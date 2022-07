Pornografija ne djeluje jednako na muškarce i žene, jednima pomaže, a drugima ubija strast

Pornografija je štetna za seksualne živote muškaraca - to nije upozorenje s pornografskih videozapisa, ali prema novoj studiji, možda bi trebalo biti. Za žene, s druge strane, korištenje pornografije možda i nije tako loše.

Objavljena u časopisu Psychological Medicine, longitudinalna studija je provedena tijekom tri godine i uključivala je više od 100.000 sudionika. Istraživači su mjerili učestalost korištenja pornografije sudionika, njihovu seksualnu sposobnost i seksualno funkcioniranje.

Zaključak koji su izveli je 'ironičan'.

Veća upotreba pornografije među heteroseksualnim muškarcima dovela je do toga da su 'sumnjali u svoju seksualnu izvedbu', osim suočavanja s problemima u smislu 'seksualnog nagona, erekcije i biološkog funkcioniranja'.

I ne samo to, pokazalo se da su i njihove partnerice nezadovoljnije. Među ženama, istraživači su primijetili svojevrsni 'obrnuti trend'.

- Što više žene gledaju pornografiju, to je njihov osjećaj seksualne sposobnosti veći, a manji je broj seksualnih problema i njihovi muški partneri zadovoljniji su određenim aspektima njihove seksualnosti - primijetili su istraživači.

Drugim riječima, korištenje pornografije među ženama povezano je s više samopouzdanja u krevetu.

Autorima nije promakla ironija otkrića.

- Naša studija otkriva ironiju da je pornografija, inače industrija kojom dominiraju muškarci i cilja na publiku kojom dominiraju muškarci, povezana s erozijom kvalitete seksualnog života muškaraca i poboljšanjem seksualnog života žena - napisali su.

Prošla istraživanja podupiru nalaze ove studije.

Prema izvješću iz 2017., pornografija može otežati seksualne nastupe u stvarnom životu muškarcima koji se stalno oslanjaju na nju radi užitka. Objašnjavajući zašto bi se to moglo dogoditi, Joseph Alukal, direktor muškog reproduktivnog zdravlja na Sveučilištu u New Yorku, objasnio je da muškarci vjeruju da bi trebali biti u stanju učiniti ono što se događa u ovim filmovima, a kada to ne mogu, izaziva im veliku tjeskobu.

Zašto je onda utjecaj pornografije na žene toliko različit?

Možda je to zato što, umjesto da je tretiraju kao mjerilo za ponašanje u krevetu, mnoge žene koriste pornografiju kao način da istraže svoju seksualnost, nešto za što možda nemaju prostora unutar granica heteroseksualnog odnosa koji često ovisi o muškarčevu zadovoljstvu.

Osim toga, društveno uvjetovanje može navesti žene da se sa sramom odnose prema svojim seksualnim željama što ih na neki način sprječava da otvoreno razgovaraju o tome sa svojim vršnjacima ili čak eksperimentiraju sa svojim tijelima.

Pornografija bi mogla ponuditi dozu povjerenja - koju bi mnogi voljeli da su upoznali u svojim tinejdžerskim godinama.

- Ona je način da vidite što vam se sviđa, a što ne. Ako vas nešto zaintrigira, možete to isprobati u stvarnom životu. Ako vam se nešto ne sviđa, znat ćete zakočiti prije nego što se to ikada dogodi. To može biti neka vrsta pokretanja novog puta kojeg vi i vaš partner želite istražiti, ali vas također može odvratiti od puta kojim nikako ne želite ići - kaže Aly Walansky, spisateljica iz New Yorka, koja vjeruje da samo gledanje pornografije vas čini samouvjerenijim u krevetu.

Samantha Blake, životna trenerica za žene, pisala je o tome da joj je pornografija otvorila oči o seksu.

- Dugo vremena sam mislila da muškarci žele raditi sav posao, da uživaju biti dominantni i da je uloga žene u seksu da bude 'primateljica', međutim, naučila sam da u puno slučajeva imamo dosta toga za raditi. Voljela bih da mi je netko ovo davno rekao - kaže Blake dodavši kako je u procesu gledanja različitih scena počela shvaćati koliko malo zna o seksu, o odnosima čak i koliko je malo znala o vlastitom tijelu.

Međutim, korištenje pornografije u smislu utjecaja na žene ima i drugu stranu

Studija iz 2019. otkrila je da prisjećanje na pornografski sadržaj dok su bile intimne sa svojim muškim partnerima, sprječava žene da uživaju u seksu - jer izaziva nesigurnost u njima u pogledu načina na koji izgledaju.

Naknadna istraživanja također su pokazala da kod mnogih žena gledanje pornografije može dovesti do razvoja problema sa slikom tijela.

Sram i tjeskoba zbog vlastitog tijela mogu uzrokovati odvajanje tijekom snošaja - ako ne i potpuno izbjegavanje fizičke bliskosti - što dovodi do smanjenog seksualnog zadovoljstva.

Ali s obzirom na to da je feministička pornografija još uvijek daleko od mainstreama, važno je nalaze ove studije uzeti s rezervom.

U vakuumu se možda pretvara u samopouzdanje, zadovoljstvo i sve druge pozitivne stvari za ženski seksualni život. Međutim, 'mainstream pornografija' odiše seksizmom i mizoginijom, često kroz pretjerano oslanjanje na seks bez pristanka, osim idealiziranja nerealnog tjelesnog izgleda s naglašenim oblinama, savršeno isklesanim trbušnjacima i super fleksibilnim tijelom.

Kao takvo, odbacivanje negativnog utjecaja pornografije na seksualne živote žena, jednostavno zato što velik broj sudionica vjeruje da može podići samopouzdanje, moglo bi biti prilično jednodimenzionalan stav, bez obzira na stupanj istine koji je u njemu ugrađen.

Još jedno ograničenje studije bilo je to što se zaključci temelje na iskustvima heteroseksualnih pojedinaca. I istraživači su to priznali.

- Važno upozorenje je da je naša studija bila usredotočena na učinak pornografije među heteroseksualnim muškarcima i ženama. Doduše, postoji kritična potreba za provođenjem više studija i istraživanja kako bi se doista istražio učinak pornografije na neheteroseksualne pojedince - napisali su.

U međuvremenu, još jedno istraživanje se pokazalo zanimljivim - parovi koji su zajedno gledali pornografiju jednom tjedno prijavili su vrlo zadovoljavajući seksualni život. Dakle, ovi bi mogla biti dobra ideja za one koji teže obogaćivanju seksualnog života sa svojim partnerom, donosi Swaddle.

