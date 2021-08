Prema posljednjim istraživanjima, ljudima srednjih godina zaista je teže izgubiti naslage oko trbuha, i muškarcima i ženama.

Čak i oni koji su u mladosti bili mršavi, u srednjim godinama mogu se drastično proširiti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Dr. Neerav Padliya, stručnjak za mršavljenje tvrdi da je i tada kilažom lakše upravljati nego što mislimo. Samo treba shvatiti što vodi debljanju i prilagoditi se tome.

Hormoni sve diktiraju

Dolaskom u tridesete godine života, razina hormona u tijelu pada. To je razlog zašto i metabolizam počinje sporije raditi, a što on sporije radi, ljudi se više debljaju. Naime, tada se sagorijeva manje energije i pohranjuje više masnoća u tijelu.

Istraživači su otkrili da to kod prosječnog muškarca i žene uzrokuje dodatnih 450 do 900 grama svake godine, i to u dobi od 35. do 55. godine života.

Situacija kod muškaraca

Visoka razina testosterona odgovorna je za održavanje vitkog i mišićavog izgleda kada su mlađi. To se događa zato što taj muški hormon veže masno tkivo i izbacuje ga iz tijela te se ne gomila oko struka.

Također, pomaže pri izgrađivanju mišića, ubrzava metabolizam i smanjuje rizik od pojave dijabetesa jer održava osjetljivost na inzulin.

- Ali, nakon 30. godine razina testosterona se prirodno počinje smanjivati za otprilike jedan posto godišnje - objašnjava dr. Padliya.

To pak potiče tijelo da pohranjuje masti, posebno na području trbuha, što nije samo estetski problem već i zdravstveni jer povećava rizik od bolesti srca i dijabetesa.

Situacija kod žena

Žensko tijelu ima nježnu ravnotežu progesterona i estrogena tijekom plodnog razdoblja života. Poznato je da viša razina estrogena povećava nastanak masnog tkiva. Kod mlađih žena razina oba hormona je podjednaka. Ali, od 35. godine života razine oba hormona se smanjuju, što u konačnici vodi do menopauze.

- Međutim, razina progesterona se smanjuje brže što uzrokuje formiranje masnih naslaga oko struka - dodaje ovaj stručnjak.

Što se još događa kod oba spola?

Pad razine hormona dovodi do smanjenja mišićne mase i kod muškaraca i kod žena. A, kako je mišićno tkivo jedan od glavnih potrošača glukoze u tijelu, dolazi do težeg gubitka suvišnih kalorija što vodi gomilanju naslaga na trbuhu.

Kod smanjivanja mišićne mase tijelo ne obrađuje ugljikohidrate učinkovito pa treba paziti da se ne jede previše.

Ne preskačite obroke

Ljudi koji preskaču obroke često imaju dojam da ne jedu puno i nije im jasno kako i zašto nikako ne mogu smršaviti. Preskakanjem obroka organizmu šaljemo poruku da je vrijeme gladi te ono počne skladištiti energiju u obliku masnog tkiva, umjesto da je troši. Zato je važno jesti redovito, pet uravnoteženih obroka obroka dnevno. Raspoređujući hranu na taj način potičete metabolizam i bolju potrošnju energije.

Koristite začine i dobro se naspavajte

Hranu možete začiniti i cimetom i kurkumom. Cimet je bogat polifenolima, koji izazivaju efekt sličan inzulinu i tako pomaže regulirati i razinu šećera, odnosno poboljšava metabolizam glukoze. Možete njime začiniti i običnu voćnu salatu ili ga dodati u kavu, kako biste dobili mirisni napitak. Sličan učinak pripisuje se i kurkuminu, za koji se pokazalo da regulira apetit.

Jedno važno pravilo za održavanje vitke linije glasi - dobro se naspavajte. Nije šala: Mnoga istraživanja dokazala su da ljudi koji ne spavaju dovoljno češće se bore s viškom kilograma, brže ih nakupljaju i teže mršave. Naime, utvrđeno je da je ad se ljudi koji spavaju manje od sedam sati tijekom noći češće 'tješe' visokokaloričnom hranom, najčešće kada su iscrpljeni i osjećaju snažan pad energije.

Češće se krećite

Svakako biste trebali tri puta tjedno ubaciti 20 minuta intenzivnog tjelesnog gibanja. I dok prilagodba jelovnika čini 70 posto posla do mršavljenja, nema rezultata bez vježbanja. Uz redovnih pola sata hodanja dnevno, dovoljno je ubaciti dva do tri 20-minutna treninga jačeg intenziteta tjedno. To mogu biti žustro hodanje, trčanje, bicikliranje, plivanje ili vježbe snage u intervalima. Intervalni trening podrazumijeva, primjerice dvije minute brzog trčanja, pa minutu laganog jogginga ili hoda ili 10 trbušnjaka, nakon kojih ćete se odmoriti, uz ponavljanje četiri do sedam puta.

TOP savjeti za poticanje metabolizma:

1. JUHA I SALATA KORISNA SU POMOĆ JER ĆE NAPUNITI ŽELUDAC

Kako biste pojeli manje, prije ručka ili večere pojedite tanjur juhe, a uz svaki od ta dva obroka pripremite i veliku zdjelu salate. Juha i salata zapunit će želudac, pa ćete trebati manje druge hrane.

2. NAPUNITE MANJI TANJUR I TO SAMO JEDNOM

Smanjite obroke. To ćete najlakše postići ako si obrok servirate na manjem tanjuru. Lonce ili tave ne stavljajte na stol, već izvadite hranu na tanjur, a ostalo pospremite.

3. PIJU SE KAVA I ZELENI ČAJ

Aktivna tvar u kavi, Guarani i zelenom čaju potiče rad srca i metabolizam. Kavopije imaju čak 18 posto brži metabolizam.

4. ZA DORUČAK POJEDITE KOLAČ

Ako ne možete bez deserta, pojedite kolač za doručak, pa ćete tijekom dana potrošiti tu energiju.

5. ANANAS KAO MEĐUOBROK

Ananas je koristan i kao međuobrok, jer sadrži spoj bromelain, koji pomaže stanicama gušterače da razgrade hranjive tvari.

6. POPIJTE ČAŠU VODE PRIJE OBROKA

Ponekad osjećaj žeđi zamijenimo za glad, pa 15-ak minuta prije obroka popijte čašu vode. Ubrzat ćete i probavu.

7. DAJTE PREDNOST ORGANSKOJ PREHRANI

Ljudi koji jedu namirnice tretirane pesticidima imaju sporiji metabolizam i češće se bore s viškom kilograma.

8. IZAĐITE VAN - SUNCE ĆE POTAKNUTI MRŠAVLJENJE

Ljudi koji provode više vremena na suncu rjeđe imaju višak kila. Sunce potiče stvaranje vitamina D koji ubrzava metabolizam.

9. ZAČINITE JELA ĐUMBIROM

U korijenu đumbira nalaze se tvari koje pomažu probavi te brže sagorijevanje masnoće, baš kao i čili papričice.