Popili ste kavu prije spavanja? Spasite san ovom namirnicom

Mnogi ljubitelji kave, osobito oni koji dnevno popiju tri do četiri šalice, svjesni su da kofein može utjecati na kvalitetu sna. Iako ne izaziva uvijek pretjeranu energičnost ili nervozu, konzumacija u kasnim poslijepodnevnim ili večernjim satima može dovesti do problema s uspavljivanjem.

Budući da mnogi ne žele potpuno odustati od kasnopopodnevne kave ili espressa nakon večere, korisno je razmotriti načine kako kofein konzumirati pažljivije i zdravije. Nedavno istraživanje otkrilo je jednostavan trik koji bi mogao pomoći u bržoj razgradnji kofeina u organizmu.

Prema kliničkom psihologu i stručnjaku za san dr. sc. Michaelu J. Breusu, kofein ima poluvrijeme eliminacije od šest do osam sati. To znači da, ako se posljednja šalica kave popije u 14:00, čak 50% kofeina i dalje ostaje prisutno u tijelu do 22:00. Kako bi se smanjio njegov učinak na san, preporučuje se izbjegavanje unosa kofeina kasnije tijekom dana.

Međutim, jedno istraživanje sugerira da bi konzumacija brokule mogla ubrzati metabolizaciju kofeina. Studija objavljena 2007. u časopisu Current Drug Metabolism pokazala je da brokula potiče aktivnost jetrenih enzima iz skupine citokroma P450, koji sudjeluju u razgradnji kofeina.

Sudionici istraživanja konzumirali su 500 grama brokule (oko pet i pol šalica nasjeckane brokule) zajedno sa 100 miligrama kofeina, što je približno količini kofeina u jednoj šalici kave.

Dodatna meta-analiza prehrambenih studija potvrdila je da i drugo povrće iz skupine križonosnica, poput prokulica, kupusa, cvjetače, rotkvica i potočarke, može podržati metabolizam kofeina. Posebno se ističe utjecaj na enzim CYP1A2, koji ima ključnu ulogu u njegovoj razgradnji.

Stručnjaci savjetuju da se, u slučaju kasne konzumacije kofeina, uz kavu pojede i malo kuhane brokule, jer će termička obrada smanjiti rizik od nadutosti, što je također važno za miran san.

Za one koji povremeno piju kavu u kasnim satima, dodavanje brokule prehrani može biti jednostavan način da se ubrza razgradnja kofeina i smanji njegov utjecaj na san. Osim toga, konzumacija povrća iz skupine križonosnica donosi i niz drugih nutritivnih prednosti. Ako to nije dovoljno, vrijedi razmotriti dodatke prehrani koji podržavaju kvalitetan san na prirodan način, piše mbg.