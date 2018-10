Pomozite srcu: Nar i orasi ga čuvaju, glog i valerijana jačaju

Mnogi tvrdokorni korovi sad su se sasušili pa ih je jednostavno izvući rukom. Među njima su i mnoge korisne biljke, poput cikorije - karakteristični plavi cvjetovi davno su se osušili pa možemo izvaditi cijelu biljku. Njezin korijen možemo očistiti i posušiti za pripremu ljekovitih čajeva, ispržiti ga u pećnici i upotrijebiti kao zamjenu za kavu ili od njega pokušati uzgojiti zdrave salatne glavice.

Također možemo razmnožavati začinsko bilje povaljenicama. Jednostavno zakopamo dio biljke (majčine dušice, lavande...) u zemlju tako da vrh grančice viri van, a stabljika ostane u vlažnoj zemlji. Taj ogranak biljke do proljeća bi mogao pustiti novo korijenje pa ga možemo presaditi na drugo mjesto i tako razmnožiti biljku ili ostaviti da raste gdje jest kako bismo imali malo veći grm.

Možemo i krenuti sa sijanjem i sadnjom jesenjeg povrća, no s češnjakom je ipak bolje malo pričekati jer ova biljka zbog prijevremene sadnje postaje osjetljivija - zeleni listovi koji obilno narastu do zime tad bi se mogli smrznuti, zbog čega biljka postaje osjetljivija na bolesti. No bez zadrške možemo početi s prekopavanjem zemlje i pripremom gredica za sadnju povrća i voćaka.

Lončanicama je potrebno manje vode nego ljeti

Sad je vrijeme da pripremimo nove sadnice balkonskih biljaka i lončanica. One iz kolovoza koje su uhvatile korijenje presadimo u nove lončiće. Još je bolje da budu vani, zajedno s ostalim lončanicama. Ipak, postupno ih treba prestati gnojiti i smanjiti zalijevanje. Ako su noćne temperature niže od 10 stupnjeva, premjestite fuksije i ukrasne koprive u zatvoreni prostor.

Mahunarke ne čupajte nego odrežite do tla

Iako kasnije posijane mahunarke (primjerice, grah) još daju plodove, one ranije već su pri kraju svojeg godišnjeg ciklusa. No i dalje u vrtu obavljaju važnu funkciju - njihovo korijenje gnoji tlo jer kvržice na njemu vežu dušik iz zraka te ga čine dostupnim drugim biljkama. Stoga mahunarke nemojte čupati, nego ih vrtnim škarama odrežite do razine tla.

Ugodnije temperature omogućuju početak vrtlarskih radova sijanja i sadnje

Biljni pripravci stoljećima su bili jedini način reguliranja srčanih tegoba.

Narodna medicina počivala je na iskustvima dobivenim generacijama, no često nema dovoljno znanstvenih istraživanja o njezinu djelovanju. Naravno, to ne znači da je ona nedjelotvorna, nego da bi se prije primjene ovih ili bilo kojih drugih pripravaka trebalo konzultirati s liječnikom, kao i uvijek kad je u pitanju neka ozbiljnija ili kronična bolest.

Za pravilan rad srca važan je balans ostalih tjelesnih sustava. Pretilost, bolesti štitnjače, bubrega i dr. mogu remetiti rad srca. Utjecajem na te faktore možemo pripomoći radu srca. Također je važan dobar omjer minerala koji sudjeluju u staničnim procesima.

Ako se ustanovi poremećaj rada srčanog ritma uslijed anemije, možemo iskoristiti biljke za nadoknadu željeza. Postoji li nedostatak kalija, važnog za rad srca, možemo nadoknaditi biljkama bogatim kalijem.

Postoje i biljke koje sadrže spojeve koji su blokatori kalcija, npr. anđelika. Tad je potreban oprez ako osoba uzima lijekove koji su blokatori kalcija. Poseban oprez potreban je kod pacijenata na dugotrajnoj terapiji antikoagulansima. Tad treba izbjegavati biljke koje razrjeđuju krv (đumbir, kari, cimet, origano, kurkuma, paprena metvica, višnje, suho grožđe, borovnice, grejpfrut, naranče i mandarine) jer one pojačavaju sklonost krvarenju.

Tegobe krvožilnog sustava prilično su raznovrsne, od angine pektoris, ateroskleroze, proširenja i slabosti srca, različitih tahikardija, upala vena pa sve do tegoba s krvnim tlakom. Ovdje se posebno izdvaja sve raširenija tegoba hipertenzija (povišeni krvni tlak). Želimo li ga regulirati, potrebno je prije svega promijeniti način života - uvesti puno povrća i voća u prehranu, povećati unos vode, smanjiti unos soli i uvesti tri puta tjedno šetnju po sat vremena u prirodi.

