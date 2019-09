Pomoć kod erekcije: Izumili Raketu, uređaj za "masiranje"

Stephanie Wolff izumila je 'Raketu' uređaj koji navodno može riješiti problem erektilne disfunkcije.

Stručnjakinja za borbu protiv starenja iz Los Angelesa, i njen suprugu Dustin, napravili su aparat koji svaki muškarac može koristiti doma, bez pilula i odlazaka liječniku. Vlasnici su Centra za borbu protiv starenja, gdje Stephanie velik dio dana provodi koristeći svojevrsni blagi šok-tretman na penisima muškaraca kako bi im omogućila bolju funkciju.

No problem je to što je cijena tretmana za većinu muškaraca koji između 20.000 i 67.000 dolara.

Drugi problem je Stephanie.

- Muškarci su uplašeni, i srame se jer sam to ja, ženska osoba - rekla je Stephanie.

Tako su zajedno s inženjerom Stephanie i Dustin osmislili 'The Rocket', kućnu inačicu soničnog tretmana za penis.

Njegov patent je u tijeku, predbilježbe za njega već postoje, a par kaže da su poduzeli sve mjere predostrožnosti kako bi pacijenti bili sigurni.

Urolozi procjenjuju da se oko 10 posto muškaraca po desetljeću bori s blagom do umjerenom erektilnom disfunkcijom. Drugim riječima, oko 30 posto muškaraca u 30-ima ponekad se bori s postizanjem ili zadržavanjem erekcije, 40 posto muškaraca u 40-ima, 50 posto muškaraca u 50-ima i tako dalje.

Ovakva pojava koliko je komplicirana toliko je i uobičajena. Psihološke je prirode, dolazi ili se pogoršava u doba stresa, depresije ili anksioznosti. Na njenu pojavu utječe i stil života, a pijenje, pušenje, upotreba droga i umor isto doprinose.

Bolesti u bilo kojem fiziološkom sustavu mogu utjecati ili uzrokovati impotenciju: od dijabetesa do neuroloških problema, srčanih bolesti do pretilosti, problema sa štitnjačom, hormonima do zakrivljenosti penisa (ili Peyroniejeve bolesti).

Odjel za urologiju Sveučilišta u Washingtonu na vrh popisa psiholoških uzroka navodi 'lošu komunikaciju s partnerom'.

Erekcija nastaje kada krv kola prema penisu gdje ostaje "zarobljena" i stvara pritisak koji proširuje penis. Ako se to ne dogodi, to onda nije erekcija.

Jedna stvar koja sprečava protok krvi kroz žile je plak, nakupina od masti, kolesterola i kalcija koja se može nakupiti i stvrdnuti u arterijama, ograničavajući protok krvi.

Ova pojava je česta, pogađa oko polovicu populacije do 40. godine, a češća je i intenzivnija među muškarcima.

Dustin, Stephanienin suprug, koji ima iskustva 15 godina u marketingu, ali nema određeno medicinsko iskustvo, predložio je ideju tretmana zvučnim valovima za muškarce sa slabom erekcijom.

Dakle, ovaj uređaj, odnosno tjelesna šok-valna terapija niskog intenziteta razbija plak i potiče rast novih krvnih žila putem mikroskopskog oštećenja tkiva.

To oštećenje učinkovito "govori" tijelu da ranu treba zacijeliti, bezbolno u penisu. Stephanie i njezine kolege ovaj uređaju koriste i za poticanje izlječenja i na drugim dijelovima tijela, ali erektilna disfunkcija je stanje za koje se najčešće koristi.

Izumitelji su ispričali da kada se ovaj uređaj koristi uglavnom se osjeća pulsiranje kroz tkivo, te da proizvodi zvukove, odnosno - nije tih uređaj.

Nekim muškarcima treba neka vrsta kreme da uređaj lakše klizi, drugima ne. Ali odmah nakon tretmana nema boli ili bilo kakvih nuspojava, tvrde Dustin i Stephanie.

Zapravo, neki muškarci koji su koristili Rocket su rekli Stephanie da idu odmah kući iskoristiti učinke tretmana s partnericama.

Rocket stvara vibracije istog intenziteta kao i medicinski uređaj u njihovoj ordinaciji, ali ovaj je ipak nešto jeftiniji i košta oko 5000 kuna.

Također su ugradili mehanizam za zaustavljanje koji muškarce sprečava da ga koriste predugo ili čak previše puta mjesečno.

Raketa je još uvijek u fazi dizajna, ali Stephanie kaže da je u svom uredu radila još neke male 'kliničke popravke'. Isto tako, Dustin je bio voljan biti 'pokusni kunić' jer kaže kako je koristio ovaj uređaj i da mu nije u planu staviti na tržište nešto što nije isprobao, piše Daily Mail.