isti način kao što govorimo o drugim brigama u životu ljudi do kojih nam je stalo (tj. obitelj, posao, škola), to je manje stigmatizirano i manje će ljudi osjećati osjećaj srama ili krivnju zbog toga.</p><p>Ne brinite se previše oko postavljanja pravih pitanja. Ono što ljudi stvarno žele znati je da nisu sami i da je nekoga briga.</p><h2>Nije samo ono što kažete, već i kako to kažete</h2><p>Pokušajte se staviti u poziciju osobe koja je depresivna. Pristupite joj s podrškom, otvorenog srca i pokažite suosjećanje. Neka se ta osoba osjeća cijenjeno i voljeno.</p><p>Vodite razgovore s tom osobom o temama koje su potrebne toj osobi, pokušajte im razjasniti neke stvari. Sve s umirujućim tonom jer nekad ćete se morati puno potruditi kako biste neke stvari objasnili, ali sve to, vrijedno je truda.</p><p>Ako ih ne možete vidjeti osobno, preporučuju se video pozivi ili SMS. </p><h2>Što reći nekome tko je depresivan?</h2><p><strong>Pokažite brigu i zabrinutost</strong></p><p>Pokušajte reći: 'Htio sam navratiti jer sam zabrinut. Djeluješ mi depresivno ili tužno, zaokupljeno, itd. Mogu li ti pomoći?.' Važno je da budete izravni, da pokažete toj osobi da vam je stalo.</p><p><strong>Ponudite razgovor ili provedite vrijeme zajedno</strong></p><p>Važno je osigurati da ta osoba zna da se ti vi uvijek tu za njih, ako im treba razgovor ili druženje.</p><p>Također ih možete pokušati malo izvući iz kuće. Predložite odlazak u zajedničku šetnju. Depresija često oduzima ljudima želju da se bave aktivnostima koje su im u prošlosti bile korisne.</p><p><strong>Budite njihov 'obožavatelj'</strong></p><p>Sad je vaše vrijeme da im pokažete zašto su tako cijenjeni i voljeni - bez pretjerivanja. Ako ne možete pronaći prave riječi za reći sjetite se da ponekad djela govore više od riječi. Napravite im večeru, donesite im cvijeće, kupite nešto što će ih razveseliti, pogledajte zajedno neki film i slično. Pokažite im da ste tu.</p><p><strong>Jednostavno pitajte kako se osjećaju</strong></p><p>Da, odgovor bi mogao biti 'loše', ali poticanje razgovora jednostavnim (i istinskim) pitanjem otvoriti će osobu i pomoći joj da izađe iz kruga 'pakla'. Dok on/ona priča vi slušajte. </p><p><strong>Ako ste zabrinuti za njihovu sigurnost, recite im</strong></p><p>Ponekad, jednostavno morate biti izravni. Ako ste zabrinuti zbog svog depresivnog prijatelja ili voljene osobe, samo pitajte. Pitajte jesu li razmišljali ili razmišljaju o tome da se ozlijede ili da se ubiju. Ne, to neće navesti nekoga da razmisli o samoubojstvu, ali to bi moglo navesti nekoga tko razmišlja o samoubojstvu da krene drugim putem.</p><p>Opet im naglasite da ste uvijek tu za njih i da im želite pomoći da se osjećaju bolje. </p><p>Zapamtite: Suicidnost je samo još jedan simptom depresije, premda, puno teži od recimo smanjenog osjećaja vlastite vrijednosti. I dok se većini ljudi čini neobična misao ili čak neželjena misao, ponekad se depresija može toliko pogoršati da jednostavno ne vidimo život vrijedan življenja.</p><h2>Ove stvari nemojte govoriti nekome tko je depresivan</h2><p><strong>Ne skačite u rješavanje problema</strong></p><p>Ako depresivna osoba želi razgovarati o onome što joj je na pameti, onda je poslušajte. Ne nudite rješenja ako vas ta osoba ne zatraži. Naravno, u redu je reći nešto poput 'Hoće li ti smetati ako ti predložim nešto?'.</p><p>Budite prisutni, slušajte što imaju za reći i budite koncentrirani. Ako vas osoba zatraži savjet onda ih savjetujte prije toga nemojte.</p><p><strong>Ne krivite ih zbog svega</strong></p><p>Krivnja nikada nije odgovor. Pokušajte ukloniti problem s osobe, raspravljajući o depresiji u smislu da depresija ne određuje tu osobu, ne određuje tko je ona.</p><p>Nikad ne biste smjeli nenamjerno sugerirati da je njihova depresija kriva za to što su oni ili im reći da su oni krivi jer su depresivni.</p><p><strong>Nikad nemojte reći 'Ne smiješ se tako osjećati'</strong></p><p>Ako želite savjetovati stvari koje vaš prijatelj / voljena osoba namjerno odabere, dajte im modni savjet, nutricionističko otkriće i slično, ali nemojte im reći da ne smiju biti depresivni.</p><p>Ako vam je posebno teško biti empatičan, odvojite vrijeme i pročitajte o depresiji na internetu prije nego dođete i kažete depresivnoj osobi 'nemoj se tako osjećati, nemoj biti depresivan', piše <a href="https://www.shape.com/lifestyle/mind-and-body/what-to-say-to-someone-who-is-depressed" target="_blank">Shape.</a></p>