Među osobito korisnim namirnicama koje čuvaju zdravlje srca ističu se baš one u kojima uživamo tijekom jeseni. Među njima je nar (šipak, mogranj), čiji sok i sjemenke blagotvorno djeluju na rad srca i krvnih žila, kao i orašasti plodovi koji su bogati korisnim masnim kiselinama, poput oraha i lješnjaka koje treba konzumirati redovito, ali u umjerenim količinama, kako bi se izbjegla prekomjerna tjelesna težina.

Glog se još od srednjeg vijeka primjenjuje protiv bolesti srca i žila, kao tonik i umirujuće sredstvo za srce. Aktivne tvari gloga danas su nam dobro poznate, a pripravci od gloga pripadaju u red onih biljnih lijekova čije je djelovanje klinički najopsežnije dokumentirano. Glog jača i regulira rad srca. Osim toga, izvanredan je regulator krvnog tlaka, pri čemu ne samo da snižava povišen krvni tlak, nego povisuje preniski krvni tlak onima čiji je srčani mišić oslabljen.

Koristan je u liječenju oštećenog srčanog mišića u starosti, kod upale srčanog mišića, u liječenju zakrečenja krvnih žila i angine pectoris, a djeluje i na smirenje živčanog sustava. Smirujuća biljka je i valerijana (odoljen), koja se najčešće koristi protiv stresa i nesanice, ali i kod poremećaja u radu srčanog ritma te za snižavanje krvnog tlaka. Slično djelovanje ima i prava srčenica (Leonurus cardiaca) - smirujući živce olakšava rad srcu.

1. Čajna mješavina

List ružmarina, matičnjaka odoljena - po 4 žlice, ružina lišća - 2 žlice. Dobro promiješati i od te mješavine uzeti žlicu, preliti s 2-3 decilitra kipuće vode. Pije se tri puta na dan po šalicu.

2. Kod lupanja srca

Mješavinu matičnjaka, narančine kore, lavande, komorača - od svakog po 2 žlice dobro promiješati. Od te mješavine stavi se žlica u 300 ml vode i kvasi 8-12 sati, zatim kuha 3-4 minute. Pije se samo žlica na dan prije spavanja.

3. Srčane mane

Pomiješati po 25 g metvice i matičnjaka, po 10 g kamilice, komorača, stolisnika, cvijeta gloga i kore kruške. Uzeti 3 žlice te smjese, preliti s pola litre vrele vode i ostaviti preko noći poklopljeno. Piti umjesto vode nakon jela.

4. Čaj od srčenice

U 3 decilitra vode staviti 3 žlice srčenice (Leonurus cardiaca) i 3 minute kuhati. Piti dva puta na dan po šalicu. Svježa biljka je ljekovitija i uzima se pola količine.

5. Suncokret za snižavanje tlaka

U emajlirani lonac stavite dvije i po čaše opranih neoljuštenih sjemenki suncokreta. Prelijte s 1,5 litrom hladne vode i zakuhajte. Kad voda prokuha, smanjite vatru i kuhajte na laganoj vatri dva sata. Procijedite. Kad se ohladi, popijte tijekom dana jednu čašu ove tekućine, a ostalo čuvajte u dobro zatvorenoj staklenci u hladnjaku.

6. Kod angine pektoris

Pomiješati 15 g odoljena, glogova cvijeta, cvijeta lavande, srčenice, kima i komorača te 10 g matičnjaka. Uzeti 3 žlice, preliti s 5 dl vrele vode, poklopiti i ostaviti 2 sata, zatim ocijediti i zasladiti medom. Pije se tijekom dana u 3-4 navrata.

7. Limun

Sok od 3 limuna ulije se u bocu i doda malu žlicu samljevene soli. To se mućka dok se ne zapjeni. Od tog lijeka uzima se svaki sat po jednu jušnu. To je ujedno lijek protiv smetnji u probavi i bolesti jetre.

8. Čaj od gloga

Žličicu suhih listova i cvjetova gloga treba preliti s 2,5 dcl vrele vode i procijediti nakon 15 minuta. Piju se tri šalice čaja na dan.

9. Ljuske luka

Ljuske luka (najbolje ljubičastog) posušite, usitnite i pripremite kao čaj – prelijte vrućom vodom, ostavite 10 minuta i procijedite. Pijte 2-3 šalice na dan. Ovaj čaj snižava krvni tlak – svakog dana popijte šalicu tako pripremljenog čaja.

10. Tinktura za tlak

Cvijet i list gloga (20 g) prelijte s 1 dl 96-postotnog alkohola, ostavite da odstoji tri tjedna i procijedite. Kod povišenog krvnog tlaka uzima se 15 kapi tinkture od tri do pet puta dnevno na kocki šećera ili u vodi prije jela.

11. Dijeta s celerom

Zahvaljujući diuretičkim svojstvima, celer se preporučuje ljudima koji imaju problema s krvožilnim sustavom, kao i mokraćnim ili pak žučnim kamencima. Kako biste postigli željeni učinak, uzmite korijen celera i naribajte ga te mu dodajte naribanu jabuku. Sastojke dobro izmiješajte i uzimajte po žličicu nekoliko puta dnevno. Kako bi vam smjesa bila ukusnija, možete dodati žlicu meda, šećera ili samljevenih orašastih plodova.

12. Čaj od celera

Za pripremu čaja potrebno je 50 grama svježeg ili 30 grama osušenog korijena celera i litra vode. Prokuhajte vodu i prelijte preko celera, ostavite da stoji poklopljeno, a kad se ohladi, procijedite. Pijte nekoliko puta na dan po šalicu čaja kako biste ublažili iritaciju dišnih organa kod napadaja astme ili bronhitisa ili pak ojačali srce i krvne žile.

13. Kapi od gloga

U blender stavite kilogram bobica gloga, prelijte vodom tako da seže 2,5 centimetra iznad bobica. Izblendajte i ostavite 24 sata. Stavite to na laganu vatru pa pustite da lagano kuha oko pola sata. Pustite da odstoji još pola sata. Procijedite pa prelijte u bocu u kojoj može stajati u hladnjaku. Bobice još jednom izblendajte dodajući im novu vodu.

Zatim ih opet kuhajte pola sata i ostavite da stoje pola sata. Dobro procijedite kroz krpu, da bude što gušće. Taj sok pomiješajte s prvobitno iscijeđenim. I zatim ga kuhajte na laganoj vatri dok ne ostane 1 litra mješavine. Ulijte u sterilizirane boce i uzimajte od 6 do 12 žlica dnevno. Rok trajanja je neograničen.

14. Sirup od gloga i šipka

Pripremite 2 šalice bobica gloga, 1/2 šalice osušenog šipka, 4 šalice vode, jednu žličicu cimeta, 1/2 žličice kardamoma, 2 šalice šećera (ili meda), jednu šalicu ruma i sok od jednog limuna. Glog, šipak, cimet i kardamom stavite u vodu i pristavite na vatru da proključa. Kuhajte na laganoj vatri sat vremena pa ostavite da odstoji dva sata. Procijedite kroz gazu, dodajte šećer i limun. Pije se po jedna žlica od 4 do 5 puta na dan, barem tri mjeseca.

15. Češnjak

16. Čaj od stolisnika

Prelijte jednu do dvije žličice stolisnika šalicom vrele vode, ostavite da stoji pet minuta pa procijedite. Pijte od tri do četiri puta na dan, najbolje tijekom obroka. Stolisnik djeluje i kao diuretik, smanjuje krvni tlak, a pomaže i u liječenju bolesti povezanih s trombozom te abnormalno visokog tlaka u arterijama.

17. Tinktura od odoljena

Prelijte 50 g svježe osušenoga korijena odoljena sa 100 ml 70-postotnog alkohola i ostavite da odstoji deset dana na toplome mjestu (na 25 do 30 stupnjeva). Procijedite u tamnu bočicu. Uzimajte od 15 do 20 kapljica na kocki šećera ili u pola čaše vode, kod povišenog tlaka ili brzih promjena u ritmu rada srca.

18. Đumbir

Kod problema sa srcem liječnici preporučuju reguliranje tjelesne težine. Čaj od đumbira ubrzava metabolizam i potiče sagorijevanje masti pa pomaže pri mršavljenju. Daje dulji osjećaj sitosti i smanjuje apetit. Đumbir također pospješuje rad srca. Čaj se priprema od žličice naribanog svježeg đumbira koja se prelije vrućom vodom i ostavi da odstoji.

19. Kopriva

Dvije žličice svježeg ili sušenog lista koprive prelijte šalicom vrele vode, ostavite da poklopljeno stoji deset minuta te procijedite. Popijte tri šalice na dan. Ovaj čaj blago je, ali učinkovito sredstvo za snižavanje krvnog tlaka.

20. Lipov čaj

Prelijte od dvije do tri žličice narezanih cvjetova lipe šalicom kipuće vode i pustite da odstoji 5-10 minuta. Preporučljivo je popiti dvije, tri šalice na dan. Cvjetovi lipe imaju diuretički učinak pa se preporučuju za liječenje jako visokog krvnog tlaka u arterijama, protiv masnih nakupina u krvnim žilama (jer šire krvne žile) te za smirivanje bolova kod migrena.